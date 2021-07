Cập nhật: 3 địa phương cho học sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 đợt 2

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 sẽ được chia làm 2 đợt. Đợt 1 tổ chức vào ngày 6 - 8/7 cho những thí sinh không thuộc diện F, ở nơi không chịu ảnh hưởng của dịch. Còn đợt 2 sẽ tổ chức sau, thời gian được Bộ GD-ĐT công bố căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên cả nước.



Có một số địa phương đã xác nhận cho toàn bộ thí sinh trên địa bàn thi đợt 2. Cụ thể như sau:

1. Tỉnh Đồng Tháp: TP. Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung

Ngày 5/7, tỉnh Đồng Tháp đã quyết định cho thí sinh trên địa bàn TP Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung sẽ tổ chức thi đợt 2 (thời gian cụ thể do Bộ GD&ĐT công bố).

Trong đợt thi thứ 2, ngoài thí sinh của 3 huyện, thị trên còn có các thí sinh thuộc diện:

- Thí sinh đã đăng ký dự thi và được bố trí thi tại các điểm thi trên địa bàn TP. Sa Đéc, huyện Châu Thành và huyện Lai Vung.

Ảnh minh họa.

- Thí sinh diện F0, F1 và F2 không thi đợt 1 và đến thời gian thi đợt 2 theo lịch của Bộ GD&ĐT được ngành Y tế xác nhận khỏi bệnh (F0) và hết thời gian cách ly y tế (F1 và F2).

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú và thực tế sinh sống tại các địa bàn TP. Sa Đéc, huyện Châu Thành và huyện Lai Vung. Cấp xã gồm: xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh); các xã Tân Khánh Trung, Định Yên và Bình Thạnh Trung (huyện Lấp Vò).

2. Tỉnh Bình Định: TX Hoài Nhơn

Tỉnh Bình Định cũng cho thí sinh trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn thi đợt 2 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo kế hoạch kỳ thi, tại Hoài Nhơn có 5 điểm thi, gồm: Trường THPT Tăng Bạt Hổ (387 thí sinh), Trường THPT chuyên Chu Văn An (505 thí sinh), Trường THPT Nguyễn Trân (676 thí sinh), Trường THPT Lý Tự Trọng (483 thí sinh) và Trường THPT Nguyễn Du (493 thí sinh).

3. Tỉnh An Giang: Huyện An Phú, TP. Châu Đốc, huyện Châu Phú

Để kỳ thi được diễn ra an toàn tuyệt đối, đúng quy chế, đảm bảo tốt quyền lợi của các thí sinh tham dự kỳ thi, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang có phương án giải quyết cho tất cả thí sinh thuộc huyện An Phú và TP. Châu Đốc, huyện Châu Phú chuyển sang dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2, thời gian cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, có 988 thí sinh thuộc huyện An Phú (2 điểm thi, 44 phòng thi), 1.465 thí sinh địa bàn TP. Châu Đốc (3 điểm thi, 64 phòng thi) cùng 1573 thí sinh thuộc huyện Châu Phú phải thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2.

Ngoài ra, 62 thí sinh thuộc các huyện: Chợ Mới, Phú Tân và TP. Long Xuyên chuyển sang dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào đợt 2. Cụ thể, Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng (huyện Chợ Mới) có 60 thí sinh (cách ly tại nhà ở huyện Lấp Vò, theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ); Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP. Long Xuyên) có 1 thí sinh (cách ly tại nhà ở huyện Lấp Vò, theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ); Trường THPT Bình Thạnh Đông (Phú Tân) có 1 thí sinh thuộc diện F2 (cách ly tại nhà ở huyện Phú Tân).