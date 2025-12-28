Chiều 28/12, truyền thông Brazil nô nức đưa tin, Miss Cosmo Brazil 2025 Gabriela Borges vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai - Lucas Mozzatto Chaves, ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Được biết, cách đây không lâu, người đẹp sinh năm 1998 đã lọt vào Top 5 tại cuộc thi Miss Cosmo diễn ra ở TP.HCM. Như vậy, nữ người mẫu xinh đẹp đã khép lại 1 năm 2025 đầy thành công khi gặt hái được "trái ngọt" trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên.

Trên trang cá nhân, Gabriela Borges vừa chia sẻ đoạn video được người yêu cầu hôn trên 1 du thuyền ở Vịnh Hạ Long. Trong clip gây bão, bạn trai bất ngờ quỳ gối cầu hôn Hoa hậu gen Z khi cả 2 đang ngắm khung cảnh nên thơ trữ tình. Gabriela Borges không giấu nổi cảm xúc bất ngờ xen lẫn vỡ òa trong hạnh phúc và đã gật đầu đồng ý rồi trao cho người thương nụ hôn nồng nàn. Người đẹp bày tỏ cảm xúc trên Instagram cá nhân: "Giữa muôn vàn giấc mơ, em chọn sống trong giấc mơ của đôi mình. Và câu trả lời của em đương nhiên là ‘đồng ý’ rồi".

Clip ghi lại màn cầu hôn lãng mạn mà bạn trai dành cho Hoa hậu Brazil Gabriela Borges đã khiến mạng xã hội nổ tung vì hệt như 1 thước phim ngôn tình

Gabriela Borges viên mãn cả sự nghiệp lẫn tình duyên trong năm 2025. Ảnh: Instagram nhân vật

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng đồng loạt gửi tới Gabriela Borges những lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời hy vọng sớm được chứng kiến hôn nhân cổ tích của cô và bạn trai.

Được biết, Gabriela Borges - Lucas Mozzatto Chaves đã yêu nhau được nhiều năm. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ tới khán giả những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn trong những chuyến du lịch cùng nhau. Chuyện tình của Gabriela Borges và bạn trai nhận được sự ủng hộ, ngưỡng mộ từ người hâm mộ tại Brazil trong suốt thời gian qua.

Gabriela Borges - Lucas Mozzatto Chaves liên tục "phát cẩu lương" trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ "tan chảy". Ảnh: Instagram nhân vật

Gabriela Borges sinh năm 1998, tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị tại Đại học São Paulo danh tiếng. Cô là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung và hiện có sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Tính tới thời điểm hiện tại, người đẹp có hơn 104 ngàn người theo dõi trên tài khoản Instagram.

Gabriela Borges cao 1m73, có nhiều năm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Năm 2021, cô giành vương miện Miss Earth São Paulo và lọt vào top 5 tại cuộc thi Miss Earth Brazil. 1 năm sau đó, người đẹp tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu Miss Grand Brazil và giành ngôi vị Á hậu. Mới đây nhất, cô đại diện cho cường quốc sắc đẹp Brazil tại Miss Cosmo 2025 diễn ra ở TP.HCM. Trong đêm chung kết, người đẹp xuất sắc lọt vào Top 5 trong những tràng pháo tay của khán giả.