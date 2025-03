Mới đây, một cảnh quay của bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đã bất ngờ bị leak ra và thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Ở tác phẩm này, Thừa Lỗi đảm nhận vai hoàng đế Hạ Hầu Đạm, còn Vương Sở Nhiên vào vai vương phi Dữu Vãn Âm. Cả hai diễn viên tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn, chemistry tràn màn hình khiến người xem không thể rời mắt.

Ngoài khung cảnh tình tứ đậm chất ngôn tình, điều khiến cư dân mạng phải trầm trồ chính là nhan sắc của cặp đôi chính. Thừa Lỗi thể hiện vẻ lịch lãm, quyền uy của một hoàng đế, trong khi Vương Sở Nhiên toát lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong vai vương phi Dữu Vãn Âm.

Cảnh leak tình tứ của Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi trong phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc cũng như là sự đẹp đôi của Thừa Lỗi và Vương Sở Nhiên. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Dữu Vãn Âm và Hạ Hầu Đạm này nhìn cũng hợp đó chứ. - Dễ thương quá. Từ ngày quay phim này tui thấy bé tẻn tẻn, cute, về đúng độ tuổi của bé nè. Rất thích bé như thế này, chứ ngày xưa lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng hết. - Em Nhiên nhà tui đóng phim này như có một nhân cách khác, tẻn tẻn dễ thương gì đâu. - Hợp nhau ghê. - U là trời, chiếu luôn được không vậy?

Rõ ràng, cảnh quay này không chỉ khiến khán giả cảm thấy phấn khích, mà còn làm dấy lên sự mong chờ lớn đối với bộ phim. Cho những ai chưa biết, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa là một dự ngôn tình cổ trang có kịch bản được chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của tác giả Thất Anh Tuấn.

Trong phim, Vương Sở Nhiên đảm nhận vai nhân viên văn phòng Vương Thúy Hoa bỗng chốc xuyên không vào thế giới trong cuốn sách Sủng Phi Ác Ma, trở thành vương phi Dữu Vãn Âm.

Vì để sống sót trong thế giới này, cô quyết tâm quyến rũ bạo quân Hạ Hầu Đạm. Thế nhưng ngay lần gặp đầu tiên, cô đã thấy Hạ Hầu Đạm có gì đó kỳ quái. Sau đó, cô thử chào đối phương bằng câu "How are you?" và ngay lập tức, Vương Thúy Hoa ngỡ ngàng khi đối phương đáp lại "I'm fine, and you".

Bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa do Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đóng chính hiện đang trong quá trình ghi hình.