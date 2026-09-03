Cặp diễn viên vướng tin ly hôn sau 3 tháng cưới, nay bị tóm dính cảnh bế bổng ôm hôn không rời giữa chốn đông người

Diễn viên Từ Đông Đông và tài tử Doãn Tử Duy có mối quan hệ sóng gió. Tháng 2 năm nay, họ thông báo tổ chức hôn lễ tại Cáp Nhĩ Tân - quê hương của cô dâu. Thế nhưng, đám cưới của họ đã bị hủy gấp vì chú Từ Đông Đông lâm bệnh nặng và cặp đôi còn xảy ra cãi vã cực lớn vào đêm trước ngày trọng đại. Một tháng sau, Từ Đông Đông - Doãn Tử Duy đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Thế nhưng, vào cuối tháng 6, cặp đôi hơn kém nhau 15 tuổi này lại dính tin ly dị ầm ĩ chỉ sau vỏn vẹn 3 tháng về chung nhà.

Đến ngày 3/9, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp Doãn Tử Duy và Từ Đông Đông cùng nhau dạo chơi trên đỉnh Thái Bình Sơn để ngắm nhìn thành phố lên đèn vào ban đêm. Doãn Tử Duy không ngại ngần chốn đông người mà vén tóc, bế bổng rồi trao cho vợ nụ hôn tình tứ. Sau khoảng thời gian trục trặc, cả hai lại hàn gắn và tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc sống "vợ chồng son".

Khoảnh khắc hẹn hò tình tứ của Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy. Clip: Sina.

Cặp đôi đã hàn gắn mối quan hệ sau giai đoạn trục trặc. Chẳng ngại ngần người xung quanh, Doãn Tử Duy mải mê bế bổng, ôm hôn bà xã diễn viên. Ảnh: Sohu.

"Siêu vòng 1 Trung Quốc" và Doãn Tử Duy bén duyên khi đóng chung trong phim Hợp Đồng Nam Nữ vào năm 2017. Chuyện tình của họ trải qua không ít thăng trầm, liên tục tan hợp. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2018. Tháng 4/2019, Doãn Tử Duy bỏ nhẫn vào nổi lẩu cầu hôn bạn gái kém 15 tuổi. Nhưng chỉ 4 tháng sau, cặp đôi tuyên bố hủy bỏ lễ cưới và chia tay do tính cách không hợp. Đến tháng 2/2020, Từ Đông Đông và Doãn Tử Duy tái hợp, nhưng tiếp tục đường ai nấy đi sau vài tháng. Năm 2023, cặp diễn viên cho nhau cơ hội hàn gắn 1 lần nữa và chính thức thông báo đính hôn vào tháng 2/2025. Sau khi đám cưới bị hủy vào tháng 2 vừa qua, họ làm 1 bữa tiệc nhỏ để ra mắt họ hàng 2 gia đình.

Bén duyên từ màn ảnh, cặp sao có hành trình tình cảm đầy biến động với những lần chia tay rồi tái hợp gây chú ý. Ảnh: Sina.

Từ Đông Đông sinh năm 1990. Cô vào showbiz từ năm 2000, nổi tiếng với các phim như Thần bài 3, Hải thượng vương, Trùm Hương Cảng, Dư Tội, Lộc Đỉnh Ký, Thiên Long Bát Bộ hay vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp bản web drama năm 2019. Nữ diễn viên được gọi là "Kim Kardashian Trung Quốc" hay "Siêu vòng 1 Trung Quốc" nhờ có dáng vóc gợi cảm.

Vài năm trở lại đây, mỹ nhân 9X này đổi hình tượng nền nã và thanh lịch hơn. Cô không còn là "bom sex" hở bạo gây sốc vì muốn được khán giả công nhận năng lực diễn xuất. Hiện tại, cô chủ yếu đóng phim chiếu mạng chi phí thấp. Tuy nhiên, doanh thu phim chiếu mạng của nữ diễn viên vẫn lọt top đầu Cbiz.

Từ Đông Đông được gọi là "Kim Kardashian Trung Quốc" hay "Siêu vòng 1 Trung Quốc". Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Doãn Tử Duy sinh năm 1975 tại Hong Kong, chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 1998. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như Câu chuyện cảnh sát 2004, Đoạt mệnh kim hay Mỹ thiếu niên chi luyến. Anh đặc biệt gây ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình qua loạt vai "trai đểu" trên màn ảnh nhỏ.

Doãn Tử Duy là tài tử đình đám showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Baidu.

Nguồn: Sina, Sohu