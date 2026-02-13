Phát sóng lúc 21h trên VTV1, bộ phim Không giới hạn khai thác cuộc sống của người lính trong thời bình với nhiều lát cắt đời thường. Đặc biệt, cặp đôi phụ trong phim Lợi (Tô Dũng) và Khánh Linh (Anh Đào) gây sốt với những màn đấu khẩu duyên dáng, diễn xuất “lấn át” cả tuyến nhân vật chính.

Cặp đôi phụ Lợi - Linh gây bão trong phim giờ vàng VTV.

Trong phim, Lợi là đội trưởng dân quân tự vệ xã, tính nóng nảy, cộc cằn và mang trong lòng nhiều mâu thuẫn cá nhân, đặc biệt với Kiên (Steven Nguyễn). Trái ngược với anh là Khánh Linh - cô gái làng chài hoạt bát, thẳng tính, có phần “lắm lời” nhưng chân thành và giàu tình cảm. Hai người thường xuyên khắc khẩu, đấu khẩu không ai nhường ai, tạo nên những màn đối đáp nhanh, gọn và đậm chất đời.

Dù liên tục cãi vã, Lợi và Linh vẫn quan tâm tới nhau theo cách riêng. Sau nhiều lần bị Linh trêu chọc, Lợi từng tuyên bố không muốn để ý đến cô nữa. Tuy nhiên, khi Linh rơi vào tình huống nguy hiểm, anh bất chấp việc có thể làm trái quy định để lao ra biển cứu người. Sự thay đổi trong hành động của Lợi khiến mối quan hệ của cả hai chuyển biến rõ rệt, và Linh cũng chủ động làm hòa.

Diễn biến tình cảm xen lẫn những màn “tấu hài” của cặp đôi này nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả. Trên các diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng mỗi khi Lợi và Linh xuất hiện, nhịp phim trở nên sinh động hơn. Không ít bình luận đánh giá hai nhân vật “rất đời và đáng yêu”, diễn xuất tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi.

Khán giả đặc biệt dành nhiều lời khen cho diễn viên Anh Đào. Để vào vai Khánh Linh – cô gái miền biển, nữ diễn viên sinh năm 1996 chấp nhận làm xấu mình: làn da được tạo hiệu ứng rám nắng, trang phục giản dị, thậm chí đi dép của mẹ để tăng độ chân thực. Cách thể hiện mộc mạc, tiết chế nhưng vẫn có nét duyên riêng giúp nhân vật Linh trở nên khác biệt.

Anh Đào và Tô Dũng từng hợp tác trong bộ phim "Lối về miền hoa".

Trong khi đó, nam diễn viên Tô Dũng, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, cũng cho thấy sự chắc tay trong những phân đoạn nội tâm của Lợi. Trước đó, anh từng quen mặt với khán giả qua các phim như Mùi cỏ cháy, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao… Năm 2025, Tô Dũng gây chú ý với vai Toàn trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Anh Đào và Tô Dũng từng đóng chung trong Lối về miền hoa. Dù khi đó không nên duyên trên màn ảnh, kinh nghiệm làm việc trước đây giúp họ tạo được sự ăn ý trong Không giới hạn. Cả hai cũng nhận được sự yêu mến của khán giả.