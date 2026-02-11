Xuất hiện trong phim truyền hình Gia đình trái dấu , nhân vật Vân do diễn viên Thùy Dương đảm nhận nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi câu chuyện tình yêu nhiều thử thách và những lựa chọn gây tranh cãi.

Nhân vật gây tranh cãi nhưng rất… đời

Chia sẻ với Tiền Phong , nữ diễn viên cho biết cơ hội đến với vai diễn bắt đầu từ một lần hợp tác trước đó với đạo diễn Vũ Trường Khoa trong dự án Cha tôi người ở lại . Sau vai diễn nhỏ ở phim này, cô được ê-kíp mời casting và nhận vai Vân.

Tạo hình của Thùy Dương trong phim Gia đình trái dấu.

Vân là hình mẫu cô gái hiện đại, cởi mở nhưng có chiều sâu, đại diện cho suy nghĩ của nhiều bạn trẻ hôm nay trong cách nhìn nhận gia đình và tình yêu. Để xây dựng nhân vật, cô quan sát tâm lý giới trẻ, đồng thời đưa những trải nghiệm cá nhân vào diễn xuất để tạo màu sắc riêng.

Một trong những phân đoạn khiến Thùy Dương chịu nhiều áp lực nhất là cảnh Vân phát hiện có em bé và đối diện với Đức. Để đạt được cảm xúc chân thật, cô cùng đạo diễn và bạn diễn Thừa Tuấn Anh đã nhiều lần ngồi lại, chỉnh sửa thoại, mổ xẻ tâm lý nhân vật.

“Khi cảnh đó lên sóng và nhận phản hồi tích cực, tôi thực sự xúc động”, Thùy Dương chia sẻ.

Trong quá trình quay, cô và Thừa Tuấn Anh thường xuyên trao đổi, thậm chí ngồi cà phê đến khuya để phân tích kịch bản, nhằm tạo nên những phân đoạn cảm xúc thuyết phục từ chi tiết nhỏ nhất.

“Có những hôm chúng tôi ngồi cà phê đến gần 12h đêm để phân tích tâm lý nhân vật. Cả hai đều muốn nghiêm túc với từng chi tiết nhỏ nhất, chứ không chỉ những cảnh cao trào”, cô nói.

Lần đầu Thùy Dương và Thừa Tuấn Anh đóng cặp trên màn ảnh.

'Tôi còn nhiều thiếu sót'

Bên cạnh những phản hồi tích cực, nhân vật Vân cũng nhận không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt ở phân đoạn từ chối cưới Đức. Thùy Dương cho rằng chi tiết quan trọng đã không được phát sóng khiến khán giả dễ hiểu lầm.

“Trong kịch bản có cảnh Đức và Vân vui vẻ cùng nhau xem quần áo cho em bé, thể hiện rõ niềm hạnh phúc của cả hai. Nhưng cảnh này bị cắt trên sóng giờ vàng, nên nhiều người nghĩ Vân không vui hoặc trách Đức, điều đó không đúng với tâm lý nhân vật”, cô chia sẻ.

Theo Thùy Dương, việc Vân từ chối cưới không xuất phát từ sự vô trách nhiệm mà là mong muốn được công nhận tình yêu một cách trọn vẹn. Sau 5 năm đồng hành và cố gắng chứng minh với bố Phi (NSƯT Hoàng Hải đảm nhận), việc mang thai vô tình trở thành lý do khiến gia đình đồng ý cho cưới khiến Vân chạnh lòng.

“Vân muốn đám cưới đến từ sự thật tâm, không phải vì hoàn cảnh. Đó là suy nghĩ thật của một người phụ nữ trẻ, lại đang trong giai đoạn nhạy cảm khi lần đầu làm mẹ”, cô nói.

Thùy Dương sinh năm 2003, quê Hà Nội, là diễn viên trẻ đang hoạt động ở lĩnh vực phim truyền hình. Cô từng tham gia nhiều dự án giờ vàng như Đấu trí, Đi giữa trời rực rỡ, Cha tôi người ở lại...

Thêm một phân đoạn Vân cãi bố để ở bên người yêu khiến Thùy Dương trăn trở vì lo khán giả hiểu sai tâm lý nhân vật. Theo nữ diễn viên, hành động của Vân có thể sai nhưng phản ánh sự nông nổi của tuổi trẻ và mong muốn được công nhận bằng tình yêu thật sự.

“Vân đã đồng hành cùng Đức nhiều năm, cùng trải qua giai đoạn khó khăn. Khi quyết định cưới bị thúc đẩy bởi việc có em bé, cô ấy cảm thấy những nỗ lực trước đó như chưa được nhìn nhận đúng nghĩa. Đó là tâm lý rất thật của một người phụ nữ đang đứng trước bước ngoặt lớn”, Thùy Dương lý giải.

Thùy Dương thừa nhận đây là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh mà nhân vật của cô có đủ hành trình tình yêu, hôn nhân và con cái. Với nữ diễn viên, đó vừa là thử thách, vừa là trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ.

“Ai cũng có lần đầu, tôi hy vọng khán giả đã phần nào đón nhận vai diễn này và tiếp tục đồng hành cùng tôi trong những dự án sau”, cô nói.

Nói về việc từng tham gia nhiều phim giờ vàng nhưng chưa thực sự tạo cú bật mạnh về tên tuổi, Thùy Dương nhìn nhận đó là “cái duyên” và tin rằng bản thân cần thêm thời gian để trưởng thành.

“Tôi còn trẻ, vẫn còn nhiều thiếu sót và cần thêm va chạm để hoàn thiện mình hơn. Hy vọng trong tương lai khán giả thấy một phiên bản tốt hơn của Thùy Dương”, cô chia sẻ.