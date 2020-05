Cặp đôi nước ngoài "mắc kẹt" ở Đà Nẵng vì Covid-19 khiến cộng đồng mạng quốc tế xuýt xoa không ngớt với những chia sẻ về một Việt Nam quá đẹp và sâu sắc

Suốt 1 ngày vừa qua, cư dân mạng đã không ngừng chia sẻ câu chuyện của một cặp đôi người Croatia khi đến du lịch và bị mắc kẹt ở Việt Nam vì dịch bệnh Covid-19.

Đó là trường hợp của Arijana Tkalcec (24 tuổi cùng bạn trai du lịch vòng quanh Đông Nam Á trong 7 tháng. Cả hai lên đường vào tháng 1 khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc và buộc phải ở lại Việt Nam lâu hơn dự định. Tại đây, cả hai đã có những trải nghiệm vô cùng quý báu ở những địa điểm đẹp như Đà Nẵng, Mũi Né, Đà Lạt, Nha Trang…

Cặp đôi người Croatia và câu chuyện mắc kẹt ở Việt Nam đang gây sốt mạng xã hội.

Những hình ảnh của nữ chính khi ở Việt Nam.

Dịch bệnh lây lan quá nhanh khi ở châu Âu, tình hình cũng ngày càng kinh khủng hơn, các chuyến bay cũng dần ít lại khiến cặp đôi lo lắng. Với nhiều đắn đo suy nghĩ, họ đã quyết định không về nước để để tránh cách ly 14 ngày và nguy hiểm cho người thân. Sau cùng, họ lựa chọn Đà Nẵng làm nơi để "mắc kẹt" vì đây là thành phố lớn, có nhiều người du lịch giống họ và quan trọng hơn, họ cảm thấy có đủ điều kiện để bắt đầu cuộc sống bình thường.

Trước đó, cả hai đã từ Bali (Indonesia) đến Mũi Né vào tháng 2 rồi tiếp tục di chuyển đến Đà Lạt. Tuy nhiên, tại đây, cặp đôi lại bị từ chối vì là du khách nước ngoài trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng. Lúc này, cảm nhận của Arijana có phần hơi "tủi" một chút: "Chúng tôi bị từ chối phục vụ tại một nhà hàng chỉ vì là người nước ngoài. Khi đi trên phố, mọi người ai cũng lập tức lấy khẩu trang ra đeo khi chúng tôi đi ngang qua. Tuy nhiên, với việc có rất nhiều ca nhiễm từ nước ngoài, bao gồm cả khách quốc té lẫn người Việt trở về thi tôi cũng hiểu được phần nào tâm lý của họ. Dẫu vậy, cảm giác lúc ấy cũng không dễ chịu chút nào, vì thế chúng tôi cũng hiếm khi ra ngoài".

Và sau khi lựa chọn được điểm đến là Đà Nẵng, Arijana và bạn trai đi xe ô tô 6 tiếng từ Đà Lạt về Nha Trang rồi lại tiếp tục di tàu ra Đà Nẵng. Trong suốt hành trình đó, họ rất tôn trọng quy định phải đeo khẩu trang ở Việt Nam.



Những hình ảnh trong chuyến di chuyển đến Đà Nẵng của Arijana và bạn trai.

Đến Đà Nẵng, cả hai được kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế. Thời điểm họ đặt chân đến đây cũng là ngày cuối cùng các hoạt động công cộng được phép diễn ra. Vì lý do đó, vào ngày hôm sau và những ngày kế tiếp, cặp đôi chỉ ở nhà nhưng cho biết vẫn cảm thấy vô cùng may mắn.

Bãi biển ở Đà Nẵng được đóng cửa để đảm bảo an toàn khỏi dịch bệnh.

Viết trong nhật ký của mình, Arijana cho biết: "Ở một thành phố du lịch, bãi biển đóng cửa, các con đường xung quanh cũng vậy, cấm tụ tập.

Mọi người ra ngoài đều phải đeo khẩu trang. Thời điểm ngày 16/4, các nhà hàng hầu như vẫn mở nhưng không đón khách mà chỉ phục vụ giao hàng tận nhà.

Chúng tôi nhận thấy, theo số liệu thì Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia kiểm soát tốt dịch bệnh. Chính phủ luôn tích cực tuyên truyền phòng chống Covid-19 và còn tạo ra những bài hát, vũ đạo để khuyến khích mọi người giữ gìn vệ sinh của bản thân để tránh dịch bệnh. Đó là lý do vì sao chúng tôi cảm thấy may mắn và an toàn khi ở lại đây.

Đến hiện tại, Việt Nam vẫn chưa ghi nhân ca tử vong nào vì Covid-19. Tôi nghĩ một phần cũng vì người dân ở đây sống lành mạnh bằng cách tập thể dục và chăm chỉ vận động. Mỗi ngày, họ đều dậy rất sớm để ra biển chơi thể thao hoặc tập yoga".

Việt Nam trang bị hệ thống kiểm tra sức khỏe rất tốt, và đây là hình ảnh Arijana được đo thân nhiệt ở Bảo tàng Thành phố.

Bãi biển Đà Nẵng vắng vẻ trong thời gian giãn cách xã hội được cặp đôi ghi lại.

Trên Instagram của mình, cặp đôi người Croatia cũng khoe rất nhiều hình ảnh đẹp ở Việt Nam, những nơi họ đã đi qua. Còn cư dân mạng quốc tế và cả trong nước, họ cũng không khỏi xuýt xoa trước những hình ảnh về một Việt Nam quá đẹp và sâu lắng trong con mắt của những người nước ngoài.

Nơi đầu tiên họ đặt chân đến là Thành phố Hồ Chí Minh, và đây là hình ảnh Chợ Bến Thành nổi tiếng.

Bức ảnh Bác Hồ trong Bưu điện trung tâm Thành phố.

Một người phụ nữ ở chợ Nổi, Cần Thơ.

Arijana và bức ảnh chân dung để thông báo tình hình bản thân rất ổn trong khoảng thời gian ở Việt Nam.