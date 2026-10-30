Cặp đôi ngôn tình nhận làn sóng phẫn nộ lớn chưa từng thấy: Fan đánh sập tài khoản đoàn phim, phản đối 4 năm trời

Mới đây, màn tái hợp của Dương Dương và Trần Đô Linh sau 11 năm đang trở thành tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ giải trí Hoa ngữ. Cả hai được công bố đóng chính dự án ngôn tình hiện đại Đợi Gió Hôn Em tại đại hội chiêu thương của Tencent Video. Đây là dự án cấp S+, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo của hai ngôi sao kể từ phim điện ảnh Tai Trái (2015).

Đáng chú ý, bộ phim còn có sự tham gia của hai đạo diễn nổi tiếng trong dòng phim ngôn tình là Cù Hữu Ninh (Thơ Ngây, Khó Dỗ Dành) và Lý Thanh Dung (Vụng Trộm Không Thể Giấu, Cá Mực Hầm Mật). Với đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm cùng hai ngôi sao sở hữu ngoại hình nổi bật, Đợi Gió Hôn Em tưởng chừng sẽ là màn kết hợp trong mơ. Thế nhưng, dự án lại vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ.

Đợi Gió Hôn Em của Dương Dương và Trần Đô Linh bị người hâm mộ phản đối gay gắt.

Theo đó, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện thông tin các video quảng bá chính thức của phim trên Douyin bị gỡ sau khi nhận báo cáo (report) hàng loạt. Thậm chí, tài khoản Douyin của đoàn phim cũng đã biến mất khỏi nền tảng, còn hai fandom hiện đổ lỗi cho nhau về sự việc. Về phía Trần Đô Linh, một bộ phận fan lo ngại nữ diễn viên có vị thế thấp hơn Dương Dương, dẫn đến nguy cơ bị hạn chế đất diễn, thậm chí trở thành nhân vật làm nền cho nam chính.

Các video tuyên truyền và tài khoản Douyin của phim còn bị report, biến mất khỏi nền tảng.

Trong khi đó, fan Dương Dương phản đối chủ yếu vì chất lượng nguyên tác và thiết lập nhân vật Hứa Tinh Thuần. Nam chính là một pháp y lạnh lùng, u uất, mang nhiều tổn thương tâm lý, có chuyện tình đầy giằng xé với nữ minh tinh Phó Tuyết Lê. Người hâm mộ lo rằng nhân vật sẽ quá nặng về những dằn vặt tình cảm, thiếu chiều sâu trong quá trình trưởng thành và phát triển bản thân. Bên cạnh đó, họ cũng bất mãn khi Hứa Tinh Thuần thường ở thế yếu trong mối quan hệ, còn nghề nghiệp pháp y có thể không được khai thác đúng mức.

Người hâm mộ mong muốn Dương Dương lựa chọn những kịch bản có chiều sâu, thay vì tiếp tục đóng phim ngôn tình hiện đại. Họ lo ngại dự án không giúp ích cho sự nghiệp, thậm chí làm tiêu hao danh tiếng mà nam diễn viên tích lũy nhiều năm.

Từ năm 2022 đã có tin Dương Dương và Angelababy cùng đóng Đợi Gió Hôn Em. Ngay thời điểm ấy, fan Dương Dương đã phản đối nam diễn viên nhận dự án này.

Sau 4 năm, Đợi Gió Hôn Em đã chính thức khởi động. Nữ chính thay đổi từ Angelababy sang Trần Đô Linh, nhưng sự phản đối của người hâm mộ vẫn không thay đổi.

Đáng nói, làn sóng phản đối không phải mới xuất hiện. Từ hồi cuối tháng 11/2022, khi Dương Dương được đồn đóng Đợi Gió Hôn Em cùng Angelababy, người hâm mộ đã bày tỏ thái độ không ủng hộ. 4 năm sau, nữ chính tin đồn được thay bằng Trần Đô Linh, nhưng sự phản đối vẫn chưa chấm dứt. Đến nay khi việc cả hai kết hợp trở thành sự thật, Đợi Gió Hôn Em rõ ràng đang phải đối mặt với những sóng gió quá lớn, nguy cơ ảnh hưởng đến thành tích phát sóng hiển hiện dù phim còn chưa khai máy.