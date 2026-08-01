Cặp đôi ngôn tình công khai tình tứ giữa lễ trao giải: Nhà trai đẹp top đầu cả nước, nhà gái đang nổi như cồn

Lễ trao giải Blue Dragon Series Awards 2026 vừa khép lại tại Paradise City (Incheon, Hàn Quốc), quy tụ dàn sao đình đám nhất màn ảnh xứ kim chi sau một năm bùng nổ với hàng loạt tác phẩm trên các nền tảng OTT. Bên cạnh những chiếc cúp danh giá hay màn xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ, cộng đồng mạng soi ra hint "phim giả tình thật" từ một cặp đôi kè kè bên nhau không và có những tương tác ăn ý. Đó là Kim Seon Ho và Go Youn Jung.

Cụ thể, trong chương trình, Kim Seon Ho và Go Youn Jung được ban tổ chức sắp xếp ngồi cạnh nhau. Đáng nói là giữa buổi lễ, khi hầu hết khách mời đều giữ nguyên vị trí quanh chiếc bàn tròn để theo dõi sân khấu, Kim Seon Ho lại bị fan phát hiện kéo ghế rời khỏi bàn để ngồi cạnh Go Youn Jung.

Khoảnh khắc nam diễn viên ngồi một kiểu khác hẳn mọi người nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ khiến các fan couple mở cờ trong bụng, bởi từ đầu đến cuối chương trình, cả hai gần như luôn xuất hiện trong cùng một khung hình. Dĩ nhiên, có thể đây chỉ là những tương tác bình thường giữa hai đồng nghiệp. Tuy nhiên, với những người đã theo dõi cặp đôi từ thời Can This Love Be Translated?, từng ánh mắt hay cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến họ thích thú.

Bình luận của netizen:

- Có ý định yêu giấu nhưng lỡ lộ thành yêu dấu

- Chú Yoo với Woo Seok ngồi mẫu ngay phía trước kia rồi mà ảnh không ngồi theo. Ảnh chỉ cần giữ tương tác với em thôi là được

- Nào đám cưới rồi công khai cũng được nha

- Mai thấy Dispatch giật tít ha, nghi vấn Kim Seon Ho và Go Youn Jung cô lập cả lễ trao giải ha

- 2 anh chị đánh lẻ ngồi tụm 1 góc

Sự ngọt ngào không dừng lại ở đó. Trước đó, khi Go Youn Jung được xướng tên ở 2 giải thưởng lớn là Global Icon và Popularity Star Award, cô nàng cũng lập tức hướng ánh mắt về phía Kim Seon Ho. Cả hai lần lên nhận giải, Kim Seon Ho đều mỉm cười rạng rỡ và vỗ tay nhiệt tình để cổ vũ "đằng ấy". Biết bạn diễn vốn có tính hướng nội, ngại ngùng khi đứng trước đám đông, anh còn chủ động "high-five" để tiếp thêm năng lượng cho cô trước khi bước lên sân khấu. Suốt thời gian Go Youn Jung phát biểu nhận giải, ở phía dưới, ánh mắt của Kim Seon Ho luôn dõi theo cô.

Được biết, cặp đôi này đã sở hữu lượng fan "đẩy thuyền" hùng hậu kể từ khi hợp tác qua Can This Love Be Translated?. Trong phim, Kim Seon Ho vào vai một chàng thông dịch viên tài năng nhưng lại gặp rắc rối trong việc thấu hiểu "ngôn ngữ tình yêu", trong khi Go Youn Jung hóa thân thành một ngôi sao hàng đầu quyến rũ, kiêu kỳ nhưng đầy năng lượng. Câu chuyện tình yêu đầy hài hước, tréo ngoe nhưng không kém phần ngọt ngào giữa một ngôi sao toàn cầu và chàng phiên dịch viên đã tạo nên những phản ứng hóa học tự nhiên, bùng nổ, giúp cả hai nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Sau khi bộ phim ra mắt, cặp đôi còn không ít lần bị dân tình đồn đoán về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp thông qua loạt tương tác đời thực. Một trong dố đó là khi Go Youn Jung đăng tải story hậu trường trên Instagram. Ban đầu, đây chỉ là bức ảnh ghi lại góc nghỉ giữa các cảnh quay. Tuy nhiên, fan nhanh chóng phát hiện bóng dáng Kim Seon Ho thấp thoáng trong cùng chiếc lều nghỉ với nữ diễn viên. Chi tiết này lập tức làm dấy lên hàng loạt suy đoán rằng cả hai có mối quan hệ rất thân thiết ngoài đời.

Cả hai cũng từng đăng tải đoạn clip nhảy đôi khiến fan đứng ngồi không yên. Một lần khác, khi Kim Seon Ho đăng bài quảng bá phim trên trang cá nhân kèm dòng hashtag đơn điệu "#Can This Love Be Translated" , Go Youn Jung đã vào để lại bình luận "bắt lỗi" vì cho rằng caption quá nhạt nhẽo. Kết quả là nam diễn viên âm thầm đổi ngay thành một loạt hashtag cưng chiều: "#Doramissi #bảonókhôngvui #nhớemMuhee" (nhắc đến tên nhân vật trong phim).

Dù cả hai bên vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về chuyện tình cảm. Nhưng sự đẹp đôi từ ngoại hình cho đến sự thấu hiểu lẫn nhau giữa chàng trai vạn người mê và mỹ nữ đang nổi top đầu màn ảnh Hàn vẫn khiến người hâm mộ vững tay lái để "chèo thuyền".