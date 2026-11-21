Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây vừa khép lại nhưng dư âm của cặp đôi Trịnh Vũ - Trần Nghiễn Chu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ phim lôi kéo đông đảo khán giả nhờ chuyện tình lãng mạn, những màn tương tác tự nhiên giữa Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành cùng chemistry ngọt ngào đến mức khán giả không ít lần phải xuýt xoa. Đặc biệt, màn phối hợp ăn ý của cả hai giúp cặp đôi liên tục được bàn luận trên mạng xã hội, từ những khoảnh khắc tình tứ trong phim đến loạt tương tác ngoài đời mỗi khi xuất hiện chung, khiến fan couple tích cực chèo thuyền dù đã phát sóng tập cuối được vài ngày.

Mới đây, Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tái hiện màn cầu hôn trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây ngay trên sân khấu Hello Saturday. Đoạn preview được MangoTV giới thiệu với nội dung Đổng Tư Thành “cướp dâu” Dương Siêu Việt. Nam diễn viên quỳ gối trước đàn em, tạo tình huống cầu hôn ngay trên sân khấu Hi6. Dương Siêu Việt thì đeo khăn voan trên đầu, cũng tỏ ra ngượng ngùng trước màn tương tác bất ngờ, càng khiến khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dù mang tính chất vui đùa, hình ảnh Đổng Tư Thành quỳ một gối vẫn đủ khiến người hâm mộ liên tưởng đến những màn tình tứ của cặp đôi trên màn ảnh.

Đặc biệt, ngay ngày phim kết thúc, Đổng Tư Thành đã đăng tải hình ảnh kèm dòng chữ “Will you?” (Em đồng ý chứ?), trực tiếp tag Dương Siêu Việt. Không lâu sau, nữ diễn viên đáp lại bằng hình ảnh diện váy cưới cùng chữ “Yes”. Dù đây rõ ràng là màn quảng bá mang tính nhập vai, không phải xác nhận chuyện tình cảm ngoài đời, cách tung hứng của cả hai vẫn khiến fan couple được dịp ăn mừng rầm rộ. Màn quỳ gối trên Hi6 xuất hiện ngay sau đó càng giống một phần hậu truyện được bổ sung cho những khán giả chưa muốn thoát khỏi bộ phim.

Trong khi fan couple mê mẩn khoảnh khắc này, một bộ phận fan idol của Đổng Tư Thành lại có phản ứng kém hào hứng hơn. Những màn tương tác tình cảm dày đặc với bạn diễn nữ, từ hình ảnh nhẫn cầu hôn, váy cưới đến động tác quỳ gối trên show giải trí, tiếp tục làm dấy lên tranh luận về cách nam diễn viên quảng bá phim và ranh giới giữa chemistry phục vụ tác phẩm với việc tận dụng couple để tạo sức hút. Một số người tỏ ra ngán ngẩm, cho rằng fan idol lại phải trải qua thêm một ngày nhìn thần tượng liên tục phát đường với bạn diễn.

Màn tương tác trên Hi6 vốn chỉ là một tiết mục quảng bá vui vẻ, nhưng vẫn đủ khiến fan couple phấn khích còn fan idol không khỏi ngán ngẩm. Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã hết, Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Chu cũng khép lại chuyện tình trên màn ảnh, vậy mà Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt vẫn liên tục có thêm moment chung. Phim đóng máy, đường chưa ngừng phát, thuyền chưa có dấu hiệu cập bến, chỉ có fan idol là dường như càng xem càng muốn thoát vai trước cả chính chủ.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây xoay quanh Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt), nữ sinh ngành sinh học xuất sắc nhưng phải chật vật mưu sinh vì gia cảnh nghèo khó, mẹ nằm viện và gánh nặng nợ nần. Cô vừa học vừa làm, dốc sức giành học bổng Sinh Cơ để thay đổi cuộc đời. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi Trần Nghiễn Chu (Đổng Tư Thành), đàn anh từng nghỉ học vì bệnh, bất ngờ trở lại và trở thành đối thủ cạnh tranh của cô. Từ những màn đối đầu, cả hai dần thấu hiểu những tổn thương đối phương che giấu, một người mang mặc cảm vì sự ra đi của anh trai, người còn lại đã quen gồng gánh cuộc sống từ quá sớm. Họ dần trở thành chỗ dựa, cùng vượt qua nghịch cảnh và tìm thấy tình yêu giữa những tháng ngày chông chênh.

Không được kỳ vọng quá lớn trước ngày lên sóng, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây lại có màn tăng trưởng khá ấn tượng sau khi ra mắt. Phim mở điểm Douban ở mức 8.0/10, với hơn 38.000 lượt đánh giá theo số liệu được ghi nhận thời điểm đó, trở thành một trong những tác phẩm tình cảm có điểm mở màn nổi bật trong năm. Trên Maoyan, bộ phim vượt 4,13 tỷ lượt xem hiệu quả tính đến ngày 17/11, đồng thời đứng đầu bảng nhiệt độ phim tuần và bảng lượt xem hiệu quả trong tuần 9-15/11. Sức hút của tác phẩm không chỉ đến từ lượng người hâm mộ sẵn có của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành, mà còn được duy trì nhờ câu chuyện tình cảm dễ đồng cảm, diễn biến nhân vật và chemistry của cặp đôi chính.

Ở mảng phát sóng truyền hình, phim cũng ghi nhận kết quả tích cực sau khi lên sóng Hồ Nam TV từ ngày 11/11. Tác phẩm liên tục dẫn đầu rating trong nhóm đài vệ tinh cùng khung giờ, đạt 5 lần liên tiếp đứng đầu, trong khi rating cao nhất ghi nhận ở mức 0,4518% vào ngày 15/11. Trên MangoTV, lượt phát hiển thị của phim cũng đạt khoảng 16,1 tỷ. Với việc duy trì được sức nóng trên cả nền tảng trực tuyến lẫn truyền hình, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây được xem là một trong những phim tình cảm có thành tích đáng nể trong tháng 11, đồng thời giúp độ phủ của cặp đôi Dương Siêu Việt - Đổng Tư Thành tiếp tục tăng mạnh sau khi phim khép lại.