Sáng 18/11, công ty Bách Mộc Giải trí và Bối Nhi (tên thật Lục Vũ Huyên), con gái lớn của nam diễn viên Lục Nghị và nữ diễn viên Bào Lôi, cùng lúc đăng bài trên Weibo xác nhận chuyện ký hợp đồng. Bối Nhi viết: "Hành trình mới sắp bắt đầu rồi, câu chuyện tiếp theo chúng ta cùng viết nhé".

Bài đăng của Bối Nhi trên Weibo sáng 18/11 xác nhận ký hợp đồng với Bách Mộc Giải trí. Ảnh: Weibo

Chỉ ít giờ sau, từ khóa "Con gái Lục Nghị, Bối Nhi chính thức debut" leo lên vị trí số 1 hot search Weibo với chỉ số nhiệt hơn 2,38 triệu. Theo Sina, cô ra mắt với tư cách ca sĩ chứ không đi theo hướng diễn xuất.

Nhan sắc "ăn trọn gen" của bố mẹ

Thứ khiến dân mạng bàn tán sôi nổi nhất không phải bản hợp đồng mà là gương mặt của Bối Nhi. Trên poster công ty tung ra, cô mặc váy voan hồng trễ vai, đội vương miện pha lê, tóc xoăn nhẹ buông dài, da trắng, mắt to cười cong như mắt bố. Nhiều người nhận xét Bối Nhi đã hết hẳn nét mũm mĩm hồi nhỏ. Đôi mày và ánh mắt có nét cứng cỏi của Lục Nghị nên được gọi là "Lục Nghị phiên bản nữ", còn vẻ dịu dàng, thanh thoát thì giống mẹ Bào Lôi. Theo Sina, dân mạng Trung Quốc còn gọi cô là "đứa trẻ Trung Hoa điềm tĩnh".

Poster chào đón Bối Nhi của Bách Mộc Giải trí: váy voan hồng, vương miện pha lê, gương mặt "Lục Nghị phiên bản nữ". Ảnh: Weibo

Đặt ảnh hiện tại cạnh ảnh Lục Nghị thời trẻ, nhiều người bảo hai bố con như đúc từ một khuôn. Còn trong những bức ảnh cả nhà bốn người, từ bố mẹ đến hai chị em đều có chung đôi mắt sáng và nụ cười hiền, đến mức dân mạng nói cả nhà "dùng chung một khuôn mặt".

Lục Nghị thời trẻ, người được cho là "truyền" nét mày mắt cho con gái. Ảnh: Weibo

Gia đình 4 người của Lục Nghị, Bào Lôi với hai con gái Bối Nhi (phải) và Tiểu Diệp Tử. Ảnh: Weibo

Cao 1m72, dáng chuẩn nhờ hơn 10 năm học ballet

Theo Sina, Bối Nhi hiện cao khoảng 1m72, chân dài khoảng 1m15. Cô theo học ballet hơn 10 năm và từng đoạt nhiều giải vàng ở các cuộc thi ballet thiếu niên trong nước. Nhờ đó cô có dáng đứng thẳng, cổ và vai thon gọn, đứng đâu cũng ra dáng. Trong một bộ ảnh mặc váy trắng xòe, cô chỉ cần đứng chụm chân kiểu ballet nhẹ nhàng mà khung hình đã như ảnh tạp chí. Dân mạng khen vóc dáng dong dỏng của cô giống y hệt mẹ Bào Lôi thời trẻ.

Dáng chuẩn của Bối Nhi nhờ hơn 10 năm học ballet. Ảnh: Weibo

Ở tiệc trưởng thành ngày 26/10, Bối Nhi mặc váy công chúa hồng xòe phồng, có đuôi dài và đính hoa, đội vương miện, đứng giữa bố mẹ và em gái Tiểu Diệp Tử. Chiều cao của cô gần ngang bố. Theo Sina, mẹ Bào Lôi tự tay trang điểm và chọn váy cho con, còn Lục Nghị bận công việc nên gọi video để cùng con chọn phụ kiện. Anh đăng ảnh con gái và viết rằng mới chớp mắt mà cô bé nhỏ xíu ngày nào đã lớn, chúc con giữ mãi sự trong sáng và mạnh dạn theo đuổi những gì mình yêu thích.

Bối Nhi trong tiệc trưởng thành 18 tuổi bên bố mẹ và em gái. Ảnh: Weibo

Từ cô bé mái ngố đến ca sĩ mới

Bối Nhi sinh ngày 26/10/2008 tại Thượng Hải. Khán giả nhớ đến cô bé mái ngố, mắt to tròn, hay ôm gấu bông theo sau bố ở mùa 2 "Bố ơi mình đi đâu thế", lên sóng ngày 20/6/2014. Dịp Tết năm 2015, cả nhà ba người cùng hát trên sân khấu Gala Xuân CCTV và được gọi là "gia đình hạnh phúc quốc dân".

Bối Nhi hồi nhỏ với mái ngố và đôi mắt tròn xoe. Ảnh: Weibo

Dù nổi tiếng từ khi chưa đầy 6 tuổi, Bối Nhi không chạy show hay đóng quảng cáo lúc đang nổi. Theo Sina, Lục Nghị từng nói rõ sẽ không để con đóng phim hay làm sao nhí. Có lần một công ty người mẫu quốc tế ngỏ ý ký hợp đồng độc quyền với con anh, nhưng vợ chồng anh từ chối vì con còn phải lo thi đại học.

Hai bố con Lục Nghị nghịch ngợm làm mặt xấu khi Bối Nhi còn nhỏ. Ảnh: Weibo

Bối Nhi đi từng bước một với âm nhạc. Năm 2017, cô ra single "Number One". Ngày 5/9 năm nay, cô phát hành ca khúc "Nếu một ngày có người hiểu được sự im lặng của tôi", rồi đúng sinh nhật 18 tuổi ra mắt "Thích", có cả bố mẹ và em gái cùng hát. Bách Mộc Giải trí là công ty thiên về âm nhạc, đang quản lý một số ca sĩ như Diêu Hiểu Đường và Tô Thi Đinh.

Trên mạng vẫn có người thắc mắc vì sao cô chọn một công ty không quá nổi tiếng, hay đặt câu hỏi cô đi lên nhờ thực lực hay nhờ bố mẹ. Nhưng phần đông dân mạng gửi lời ủng hộ, khen giọng cô trong trẻo và mong chờ cô bé ngày nào giờ có con đường riêng của mình.