Cặp đôi hội tụ hết sự lãng mạn của cổ trang Trung Quốc: Đã tài tử lại còn giai nhân, đẹp đến ngỡ ngàng

Sáng 21/7, đoàn phim Nhất Niệm Giang Nam chính thức tổ chức lễ khai máy. Đồng thời, một số tư liệu và hình ảnh leak trên phim trường cũng xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội. Dù mới chỉ bắt đầu ghi hình, dự án đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt nhờ tạo hình của hai diễn viên chính là Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch.

Poster phim Nhất Niệm Giang Nam (ảnh: iQIYI)

Tạo hình của Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch đang nhận nhiều phản hồi tích cực (ảnh: iQIYI)

Trong loạt ảnh đang được chia sẻ, Vương An Vũ xuất hiện với trang phục quan văn mang phong cách thanh nhã, gương mặt điềm tĩnh cùng thần thái thư sinh. Nhiều khán giả nhận xét nam diễn viên cực kỳ phù hợp với hình tượng văn nhân thời cổ, thậm chí có người còn cho rằng khí chất của anh gợi nhớ đến nhà thơ nổi tiếng Lý Bạch. Tạo hình tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu, nho nhã của Vương An Vũ đang nhận được rất nhiều lời khen.

Không hề lép vế, Triệu Kim Mạch cũng tạo thiện cảm mạnh mẽ với tạo hình lấy cảm hứng từ thời Tống. Nữ diễn viên khoe vẻ đẹp trong trẻo, thông minh và mạnh mẽ. Nhan sắc của cô được đánh giá hài hòa với bối cảnh cổ trang, đồng thời tạo nên phản ứng thị giác rất tốt khi đứng cạnh Vương An Vũ. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai thực sự mang dáng dấp của một cặp tài tử giai nhân, hứa hẹn tạo nên câu chuyện đáng mong đợi trên màn ảnh.

Những hình ảnh hậu trường của Vương An Vũ (ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

Bên cạnh dàn diễn viên, Nhất Niệm Giang Nam còn ghi điểm nhờ lựa chọn quay ngoại cảnh tại những vùng sông nước, hứa hẹn mang vẻ đẹp lãng mạn, đầy chất thơ của Giang Nam lên màn ảnh. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn hình ảnh của bộ phim.

Theo giới thiệu, Nhất Niệm Giang Nam lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ từng phồn hoa nhưng dần suy tàn vì thời cuộc rối ren và sự cai trị yếu kém. Tại đây, 6 con người có hoàn cảnh và thân phận hoàn toàn khác nhau đã cùng đồng hành trên một hành trình đặc biệt.

Triệu Kim Mạch ghi hình phim Nhất Niệm Giang Nam (ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

Những hình ảnh đầu tiên về phim Nhất Niệm Giang Nam

6 người này bao gồm một nữ đạo tặc, một vị quan nhỏ bị giáng chức, một vị tướng quân, một vị nội thị, một nữ quan canh gác hoàng lăng và một thiếu gia giàu có gặp nhiều sóng gió trong chuyện làm ăn. Cuộc đời họ gắn liền với nhau vì một món bảo vật gắn liền với vận mệnh xã tắc. Xen giữa những âm mưu, hiểm nguy và các mối quan hệ chằng chịt là câu chuyện về tình người, sự chữa lành và hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống của mỗi nhân vật.

Được biết, Triệu Kim Mạch đảm nhận vai nữ chính Sở Thính Vũ, Vương An Vũ đảm nhận vai nam chính Lục Khinh Khả. Ngoài ra, tác phẩm này còn có sự góp mặt của các diễn viên Vương Giai Giai, Vương Cúc, Lưu Sướng, Trần Đông (Bạch Băng), Lâm Mộc Nhiên, Từ Chính (Từ Chính Khê), Quách Tuấn Thần, Tạ Hưng Dương...

nguồn: Weibo