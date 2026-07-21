Sau "Tướng quân kem nền", Trương Lăng Hách lại lụm thêm biệt danh mới: "Quân phiệt son bóng"

Chưa đầy nửa năm sau khi thoát khỏi tâm bão "Tướng quân kem nền", Trương Lăng Hách tiếp tục bị cư dân mạng xứ Trung đặt cho biệt danh mới: "Quân phiệt son bóng". Lần này, nhân vật gây tranh cãi là Mộ Dung Thanh Dịch trong Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn, bộ phim dân quốc vừa lên sóng ngày 19/7 và ngay lập tức chiếm trọn hot search Weibo.

Trong các phân cảnh cận mặt, thiếu gia quân phiệt của Trương Lăng Hách xuất hiện với đôi môi căng bóng như vừa thoa son tint, lớp nền mịn không tì vết. Khán giả Weibo cho rằng lớp trang điểm quá chỉn chu này khiến nhân vật thiếu hẳn khí chất mạnh mẽ, phong sương của một quân nhân trưởng thành giữa thời loạn.

Không ít bình luận mỉa mai rằng lớp filter trắng bệch quá đà cùng chế độ làm mịn da "mười cấp" đã xóa sạch cảm giác dày dặn lịch sử mà một bộ phim dân quốc cần có, khiến khung hình giả như ảnh chụp studio. Một khán giả phim dài tập còn thở dài rằng fan của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên giờ chỉ biết cắn răng khen đẹp, bởi mỗi bộ phim kiểu này lại sản sinh thêm kho tư liệu chế giễu chất lượng cao cho vài năm sau.

Điều khiến câu chuyện trở nên "khó đỡ" hơn là Trương Lăng Hách chỉ vừa mới trải qua đúng kịch bản này hồi đầu năm. Trong Trục Ngọc, anh vào vai Vũ An Hầu Tạ Chinh và bị chế giễu là "Tướng quân kem nền" khi giữa chiến trường khốc liệt, gương mặt nam diễn viên vẫn giữ lớp nền láng mịn, phấn mắt rõ nét, môi đỏ mọng như quả anh đào, làm dấy lên cả loạt thảo luận leo thẳng lên hot search. Thời điểm đó, dân mạng còn sáng tác hàng loạt câu thoại chế kinh điển kiểu "Ba quân nghe lệnh! Bản soái rơi mất kem nền, lập tức rút quân, hôm khác đánh tiếp". Giờ đây, từ "kem nền" chuyển sang "son bóng", netizen đùa rằng bộ sưu tập mỹ phẩm của "Hách đế" xem chừng ngày càng đầy đủ.

Công bằng mà nói, tranh cãi trang điểm không cản nổi độ hot của phim. Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn lên sóng không hề có chiến dịch làm nóng trước, nhưng nhiệt độ ngày đầu trên iQIYI đã vọt từ 911 lên 7.662 điểm, trở thành phim có mức tăng nhiệt ngày mở màn cao nhất nền tảng này trong năm 2026, còn bên phía Tencent Video, nhiệt độ phim cũng đã vượt mốc 24.000.

Diễn xuất của Trương Lăng Hách thậm chí còn có phân cảnh được khen nức nở: trường đoạn bùng nổ cảm xúc tại lễ đính hôn của anh trai, nơi Mộ Dung Thanh Dịch gặp lại "bạch nguyệt quang" tưởng đã chết nay trở về với thân phận "chị dâu tương lai", được dân mạng tua chậm để soi từng vi biểu cảm và câu thoại "Cô ấy sống rồi, tôi điên rồi" lập tức viral khắp mạng xã hội.

Trương Lăng Hách từng viral với từ khóa: Tướng quân kem nền

Về nội dung, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, do Dịch Quân đạo diễn, dài 33 tập, xoay quanh Mộ Dung Thanh Dịch, con trai một gia đình quân phiệt bị tráo đổi từ nhỏ và lớn lên trong sự ngược đãi của cha nuôi, đóng cặp cùng Vương Sở Nhiên trong vai Nhậm Tố Tố.

Ngay giữa lúc tranh cãi trang điểm nổ ra, phía Trương Lăng Hách cũng khéo léo "chữa cháy" bằng chiêu quen thuộc: Ngày 20/7, anh đăng lên Weibo cá nhân loạt ảnh tạo hình bác sĩ áo trắng ôn nhuận của Mộ Dung Thanh Dịch chụp từ ba năm trước, tạo độ tương phản cực gắt với hình tượng quân phiệt thiên chấp trong phim, lập tức thổi bùng thảo luận toàn mạng. Xem ra với Trương Lăng Hách, biệt danh có thể đổi từ kem nền sang son bóng, nhưng công thức "càng bị chê càng hot" thì vẫn chạy tốt.