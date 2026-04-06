Một trong những dự án phim Hàn được mong chờ nhất tháng 4 - Perfect Crown - vừa tổ chức họp báo ra mắt và nhanh chóng trở thành tâm điểm khắp mạng xã hội. Sự kiện quy tụ dàn cast đình đám gồm IU, Byeon Woo Seok, Gong Seung Yeon, Noh Sang Hyun, Lee Yeon…, nhưng tất cả spotlight gần như đổ dồn vào cặp đôi chính. Ngay từ khoảnh khắc bước ra, họ đã khiến khán giả

"đứng hình" vì thần thái chuẩn hoàng gia, visual đẹp đến mức tưởng như bước ra từ truyện cổ tích.

Buổi họp báo phim Perfect Crown thu hút sự chú ý của truyền thông

Cặp đôi chính giật spotlight ngay từ khi xuất hiện

Xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội tông nude bồng bềnh, IU lần này vẫn đốn tim fan với visual dịu dàng, thanh thoát và sang trọng. Thiết kế đầm trễ vai kết hợp cùng mái tóc uốn nhẹ giúp cô toát lên khí chất công chúa đúng nghĩa, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức khiến người đối diện không thể rời mắt. Từng cử chỉ nhỏ như cách cô mỉm cười, cúi chào hay nâng váy đều mang cảm giác tinh tế, chuẩn chỉnh như một nghi thức hoàng gia.

Sáng đôi cùng IU, Byeon Woo Seok gây ấn tượng với tạo hình hoàng tử đúng chuẩn. Bộ quân phục cách điệu với chi tiết cầu vai, huân chương và dải sash xanh nhạt giúp nam diễn viên toát lên vẻ quyền quý, lạnh lùng nhưng vẫn rất cuốn hút. Gương mặt góc cạnh, thần thái điềm tĩnh cùng chiều cao nổi bật khiến anh gần như chiếm trọn mọi khung hình.

Những khoảnh khắc tương tác giữa đôi nam thanh nữ tú nhanh chóng gây bão MXH. Dù là cùng sánh bước, nắm tay hay khi IU nhẹ nhàng kéo váy cúi chào bên cạnh bạn diễn, cả hai toát lên "vieb" vừa lãng mạn vừa xa hoa, đúng chất hoàng tử - công chúa đích thực. Sự kết hợp lần này của cặp đôi cũng khiến khán giả mong chờ về những màn bùng nổ chemistry trên màn ảnh.

Một số bình luận của dân tình:

- Nhìn hai người đứng cạnh nhau mà tưởng đang xem cảnh trong cổ tích luôn á

- Visual này gọi là hoàng tử và công chúa đời thực chứ còn gì nữa

- Trời ơi cái vibe này đúng chuẩn couple hoàng gia luôn. IU xinh quá, trẻ mãi thôi

- Sang trọng, quyền quý từ đầu tới chân luôn

- Đã con mắt, hóng phim quá rồi

- IU xinh phát sáng

- Tài phiệt với hoàng tử có khác, nhìn tạo hình mà ngập mùi tiền luôn mà

- Ban đầu tưởng đôi này không hợp mà giờ nhìn lại thấy cũng đẹp đôi đấy chứ

Không chỉ gây sốt nhờ visual, Perfect Crown còn thu hút sự chú ý nhờ nội dung đầy hứa hẹn. Phim lấy bối cảnh giả tưởng khi Hàn Quốc tồn tại dưới chế độ quân chủ lập hiến, nơi quyền lực đan xen giữa hoàng gia và các tập đoàn tài phiệt.

Trong phim, IU vào vai Sung Hee Joo, một tiểu thư tài phiệt giàu có nhưng bị giới quý tộc coi thường vì xuất thân. Tham vọng và quyết liệt, cô chủ động bước vào một cuộc hôn nhân hợp đồng với Đại quân Lee An do Byeon Woo Seok thủ vai, anh là một thành viên hoàng tộc nổi tiếng nhưng không có quyền thừa kế. Từ một mối quan hệ trao đổi lợi ích, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, âm mưu và cả những cảm xúc không thể kiểm soát. Sự xuất hiện của Thủ tướng Min Jung Woo (Noh Sang Hyun) và Đại phi Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon) càng khiến cuộc chiến vương quyền thêm căng thẳng, hứa hẹn mang đến một câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính.

Với dàn cast sáng giá, tạo hình mãn nhãn và kịch bản nhiều tầng lớp, Perfect Crown đang được kỳ vọng sẽ trở thành "bom tấn" tiếp theo của màn ảnh Hàn khi chính thức lên sóng từ ngày 10/4.

Nguồn: X