Bộ phim Bạch Nhật Đề Đăng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính thu hút khán giả vì câu chuyện tình yêu với khoảng cách tuổi tác lên tới gần 400 năm.

Trong phim Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai Hạ Tư Mộ - một quỷ vương (sau này đổi thành Linh Chủ) đã tồn tại hơn 400 năm. Không có ngũ giác, nàng sống bằng cách hấp thụ “hồn hỏa” của linh hồn. Trong một lần xuất hiện nơi chiến trường để “kiếm ăn”, nàng bị Đoạn Tư - một thiếu niên tướng quân hiểu lầm là cô gái mồ côi và mang về quân doanh. Vai diễn Đoạn Thu do Trần Phi Vũ thể hiện là tướng quân trẻ mới 19 tuổi.

Mối tình có khoảng cách tuổi tác là 380 năm

Định mệnh bắt đầu khi Đoạn Tư sở hữu pháp khí đặc biệt, trở thành người duy nhất có thể lập khế ước với Hạ Tư Mộ. Từ đó, nàng mượn giác quan của chàng để lần đầu tiên cảm nhận thế giới, một hành trình vừa kỳ bí vừa nhuốm màu cảm xúc.

Khi hai người nảy sinh tình cảm, Hạ Tư Mộ đã dẫn Đoạn Tư tới núi Hư Sinh, nơi đang chôn cất 22 người bạn trai cũ trước đây của cô. Trong câu chuyện của Hạ Tư Mộ nàng thể hiện sự dứt khoát lý trí nhưng khán giả vẫn nhận ra sự cô độc khi nhiều lần phải nhìn người yêu qua đời.

Vì trong suy nghĩ của Hạ Tư Mộ, một đời tốt đẹp nhất của người phàm là có tương lai, có gia đình, có người bên cạnh đến cuối cùng. Nên điều cô muốn cho Đoàn Tư là một cuộc sống trọn vẹn.

Câu thoại: "Mọi điều chàng mong, ta đều hy vọng chàng có được. Chỉ riêng ta… là điều chàng không nên mong", khiến nhiều khán giả xúc động vì tình yêu giữa người phàm và Linh Chủ vốn là mối tình đã định sẵn kết thúc không có hậu.

Hạ Tư Mộ dẫn Đoạn Tư đến viếng 22 người bạn trai cũ

Nàng lo sợ sẽ phải tiễn Đoạn Tư đi trước

Dù nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim được giới thiệu có tới 22 người tình nhưng khán giả không thấy phản cảm. Vì nhân vật đã sống hàng trăm năm, hơn nữa, với nhan sắc như mỹ nhân Tân Cương, chắc chắn sẽ có hàng trăm nghìn người muốn quỳ xuống chân nàng.

Trong Bạch Nhật Đề Đăng, Địch Lệ Nhiệt Ba toát lên vẻ đẹp tà mị, quyến rũ đến mức khó rời mắt. Ánh nhìn sắc lạnh nhưng ẩn chứa chiều sâu, sống mũi cao thanh tú, làn da trắng sứ cùng ngũ quan hoàn mỹ khiến cô như bước ra trực tiếp từ nguyên tác.

Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp hoàn hảo

Không phải kiểu đẹp mong manh thường thấy, Nhiệt Ba trong tạo hình quỷ vương mang đến cảm giác vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, một vẻ đẹp có thể “bỏ bùa thiên hạ” đúng nghĩa. Mỗi khung hình đều đậm chất điện ảnh, mỗi ánh mắt đều như có câu chuyện riêng, khiến người xem không khỏi chìm đắm.