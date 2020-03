Cặp đôi hoãn đám cưới vì Covid-19: Có chút buồn nhưng vì sức khỏe, an toàn của mọi người đây là việc cần thiết

Giữa lúc tình hình dịch viêm phổi cấp đang diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động tập trung đông người đều được hoãn lại kể cả những ngày lễ quan trọng như cưới hỏi. Đã có không ít cặp đôi không thể tổ chức hôn lễ như dự kiến do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mới đây mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về việc hoãn đám cưới của một cặp đôi ở Bình Thuận, địa phương đang có 4 ca nhiễm Covid-19.

Nguyên văn dòng chia sẻ về việc hoãn đám cưới được chú rể chia sẻ trên trang cá nhân:

"Vì tình hình Covid-19 đang có chiều hướng xấu, để đảm bảo sức khỏe bà con, cũng như vì cộng đồng nên gia đình em quyết định tạm hoãn tổ chức đám cưới vào ngày 14/3/2020 (nhằm ngày 21/2/2020 âm lịch). Đám cưới của chúng em sẽ được tổ chức khi nào tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Kính mong quý khách, anh, chị, em, cô, dì, chú bác thông cảm.

...

Đó cũng là một phần trách nhiệm ... của mỗi người.

Xin cảm ơn và xin lỗi mọi người!".

Cặp đôi đã chụp ảnh cưới và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại.

Ngay sau khi thông báo hoãn đám cưới của cặp đôi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự đồng tình của cư dân mạng.

Hôn lễ của cặp đôi đã được hai bên gia đình thống nhất, cùng với đó là cỗ bàn cũng đã được đặt trước. Nhưng trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19 nên cặp đôi quyết định hoãn đám cưới để đảm bảo an toàn cho người thân, bạn bè và quan khách được mời tham gia đám cưới.

Để đi đến quyết định này, cặp đôi đã cân nhắc rất kĩ và được sự đồng ý của gia đình hai bên. Bên cạnh đó, dù không tổ chức tiệc cưới nhưng lễ rước dâu vẫn sẽ diễn ra bình thường. Hai bên gia đình sẽ hạn chế tối đa việc tập trung đông người để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chú rể cho biết, số lượng khách mời hai bên gia đình khá lớn, khi quyết định hoãn, hai bên gia đình đã đích thân đến từng gia đình để báo, thể hiện chút lòng thành và mong mọi người có thể thông cảm.

Anh cũng tâm sự, hai người đã bên nhau 6 năm nên khi quyết định hoãn đám cưới đều có chút buồn, nhưng trong lúc tình hình dịch trên địa bàn phức tạp và đảm bảo an toàn cho mọi người thì anh nghĩ đây là việc làm cần thiết.

Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã có không ít cặp đôi đã phải hoãn ngày vui của mình để đảm bảo an toàn. Trong đợt chống dịch ở Sơn Lôi vừa qua, Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992) và Thiếu úy Nguyễn Văn Sáng (SN 1993), cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Xuyên đã hoãn ngày trọng đại nhất trong cuộc đời để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, kiểm soát, theo dõi người ra, vào khu vực cách ly trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hy vọng sau khi kiểm soát tốt tình dịch, cặp đôi sẽ có một đám cưới đông, vui hạnh phúc với sự tham gia đầy đủ của người thân bạn bè.