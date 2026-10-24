2 con gái Hoa hậu Jennifer Phạm xinh xắn chuẩn mỹ nhân, dự báo nhan sắc lấn lướt mẹ khi trưởng thành

Jennifer Phạm, sinh năm 1985 là người mẫu, diễn viên và MC được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006.

Hiện cô vẫn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, dẫn dắt các sự kiện song ngữ, đồng thời tham gia kinh doanh và dành thời gian chăm sóc gia đình bên chồng doanh nhân Nguyễn Đức Hải cùng 4 người con.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên ông xã và các con, từ chuyện học tập đến những chuyến du lịch gia đình.

Đáng chú ý, hai con gái của cô nhận được nhiều sự quan tâm khi ngày càng lớn phổng phao, sở hữu nhan sắc xinh xắn và đường nét thanh tú được thừa hưởng từ người mẹ hoa hậu.

Bé Na, tên thật là Nguyễn Thùy An, sinh năm 2013, là con gái của Hoa hậu Jennifer Phạm và ông xã - doanh nhân Đức Hải. Ở tuổi 13, cô bé nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình ngày càng nổi bật, gương mặt thanh tú cùng chiều cao khoảng 1,65 m.

Bé Na - Thùy An xinh đẹp ở tuổi 13.

Thùy An được nhận xét thừa hưởng nhiều đường nét xinh đẹp từ mẹ, từ nụ cười rạng rỡ đến vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Bên cạnh lợi thế ngoại hình, con gái Jennifer Phạm còn có niềm yêu thích với các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là nhảy múa và biểu diễn văn nghệ.

Cô bé khá tự tin khi tham gia các tiết mục trên sân khấu, cho thấy sự năng động và cá tính riêng. Trên mạng xã hội, Jennifer Phạm thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái, từ học tập, vui chơi đến những chuyến đi cùng gia đình.

Mỗi lần xuất hiện, Thùy An đều khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng cao ráo và diện mạo ngày càng trưởng thành. Dù nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, bé Na hiện vẫn đang ở tuổi thiếu niên, tập trung cho việc học tập và phát triển sở thích cá nhân.

Bé Na được khen ngợi là "hoa hậu tương lai" nhờ nhan sắc nổi bật.

Sự quan tâm, đồng hành của gia đình được kỳ vọng sẽ giúp cô bé tự tin khám phá năng lực, nuôi dưỡng đam mê và trưởng thành theo cách riêng của mình.

Bé Nấm, tên thật là Phương Bình, sinh ngày 13/1/2020, là con gái út của Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải. Càng lớn, cô bé càng gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Bé Nấm - con gái nàng hậu cũng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn.

Nấm có tính cách năng động, lém lỉnh và khá điệu đà, thường tự tin tạo dáng trước ống kính, đặc biệt yêu thích những bộ váy áo công chúa. Không chỉ nổi bật bởi ngoại hình, cô bé còn sớm bộc lộ sự yêu thích với âm nhạc, thích hát và nhảy theo những giai điệu vui nhộn.

Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngộ nghĩnh của con gái, khiến người hâm mộ thích thú.

4 con của Hoa hậu Jennifer Phạm đều sở hữu ngoại hình nổi bật.

Hoa hậu cũng tạo điều kiện để các con tham gia hoạt động ngoại khóa, du lịch và trải nghiệm cuộc sống, giúp các bé phát triển sở thích riêng, đồng thời rèn luyện sự tự tin, dạn dĩ ngay từ nhỏ.