Thư phi "Như Ý truyện" Trần Hạo Vũ cầm ô đọng nước mưa lên thảm đỏ VOGUE, visual như bước ra từ tranh sơn dầu

Thịnh điển VOGUE 2026 (VOGUE Forces of Fashion) năm nay lần đầu được tổ chức tại Tô Châu (Trung Quốc), với chủ đề thảm đỏ "Tuyệt sắc" (Extreme Colors), đề cao những gam màu đậm, rực và cách mỗi ngôi sao dùng trang phục để thể hiện cá tính riêng.

Giữa dàn khách mời hàng đầu Hoa ngữ, Trần Hạo Vũ chọn một lối đi khác: không phải sắc đỏ hay đen quyền lực, mà là tím pastel mềm mại, đi kèm một đạo cụ ít ai nghĩ tới trên thảm đỏ là chiếc ô trong suốt.

Chiếc đầm Trần Hạo Vũ diện có thiết kế trễ vai bất đối xứng, phần thân trên xếp nếp ôm sát, đi cùng đôi găng tay dài đồng chất liệu. Điểm gây chú ý nhất là khối mũ trùm phồng lớn bao lấy gương mặt, kết hợp phần chân váy dựng khối nhiều tầng rồi buông thành vạt đuôi dài phía sau. Phom dáng mang tính điêu khắc khiến tổng thể vừa kịch tính vừa thanh thoát, đúng tinh thần một bộ cánh sinh ra để đứng trước ống kính.

Chiếc ô trong suốt đọng những hạt nước trong tay nữ diễn viên là chi tiết hoàn thiện câu chuyện. Nó gợi ngay đến hình ảnh những cơn mưa xứ Huế, cảm hứng chính của bộ sưu tập mà chiếc đầm thuộc về. Khối mũ trùm căng phồng cũng được lý giải từ chính hình ảnh ấy: vạt áo mưa căng gió khi người ta đi dưới mưa Huế. Toàn bộ thiết kế được làm từ lụa tơ tằm Bảo Lộc và hoàn thiện thủ công.

Trước khi xuất hiện tại sự kiện, Trần Hạo Vũ còn thực hiện riêng một bộ ảnh nghệ thuật với chiếc đầm này theo concept "A Painted Ode to Oneself". Bộ ảnh lấy cảm hứng từ tranh sơn dầu cổ điển, với lớp trang điểm mang chất hội họa và những cánh chim bay quanh khối mũ trùm, tạo cảm giác như một bức tranh sống.

Thiết kế này thuộc chương khép màn sắc tím pastel của Numéro 6: Vũ Khúc Cố Đô, bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của NTK Nguyễn Phúc Tuấn. Bộ sưu tập được giới thiệu tại Paris Fashion Week tối 30/9 vừa qua, trong không gian lâu đài cổ Maison de l'Amérique Latine. Trước đó, cùng thiết kế này cũng từng xuất hiện trong bộ ảnh thời trang của diễn viên Tăng Thanh Hà tại Việt Nam. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, chiếc đầm đã đi qua ba không gian khác nhau: bộ ảnh tại Việt Nam, sàn diễn Paris và thảm đỏ VOGUE tại Trung Quốc.

Trần Hạo Vũ không phải mỹ nhân Hoa ngữ đầu tiên chọn Numéro 6. Bốn ngày trước, tối 19/10, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng diện một thiết kế khác của bộ sưu tập này tại sự kiện của một nhãn hàng. Hai ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ liên tiếp lựa chọn trong cùng một tuần cho thấy câu chuyện về chất liệu và văn hóa Việt mà nhà thiết kế theo đuổi đang tìm được tiếng nói ở thị trường này.

Chia sẻ về khoảnh khắc trên thảm đỏ, NTK Nguyễn Phúc Tuấn cho biết: "Tối nay là một khoảnh khắc tôi sẽ nhớ rất lâu. Một thiết kế trong Numéro 6: Vũ Khúc Cố Đô, bộ sưu tập kể về những cơn mưa Huế, được sải bước cùng chị Trần Hạo Vũ trên một trong những thảm đỏ danh giá bậc nhất Trung Hoa. Điều làm tôi xúc động nhất là chị thật sự yêu mến thiết kế ấy. Trước khi bước lên thảm đỏ, chị còn dành thời gian thực hiện cùng nó một bộ ảnh rất đẹp. Với người làm nghề, không gì quý hơn khi người mặc dành tình cảm cho tác phẩm của mình như vậy. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn chị cùng ê-kíp."

Trần Hạo Vũ sinh năm 1992 tại Phúc Châu, từng giành quán quân Chinese Million Star mùa 3 năm 2013. Với khán giả châu Á, cô được nhớ đến nhiều nhất qua vai Thư phi Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan trong bộ phim cổ trang đình đám "Như Ý truyện". Năm 2024, nữ diễn viên tạo bất ngờ lớn khi vươn lên từ vị trí cuối bảng để trở thành quán quân chung cuộc của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" mùa 5.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn

NTK Nguyễn Phúc Tuấn sinh năm 1994, lớn lên tại Huế, mang dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn và tốt nghiệp á khoa ngành Kiến trúc, Đại học Nghệ thuật Huế. Nền tảng kiến trúc thể hiện rõ trong những phom dáng dựng khối giàu tính điêu khắc của anh. Numéro 6: Vũ Khúc Cố Đô là bộ sưu tập đầu tiên anh mang đến Paris, gồm 31 thiết kế làm từ lụa tơ tằm Bảo Lộc.