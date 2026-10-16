Cặp đôi genZ bán 600 bánh mì, 1.000 bánh dày nhờ làm mới thương hiệu giò chả thời Pháp thuộc

Một cửa hàng bánh mì giò chả tại Hà Nội mới mở khoảng một tháng gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ những ổ bánh mì có phần nhân đầy đặn, giá bán bình dân. Đứng sau mô hình này là Nguyễn Đức Tùng Lâm và Phương Anh, đôi vợ chồng trẻ muốn đưa sản phẩm giò chả gia truyền của gia đình đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ.

Trước khi thử sức với bánh mì, gia đình Tùng Lâm đã có nhiều thế hệ gắn bó với nghề làm giò chả. Hoạt động kinh doanh chính của gia đình là sản xuất và bán buôn giò chả cho các đại lý, siêu thị cùng đối tác phân phối.

Chiếc bánh mì đẫm nhân giò chả, có giá bán bình dân, thu hút thực khách trẻ

Vì vậy, việc mở cửa hàng bánh mì không chỉ là bước thử sức ở một mô hình kinh doanh mới, mà còn là cách đôi vợ chồng kết hợp sản phẩm truyền thống với một món ăn quen thuộc để tiếp cận thêm nhóm khách hàng trẻ.

Từ nghề gia truyền đến những ổ bánh mì đầy nhân

Theo Phương Anh, ý tưởng mở cửa hàng bánh mì bắt đầu từ căn nhà của gia đình bên ngoại. Sau khi kết hôn, cô không còn thường xuyên sinh sống tại đây, khiến ngôi nhà ít được sử dụng. Thay vì thuê mặt bằng mới, hai vợ chồng quyết định tận dụng không gian sẵn có để bắt đầu mô hình kinh doanh riêng.

Không gian cửa hàng được bài trí ấm cúng, lấy cảm hứng từ chính nếp sinh hoạt gia đình và tinh thần hàng xóm quây quần, cùng nhau phụ giúp để mang đến cho khách hàng cảm giác gần gũi như ở nhà

Ban đầu, họ không đặt mục tiêu xây dựng một cửa hàng quy mô lớn. Phương Anh cho biết hai vợ chồng muốn tạo ra một địa điểm để khách hàng có thể trực tiếp thưởng thức giò chả gia truyền của gia đình chồng, đồng thời tìm hiểu thêm về sản phẩm vốn chủ yếu được bán buôn trước đó.

Bánh mì được lựa chọn bởi đây là món ăn quen thuộc, tiện lợi và có mức giá tương đối dễ tiếp cận. Thay vì mua giò chả theo cân, khách hàng có thể thưởng thức sản phẩm qua một ổ bánh mì cho bữa sáng hoặc bữa ăn nhanh trong ngày.

Theo Phương Anh, cách kết hợp này cũng giúp giò chả tiếp cận những người ít có thói quen mua riêng sản phẩm, đặc biệt là khách hàng trẻ.

Ý tưởng đưa giò chả lên bánh mì còn bắt nguồn từ trải nghiệm của chính Phương Anh. Cô cho biết trước khi kết hôn, cô vốn không thích ăn giò chả. Tuy nhiên, trong một lần đến nhà chồng và được chồng mời bánh dày giò khi đang đói, cô đã có cái nhìn khác về món ăn quen thuộc này.

Sau khi thưởng thức, Phương Anh nhận thấy hương vị của món ăn khác với hình dung trước đó. Trải nghiệm này khiến cô tò mò hơn về nghề làm giò chả của gia đình chồng, đồng thời nảy ra ý tưởng giới thiệu sản phẩm theo cách gần gũi hơn với người tiêu dùng. Cô cho rằng bản thân phải thực sự yêu thích sản phẩm thì mới có thể tự tin giới thiệu sản phẩm đó đến khách hàng.

Bánh mì và bánh dày giò là những món ăn bình dị được vợ chồng trẻ lựa chọn để đưa hương vị giò chả gia truyền đến gần hơn với thực khách

Từ ý tưởng ban đầu, hai vợ chồng triển khai bán hàng trên các sàn thương mại điện tử trước khi mở cửa hàng để phục vụ khách trực tiếp. Trong quá trình kinh doanh, họ chú trọng khâu đóng gói, chuẩn bị hộp, túi giấy, găng tay, giấy ăn và ớt kèm theo mỗi đơn bánh mì để khách thuận tiện sử dụng.

Phương Anh chia sẻ, một số khách hàng sau khi mua bánh mì đã chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội, giúp cửa hàng được biết đến rộng rãi hơn dự kiến ban đầu. Nhờ đó, hai vợ chồng có thêm cơ hội tiếp cận những khách hàng mới, bên cạnh nhóm khách vốn quen thuộc với sản phẩm giò chả của gia đình.

Sau khoảng một tháng mở cửa, Phương Anh ước tính cửa hàng bán khoảng 600 chiếc bánh mì và 1.000 chiếc bánh dày mỗi ngày.

Không chạy theo số lượng, vợ chồng Gen Z muốn khách đến quán có cảm giác như ở nhà

Sức hút của cửa hàng không chỉ đến từ những chia sẻ trên mạng xã hội mà còn nằm ở cách hai vợ chồng tiếp cận khách hàng. Thay vì chỉ tập trung bán thật nhiều bánh, Nguyễn Đức Tùng Lâm và Phương Anh muốn xây dựng một không gian để khách có thể thoải mái ghé ăn, trò chuyện và thưởng thức sản phẩm giò chả gia truyền của gia đình.

Thu Hà, một sinh viên thường xuyên đi qua khu vực này, cho biết cô vốn yêu thích bánh mì và thường ghé cửa hàng trên đường đi học. Với Hà, bánh mì là món ăn tiện lợi, phù hợp với lịch học và sinh hoạt hằng ngày. Một cửa hàng nằm ngay trên cung đường quen thuộc cũng giúp cô dễ dàng lựa chọn bữa sáng hoặc bữa ăn nhanh.

Từ thói quen của những khách hàng như Hà, có thể thấy bánh mì là một cách tiếp cận tương đối gần gũi để đưa giò chả đến với người trẻ.

Thay vì phải tìm đến cửa hàng chuyên bán giò chả hoặc mua nguyên cân để dùng trong gia đình, khách hàng có thể thưởng thức sản phẩm ngay trong một ổ bánh mì quen thuộc.

Mỗi chiếc bánh đều được cân đong phần nhân đầy đủ, bảo đảm sự đồng đều trước khi trao đến tay khách hàng

Đó cũng là hướng đi mà Tùng Lâm và Phương Anh kỳ vọng khi mở cửa hàng. Hai vợ chồng muốn khách hàng biết đến, dùng thử giò chả trước khi cân nhắc mua sản phẩm riêng để sử dụng trong bữa ăn gia đình.

Dù mặt bằng tương đối rộng, cửa hàng Thủy Hùng chỉ bố trí khoảng 10 bàn phục vụ khách. Phương Anh cho biết: “Hai vợ chồng có thể kê thêm bàn để tăng chỗ ngồi, nhưng tôi muốn giữ không gian thoáng đãng và gọn gàng thay vì tận dụng toàn bộ diện tích cho việc kinh doanh”.

Bên cạnh đó, Tùng Lâm cũng chia sẻ, hai vợ chồng muốn giữ cửa hàng luôn sạch sẽ để khách đến có cảm giác thoải mái, gần gũi như ở nhà.

Thương hiệu giò chả có lịch sử từ thời Pháp thuộc

Theo chia sẻ của Phương Anh, gia đình chồng có truyền thống làm giò chả từ thời Pháp thuộc. Tổ tiên của Tùng Lâm từng sản xuất giò chả tại số 50 Phùng Hưng, Hà Nội, dưới tên gọi Giò Chả Đờ Măng. Nghề được truyền qua nhiều thế hệ trước khi gia đình sử dụng thương hiệu Thủy Hùng, ghép từ tên của ông bà.

Phương Anh cho biết hoạt động kinh doanh chính của gia đình hiện nay vẫn là sản xuất giò chả để bán buôn cho các đại lý và đối tác phân phối. Theo chia sẻ, sản phẩm từng được cung cấp cho một số hệ thống bán lẻ như: Fivimart, Intimex, Big C, Metro, Lotte và WinMart,...

Thương hiệu giò chả Thủy Hùng được gia đình Tùng Lâm gìn giữ qua nhiều thế hệ, với nghề làm giò chả được truyền lại từ thời cụ kỵ

Bên cạnh giò chả, gia đình còn sản xuất bánh chưng và một số sản phẩm truyền thống khác. Hoạt động bán buôn vẫn giữ vai trò quan trọng, khi các cửa hàng và đối tác nhập hàng từ cơ sở để phân phối đến người tiêu dùng.

Theo Phương Anh, gia đình luôn ưu tiên chất lượng sản phẩm và uy tín trong kinh doanh, thay vì giảm chất lượng để hạ giá thành khi có đối tác đề nghị.

Với hai vợ chồng, việc mở cửa hàng bánh mì tạo thêm cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp thưởng thức giò chả Thủy Hùng, thay vì chỉ biết đến sản phẩm thông qua các điểm bán trung gian.

Vì vậy, quán bánh mì không đơn thuần là một hướng kinh doanh mới mà còn là thử nghiệm của thế hệ kế tiếp trong việc tìm cách tiếp cận người tiêu dùng. Thông qua món ăn quen thuộc, Tùng Lâm và Phương Anh kỳ vọng đưa sản phẩm giò chả gia truyền đến gần hơn với khách hàng trẻ, nhóm có thói quen ăn uống và mua sắm khác biệt so với các thế hệ trước.