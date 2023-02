Cặp đôi gây ức chế nhất phim Việt hiện nay: Đã kém cỏi còn ưa hưởng thụ, cũng may nam chính diễn cực ổn

Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc là bộ phim đang lên sóng trên giờ vàng phim truyện của VTV1. Phim xoay quanh chuyện gia đình không ít sóng gió của ông Công (NSND Quốc Trị) với ba người con trai có tính cách, quan điểm sống khác nhau. Trong đó, con trai út Danh (Anh Vũ) và cô vợ tiểu thư Tuyết (Kiều My) là khiến người xem khó chịu nhất.



Danh và Tuyết (Ảnh: VTV)

Cặp "vợ chồng" Anh Vũ - Kiều My trong họp báo ra mắt phim (Ảnh: VTV)

Dù sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng Danh lại ham hư danh, ưa sống hưởng thụ, bất chấp mọi cách để làm giàu. Trong khi đó, Tuyết lại là tiểu thư giàu có, khi kết hôn với Danh, bố mẹ cô không hề hài lòng. Vốn quen sống trong nhung lụa, khi đã làm vợ Danh, Tuyết cũng chẳng tay tính đổi nết, vẫn quen thói thích hưởng thụ. Lấy Tuyết, Danh càng phải gồng mình để chứng tỏ với bố mẹ vợ rằng mình xứng đáng làm con rể của họ. Vốn chẳng giỏi dang gì nhưng quá tham vọng lại thêm việc cả hai vợ chồng đều sĩ diện, thích hưởng thụ, chẳng mấy mà họ lâm vào cảnh phá sản, phải cầm cố xe hơi, nhà cửa. Dù vậy họ vẫn giả vờ giàu có để sĩ diện với bạn bè và cả gia đình.

(Ảnh: VTV)

Ngay cả trước mặt đối phương, Danh và Tuyết cũng phải giả vờ. Dù mất việc, ngày nào cũng ngồi trà đá nhưng Danh vẫn nói dối vợ rằng mình đi gặp đối tác. Anh cũng quyết không về nhờ bố mẹ vợ giúp đỡ, sợ mất mặt với họ. Còn Tuyết, dù đang nợ ngập đầu nhưng cô vẫn mua bằng được chiếc túi 50 triệu, nằng nặc đòi chồng mang về xe hơi mới. Sóng gió còn dữ dội hơn khi vợ chồng Danh dọn về nhà nội sống. Dù là phận em út nhưng Tuyết coi chị dâu như người ở, bắt bẻ, sai bảo đủ đường. Đã thế hai vợ chồng cô còn lừa cả người nhà, cuỗm của vợ chồng anh chị ruột mất hơn 200 triệu đồng.



(Ảnh: VTV)

Câu chuyện của Danh và Tuyết khiến người xem thật sự phẫn nộ, thậm chí là mất kiên nhẫn. Điều này cho thấy rằng biên kịch đã thật sự thành công trong việc xây dựng nhân vật phản diện lại chính là người trong gia đình. Cộng hưởng cùng ngòi bút của biên kịch là diễn xuất tương đối tự nhiên của nam diễn viên Hoàng Anh Vũ trong vai Danh. Từng quen thuộc với khán giả qua các vai chính diện, có tính cách tốt, lần này Anh Vũ mang tới một màn lột xác ấn tượng. Đáng tiếc, bạn diễn của anh - Kiều My lại gây khó chịu với diễn xuất quá cường điệu, biểu cảm nhăn nhó. Giải thích về điều này, Kiều My cho biết do mình có tật ở lông mày nên mới nhăn nhó như vậy.

(Ảnh: VTV)

Tổng hợp