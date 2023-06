Cặp đôi “đũa lệch” mới của showbiz gây sốt mạng xã hội

Chiều 16/6, tờ Sports Chosun đưa tin nam diễn viên Ko Kyu Pil (phim Hạ Cánh Nơi Anh) hiện đang hẹn hò với nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Amin. Nguồn tin cho biết nam diễn viên họ Ko hơn bạn gái 9 tuổi và cặp đôi đã quen biết nhau được khoảng 9 năm thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Theo thời gian, họ dần nảy sinh tình cảm dành cho đối phương, chính thức bước qua ranh giới bạn bè.

Truyền thông Hàn tiết lộ, 2 nghệ sĩ đang hẹn hò trên cơ sở tiến tới hôn nhân. Trong buổi tối 16/6, tin tức cặp đôi "đũa lệch" Ko Kyu Pil - Amin hẹn hò đã chiếm sóng mạng xã hội xứ kim chi.

Phóng viên Sports Chosun đã liên lạc với công ty quản lý của Ko Kyu Pil và nhận được thông báo xác nhận từ đại diện nam diễn viên: "Đúng là anh ấy đang hẹn hò với ca sĩ Amin".

Ko Kyu Pil xác nhận hẹn hò ca sĩ kém 9 tuổi Amin

Diện mạo xinh đẹp của Amin đã thu hút sự quan tâm từ khán giả

Ko Kyu Pil ra mắt làng giải trí khi mới 11 tuổi qua tác phẩm điện ảnh Kid Cop. Sau đó, anh tạm dừng hoạt động trong khoảng 9 năm để tập trung cho việc học trước khi trở lại công việc diễn xuất vào năm 2003. Từ đó đến nay, nam diễn viên góp mặt trong hàng loạt tác phẩm như The Fiery Priest, Partners For Justice, Hạ Cánh Nơi Anh,…

Còn Amin (tên thật là Min Soo Yeon) chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2018 bằng ca khúc Hide And Seek. Sau đó, cô tiếp tục phát hành một số sản phẩm mới như Pit A Pat, See You,…