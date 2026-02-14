Cặp đôi đẹp nhất thế giới hiện tại: Lên đồ đồng điệu như fashion show, "phản ứng hóa học" tóe lửa dù chênh 7 tuổi!

Dự án điện ảnh Wuthering Heights (Đồi Gió Hú) bản hiện đại của đạo diễn Emerald Fennell đang là tâm điểm chú ý của giới mộ điệu toàn cầu. Cặp đôi chính Margot Robbie và Jacob Elordi cũng đang tham gia chuyến hành trình quảng bá phim trên toàn cầu và đi đến đâu gây sốt đến đấy.

Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá một bộ phim kinh điển, cặp đôi chị em này đang biến mọi thảm đỏ họ bước qua thành một sàn diễn runway đẳng cấp với thời trang cao cấp, nơi "phản ứng hóa học" bùng nổ đến mức khiến người hâm mộ phải thốt lên: "Đây chính là cặp đôi đẹp nhất năm 2026!"

Margot Robbie và Jacob Elordi đang gây sốt toàn cầu. Ảnh: Daily Mail

Khi thảm đỏ biến thành sàn diễn thời trang

Từ London, Paris cho đến New York, đi đến đâu, Margot Robbie và Jacob Elordi cũng khiến ống kính phóng viên phải hoạt động hết công suất. Điểm đặc biệt khiến cặp đôi này trở nên khác biệt hoàn toàn chính là sự đồng điệu trong phong cách.

Không chọn cách mặc đồ đôi cứng nhắc, đội ngũ stylist của cả hai đã cực kỳ tinh tế khi lựa chọn những bộ trang phục có sự kết nối về màu sắc, chất liệu và tinh thần của bộ phim. Margot Robbie diện nhiều thiết kế riêng ấn tượng, mang tinh thần gothic, lãng mạn đen tối của Đồi Gió Hú. Jacob Elordi cũng không kém cạnh, luôn chọn suit thanh lịch từ các nhà mốt hàng đầu thế giới, từ tông tối gothic đến neutral sang trọng.

Trên thảm đỏ, cả hai luôn tạo cảm giác tương xứng hoàn hảo về ngoại hình: chiều cao nổi bật của Jacob (khoảng 1m96) cân bằng với vẻ thanh thoát, gương mặt sắc sảo của Margot, tạo nên một cặp đôi vừa mạnh mẽ vừa lãng mạn. Nhìn họ đứng cạnh nhau, công chúng không thấy sự lệch pha mà chỉ thấy một "bữa tiệc thị giác" thịnh soạn, khiến họ phải xuýt xoa khen ngợi.

Bộ đôi diễn viên chính lên đồ đồng điệu, mang đậm tinh thần phim. Ảnh: X

Ảnh: Just Jared

Ảnh: People

Công chúng không khỏi xuýt xoa trước diện mạo của cặp đôi này. Ảnh: People

Khoảng cách 7 tuổi? Chỉ là con số trước một "chemistry" tóe lửa

Dù Margot Robbie (sinh năm 1990) hơn Jacob Elordi (sinh năm 1997) tới 7 tuổi, nhưng sự chênh lệch này dường như hoàn toàn biến mất mỗi khi cả hai tương tác. Ngược lại, nét trưởng thành, quyến rũ của Margot Robbie lại cực kỳ "ăn rơ" với vẻ ngoài có phần phong trần và điềm đạm của Jacob Elordi.

Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ đang "phát cuồng" vì những cử chỉ đáng yêu của cả hai khi đi quảng bá phim. Jacob Elordi luôn dành cho đàn chị những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và sự chăm sóc tinh tế, như đỡ tay hay nhường lối đi, vội vã che mưa cho Margot Robbie. "Barbie" Margot Robbie lại thường xuyên trêu đùa, khiến cậu em kém 7 tuổi phải bật cười ngượng nghịu trước ống kính.

Jacob Elordi trêu chọc, chăm sóc đàn chị hơn 7 tuổi. Clip: Instagram

"Phản ứng hóa học" của cặp đôi khiến dân tình phát sốt. Ảnh: Instagram

Nếu Margot Robbie đã là một biểu tượng nhan sắc không thể bàn cãi của Hollywood, thì Jacob Elordi lại đang là cái tên khiến hàng triệu trái tim thiếu nữ thổn thức. Sự kết hợp giữa gương mặt tỷ lệ vàng của Margot Robbie và vóc dáng chuẩn mẫu của Jacob Elordi tạo nên một sự cân bằng tuyệt đối về visual và "phản ứng hóa học"

Nhiều người nhận định, sự thành công của chiến dịch quảng bá phim Đồi Gió Hú lần này phần lớn nhờ vào sức hút cá nhân của cặp đôi chính. Họ không chỉ bán vé phim, họ đang "bán" một giấc mơ về cái đẹp và sự lãng mạn đỉnh cao. Chưa biết phiên bản hiện đại của Đồi Gió Hú sẽ nhận được bao nhiêu điểm từ giới chuyên môn, nhưng về mặt hình ảnh và sức hút truyền thông, Margot Robbie và Jacob Elordi đã hoàn toàn chiến thắng.