Mặc Vũ Vân Gian đang là bộ phim hot nhất màn ảnh nhỏ xứ Trung với màn báo thù mãn nhãn của nữ chính Tiết Phương Phỉ (Ngô Cẩn Ngôn) và sự trợ giúp của Túc Quốc công Tiêu Hành (Vương Tinh Việt). Dù cách nhau tới 12 tuổi, cặp đôi vẫn khiến khán giả rung động với diễn xuất ấn tượng cực hợp nhau.

Trong tập 10, cảnh Tiêu Hành lo lắng cho Tiết Phương Phỉ khi nàng chữa bệnh, sẵn sàng đưa tay ra cho nàng cắn khi nàng bước vào ác mộng khiến người xem phát cuồng.

Tiêu Hành thể hiện rõ sự lo lắng dành cho Tiết Phương Phỉ.

Trong phim, Ngô Cẩn Ngôn từng là đệ nhất tài nữ, vì yêu Thẩm Ngọc Dung mà bất chấp sự phản đối của cha để gả cho hắn. Tuy nhiên, sau khi Thẩm Ngọc Dung đỗ Trạng nguyên, hắn lại lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa Uyển Nhi. Do đó, nàng ta đã xúi giục Thẩm Ngọc Dung giết cả nhà nữ chính.

Nữ chính được Khương Lê (Dương Siêu Việt) cứu, sau này sống với thân phận của Khương Lê, bắt đầu hành trình trả thù những kẻ đã hại hai người. Trong quá trình đó nàng nhận được sự giúp đỡ của Túc Quốc công Tiêu Hành.

Nữ chính là người đã lập gia đình nên ngoại hình của Tiết Phương Phỉ có sự trưởng thành hơn so với nam chính. Sau khi trải qua gian khổ, bị người thương yêu nhất phản bội, Tiết Phương Phỉ cũng thể hiện sự mạnh mẽ, không khuất phục, hình tượng nhân vật rất hợp với khí chất của Ngô Cẩn Ngôn.

Chỉ một cái chạm tay của hai nhân vật cũng khiến khán giả thích thú.

Ngoại hình của Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt rất hợp với hình tượng nhân vật.

Về phần nam chính Tiêu Hành do Vương Tinh Việt đảm nhận, nam diễn viên có ngoại hình già dặn hơn so với độ tuổi thực. Điều này giúp anh không đánh mất đi sự tươi mới, non trẻ, vì vậy, những cảnh Tiêu Hành trêu chọc nữ chính khiến khán giả cảm thấy thích thú, tạo nên chính có nét ngông của ban chính, giúp cho nhân vật bớt u ám hơn. Bởi nhân vật này được xây dựng rất đặc biệt, chỉ với việc nam chính có hứng thú với người phụ nữ đã qua một đời chồng đã cho thấy chàng có những suy nghĩ vượt qua thời đại, vượt ra khỏi quy tắc lễ giáo thời bấy giờ.

Tình cảm của nam nữ chính cũng được phát triển rất hợp lý. Lúc đầu Tiêu Hành biết nữ chính Tiết Phương Phỉ giả mạo người khác, cảm thấy theo dõi nàng rất thú vị. Chàng có rằng cả hai là người đồng đạo và rất thưởng thức tài hoa cũng như ý chí của nàng. Sau đó, Tiêu Hành dần muốn bảo hộ Tiết Phương Phỉ, giữ lấy nàng cho riêng mình. Sự quyến luyến si mê này giống như một chàng trai trẻ với người phụ nữ trưởng thành. Nếu nam chính tuổi tác quá lớn, sẽ không thu hút người xem vì trở thành ngôn tình trung niên.

Nam chính lúc đầu thích trêu chọc nữ chính, coi nàng như chú mèo hoang dã.

Sau đó, Tiêu Hành luôn thầm quan sát, lo lắng cho Tiết Phương Phỉ.

Một Tiết Phương Phỉ đã trải qua đau thương, tình cảm đang chết lặng, lúc đầu không muốn phản ứng lại Tiêu Hành, rồi dần nương theo chàng, lợi dụng chàng. Một Tiêu Hành sẵn lòng để nàng lợi dụng, nhưng từ lúc nào luôn lo lắng và muốn giúp nàng trả thù. Hình tượng hai nhân vật mới mẻ cộng thêm đoạn tình cảm sâu sắc cuốn hút người xem.

Cặp đôi lệch 12 tuổi vẫn cuốn hút người xem

Ngoài ra, phim còn có những câu thoại ấn tượng như "Lần này, hãy để ta làm quân cờ của nàng. Hãy xem ta quét sạch ván cờ này cho nàng",... của Mặc Vũ Vân Gian cũng được đánh giá cao.