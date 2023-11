Cặp đôi chật vật làm 'chuyện ấy', bác sĩ vào tận phòng trực tiếp hướng dẫn

Cưới nhau gần một năm, anh Nguyễn Văn Hùng và chị Lê Thị Lan ở Quảng Ninh vẫn không thể quan hệ tình dục. Đường cùng, hai vợ chồng dắt nhau đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

ThS.BS Hà Ngọc Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ (Hà Nội) tư vấn hai lần, nhưng về nhà vợ chồng anh chị thử hết các cách vẫn không thể làm “chuyện ấy”.

Một tuần sau, cả hai quay trở lại bệnh viện. Sau khi nghe hai vợ chồng bày tỏ, bác sĩ ngại ngần "trường hợp của anh chị chắc tôi phải trực tiếp hướng dẫn tại phòng 'tình yêu' của bệnh viện".

Bác sĩ Mạnh tư vấn cho người bệnh đến khám.

Đây là trường hợp đặc biệt, bởi thông thường các ca khác sau khi được tư vấn và hỗ trợ bằng thuốc hầu hết đều thành công.

Theo chuyên gia nam học, trực tiếp hướng dẫn tại phòng "tình yêu" là biện pháp cuối cùng với ca này. "Thực sự tôi còn ngại hơn cả vợ chồng nhà họ. Đây là ca hy hữu, lần đầu tiên tôi làm điều này trong suốt gần chục năm theo chuyên ngành nam khoa”, bác sĩ Mạnh nói.

Ngay tại phòng "tình yêu" của bệnh viện, bác sĩ Mạnh hướng dẫn vợ chồng anh Hùng thả lỏng cơ thể và tư thế thích hợp. 15 phút sau. "Bệnh nhân chỉ gặp khó khăn trong lần quan hệ đầu tiên do chưa có kinh nghiệm. Thành công lần đầu, những lần sau họ thực hiện bình thường không có trở ngại nào nữa", bác sĩ nói.

Theo bác sĩ Mạnh, hầu hết các ca gặp khó khăn trong chuyện quan hệ tình dục là vợ chồng trẻ, chưa có kinh nghiệm, không biết làm thế nào để ân ái, hoặc do vợ căng thẳng.

Ngoài ra, một yếu tố khác có thể kể đến là do người phụ nữ mắc rối loạn tình dục nữ hiếm gặp, gọi là hội chứng co thắt âm đạo (Vaginismus).

Với các trường hợp này, bác sĩ sẽ kết hợp hai phương pháp tâm lý liệu pháp kết hợp trị liệu tình dục để người bệnh có thể quan hệ tình dục thành công mà không gặp cản trở hay khó chịu gì.

Co thắt âm đạo là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu sinh dục ngoài ý muốn, ngăn cản mọi động thái đưa vào âm đạo. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, ngoài ra còn có thể do nguyên nhân nội tiết, chấn thương, phẫu thuật. Một số trường hợp khác có thể do người bệnh bị ám ảnh bởi trải nghiệm tình dục lần đầu quá thô bạo dẫn đến tâm lý sợ hãi cho những lần quan hệ tình dục về sau.

Co thắt âm đạo chia làm 5 độ. Biểu hiện độ nặng nhất là bệnh nhân lo lắng đến mức không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được nhịp thở, tim đập nhanh.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu các cặp đôi bị trục trặc quan hệ, nữ giới có biểu hiện co thắt ngoài ý muốn, bị đau hay giảm ham muốn đột ngột hãy đến ngay cơ sở y tế uy tín, nơi có những chuyên gia về tình dục để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh trường hợp âm thầm chịu đựng, e ngại đi khám làm ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như chức năng sinh sản của cặp đôi.