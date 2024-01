Cặp đôi bị khui hẹn hò đầu năm 2024 của showbiz Hàn chính thức lộ diện sau một ngày chờ đợi

Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày 1/1 đầu năm mới, công chúng đều háo hức mong chờ màn khui chuyện hẹn hò của các cặp đôi từ “hung thần” Dispatch. Tuy nhiên, trong ngày 1/1 mới đây, Dispatch lại hoàn toàn “im hơi lặng tiếng”. Nhiều người cho rằng, do vụ việc của cố tài tử Lee Sun Kyun vừa diễn ra cách đây không lâu, nên Dispatch quyết định không công bố tin tức hẹn hò.

Thế nhưng, vào sáng nay, trang The Fact đã nhanh chân trước Dispatch khi tung tin hẹn hò giữa Lee Naeun (cựu thành viên April - 1999) và ngôi sao bóng đá Lee Kang In (2001). Theo The Fact, cặp đôi thường xuyên hẹn hò ở trong xe hơi và nhà riêng khi Lee Naeun đến thăm ký túc xá của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc.

Cặp đôi đầu năm mới của showbiz Hàn lộ diện

Đó là Lee Naeun và cầu thủ Lee Kang In

Vào ngày 14 - 15/11/2023, trước trận đấu của đội tuyển quốc gia cho vòng loại thứ 2 khu vuẹc châu Á và Trung Mỹ 2026, Lee Naeun đã được bắt gặp có mặt ở bãi đậu xe dưới hầm khách sạn Yeouido. Đây là nơi đội tuyển quốc gia nghỉ ngơi. Tại đây, Lee Naeun và Lee Kang In đã tận hưởng cuộc hẹn hò trong xe hơi. Sau trận đấu, cả hai dành thời gian tới khu chung cư của Lee Naeun ở Guri-si, Kyunggi-do.

Ngay sau đó, tờ The Fact đã liên hệ với Lee Naeun và nhận được phàn hồi về mối quan hệ với Lee Kang In: “Chúng tôi là người quen”. Đồng thời cho biết, cả hai không hẹn hò, cô tới đó chỉ để “mua vé xem trận đấu”. Phía quản lý của Lee Naeun cũng cho biết: “Chúng tôi đã xác nhận mối quan hệ giữa cả hai, nhưng họ nói rằng, mối quan hệ không hơn gì một người quen hay bạn bè”. Về phần Lee Kang In, phía nam cầu thủ đã từ chối đưa ra phản hồi chính thức.

Lee Naeun là cựu thành viên April, ra mắt vào tháng 8/2015. Năm 2018, cô tham gia diễn xuất trong một số bộ webdrama. Lee Kang In là cầu thủ của đội tuyển quốc gia và hiện đang hoạt động dưới câu lạc bộ Paris Saint-Germain.