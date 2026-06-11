Bất lực vì mẹ bỏ thuốc ở bệnh viện, tin 'thần y mạng' hơn bác sĩ

Người phụ nữ, 67 tuổi, phát hiện mắc Basedow được bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ phác đồ, bà tự ý ngừng thuốc, tin và sử dụng theo phương pháp điều trị của một ‘thầy lang’ trên facebook.

Vị ‘thầy lang’ cam kết chữa khỏi bệnh trong 5 ngày với chi phí 200.000 đồng/ngày, yêu cầu người phụ nữ uống nước từ máy lọc nước hòa cùng muối, đồng thời nhịn ăn. Nước này thường được mọi người bảo nhau là “nước kiềm”.

Bất chấp lời khuyên của gia đình, bệnh nhân kiên quyết tin theo vị thầy lang lạ kia. Đến ngày thứ 3 nhịn ăn, uống nước kiềm mỗi khi khát hoặc đói, bệnh nhân rơi vào tình trạng lơ mơ, bất tỉnh.

Qua hai bệnh viện tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, rồi tiếp tục chuyển sang Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê sâu với GCS 6 điểm, thân nhiệt 40°C, nhịp tim liên tục trên 170 lần/phút, tổn thương gan, rối loạn đông máu, tăng natri máu, tuyến giáp to đè đẩy lệch cổ.

Xét nghiệm cho thấy hormone giáp tăng cao, siêu âm phát hiện bướu giáp lan tỏa, điểm bão giáp theo thang điểm Burch & Wartofsky lên tới 95 điểm.

Người phụ nữ được chẩn đoán cơn bão giáp trạng - Hôn mê sau hạ đường huyết - Viêm phổi, viêm gan, rối loạn đông máu/ Basedow. Đây là tình trạng cấp cứu hồi sức, bệnh rơi vào tình trạng nguy kịch, nặng nhất, mất kiểm soát, nguy cơ tử vong cao.

Sau khi được điều trị bằng thuốc kháng giáp, kiểm soát nhịp tim, bù dịch và kháng sinh trong 3 ngày, người bệnh vẫn hôn mê, phải thở máy kiểm soát…

Bác sĩ BV Bạch Mai gặp nhiều trường hợp tự ý bỏ thuốc điều trị.

Chị Đặng Thị Vân (Hoàng Liệt, Hà Nội) cũng bất lực vì mẹ bỏ thuốc của bệnh viện tuyến trung ương để nghe theo "bác sĩ mạng". Bà đang điều trị tăng huyết áp, tiểu đường và theo dõi suy tim.

Đọc được thông tin trên mạng xã hội là chỉ cần bổ sung vi chất, không phải uống thuốc, bà giấu các con ra hiệu thuốc mua đủ loại vi chất magiê, kali... và bỏ thuốc bác sĩ ở bệnh viện kê.

Hơn 1 tháng sau, bà thấy cơ thể mệt mỏi, không ăn được và khó ngủ, các con đưa bà đi khám mới tá hỏa bà bị ngộ độc vi chất vì sử dụng không đúng theo khuyến cáo.

Xu hướng đáng báo động trong điều trị bệnh

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai , việc tự ý bỏ thuốc điều trị theo phác đồ để theo các chỉ dẫn thiếu cơ sở khoa học tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, là xu hướng đáng báo động trong điều trị bệnh

Trường hợp nữ bệnh nhân tự uống 6 lít nước kiềm và nhịn ăn để chữa bệnh là rất đáng tiếc, vì không kiểm chứng phương pháp này có cơ sở khoa học hay không.

Ngay cả với nước lọc thông thường, nếu uống quá nhiều trong thời gian ngắn cũng có thể gây phù não, rối loạn điện giải, hôn mê, co giật, thậm chí tử vong. Riêng nước kiềm còn có thể làm thay đổi độ pH máu, gây nhiễm kiềm chuyển hóa - tình trạng ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể.

"Khi pH máu thay đổi, hàng loạt quá trình chuyển hóa bị rối loạn. Người bệnh có thể bị hạ kali máu, loạn nhịp tim, liệt cơ, hôn mê và nguy hiểm đến tính mạng", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo.

Bệnh nhân nên tuân thủ phác đồ điều trị để có hiệu quả cao nhất.

Bác sĩ chuyên khoa Thận - Tiết niệu Mai Văn Lực cho biết, thời gian gần đây mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều người mặc áo blouse trắng, tự nhận là chuyên gia y tế để chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.

Sau các nội dung tư vấn là những lời quảng cáo về thực phẩm chức năng, thuốc hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc với cam kết như "chữa khỏi hoàn toàn", "tiêu u không cần phẫu thuật", "không cần dùng thuốc bệnh viện".

Vị bác sĩ từng gặp nhiều bệnh nhân bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị vì tin vào các phương pháp chữa bệnh lan truyền trên mạng xã hội.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin sức khỏe từ các nguồn chính thống, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi phác đồ điều trị khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

"Trong y học không có phương pháp nào có thể chữa khỏi mọi bệnh chỉ sau vài ngày. Càng những lời quảng cáo hứa hẹn hiệu quả thần tốc, người dân càng phải cảnh giác", các bác sĩ nhấn mạnh.