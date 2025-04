Cấp cứu kịp thời bệnh nhân sốc mất máu do vỡ nang buồng trứng

Ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân ngay trong đêm.

Vỡ u nang, mất gần 1 lít máu – Cấp cứu trong gang tấc

Bệnh nhân H.K.P (24 tuổi, Hà Nội) được người thân đưa đến BVĐK Hồng Ngọc cấp cứu lúc nửa đêm trong tình trạng bụng đau quặn kèm khó thở, da mặt lúc xanh lúc tím. Khi thăm hỏi bệnh sử, người nhà cho biết bệnh nhân đã đau bụng âm ỉ theo cơn vài ngày trở lại đây, đôi lúc buồn nôn nhưng không quá nghiêm trọng.

Tại BVĐK Hồng Ngọc, qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện buồng trứng phải của bệnh nhân có một khối dịch hình nhẫn dày khoảng 41mm, nhiều máu cục bao quanh. Đồng thời, túi cùng Douglas - vị trí thấp nhất trong ổ bụng - cũng chứa nhiều dịch nghi là máu cục, chẩn đoán sốc mất máu cấp do vỡ u nang buồng trứng gây hội chứng chảy máu ổ bụng.

"Khi tiếp nhận, bệnh nhân đã trong tình trạng nguy kịch, có biểu hiện sốc mất máu, dù còn tỉnh táo nhưng da đã rất xanh, nhợt nhạt. Nếu không can thiệp ngay, bệnh nhân có thể mất ý thức bất cứ lúc nào, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng rất cao" - Ths.BSCKII Hà Thị Minh Phương (Khoa Sản Phụ khoa - BVĐK Hồng Ngọc) chia sẻ.

Bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng ph ẫ u thu ậ t , mọi công tác chuẩn bị cho cuộc mổ diễn ra nhanh chóng. Khi chọc 3 trocar vào ổ bụng bệnh nhân, bác sĩ quan sát qua màn hình nội soi thấy ngập máu lẫn máu cục, vị trí buồng trứng phải vẫn không ngừng chảy máu. Kíp mổ tập trung vừa hút sạch máu cục, vừa kẹp cầm máu ở vị trí nang vỡ, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ các cơ quan, đảm bảo không có tổn thương nào bị bỏ sót.

HÌnh ảnh thực tế u nang vỡ gây ngập máu ổ bụng.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã hút ra hơn 900ml máu loãng lẫn máu cục - bằng 1/5 lượng máu trong toàn bộ cơ thể. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân được truyền thêm 2 đơn vị hồng cầu khối và 1 đơn vị huyết tương để bù lượng máu đã mất.

Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, có thể ăn nhẹ và đang tiếp tục được theo dõi tại viện.

"Tôi chỉ nghĩ là đau bụng nhẹ, không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Rất may đã đến viện kịp thời và được các bác sĩ cứu sống. Nếu chậm hơn chút nữa, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra" - Chị P cảm động nói.

U nang buồng trứng - lành tính nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm

Theo bác sĩ Phương, u nang buồng trứng là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Dù phần lớn u buồng trứng lành tính và không có triệu chứng rõ ràng, nhưng nếu không được theo dõi và kiểm soát kịp thời, các khối u này có thể phát triển dẫn tới vỡ, xoắn gây đau dữ dội, chảy máu ổ bụng thậm chí đe dọa tính mạng.

U nang buồng trứng dù kích thước nhỏ cũng có thể gây các biến chứng khôn lường.

Đáng lo ngại là nhiều phụ nữ có tâm lý chủ quan, dễ bỏ qua các dấu hiệu ban đầu của u nang buồng trứng, vì vậy dẫn đến hậu quả đáng tiếc. "U nang buồng trứng có thể âm thầm phát triển và nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã gây biến chứng. Những biểu hiện như đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa, cảm giác chướng bụng, buồn nôn… đều không nên xem nhẹ" - bác sĩ Phương cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo chị em nên khám phụ khoa định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín, không chỉ khi có triệu chứng bất thường mà cả khi sức khỏe vẫn ổn định, bởi nhiều bệnh lý phụ khoa tiến triển âm thầm, triệu chứng không rõ ràng, dễ bị bỏ qua. Khi theo dõi sức khỏe thường xuyên chị em sẽ có cơ hội phát hiện sớm và được điều trị kịp thời, tránh được những biến chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống.

