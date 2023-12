Cặp chị em "thú vị" của showbiz Việt: Xinh đẹp, hát hay nhưng đều là "bà chúa drama" khiến bao người điêu đứng

Nam Anh - Nam Em là cặp chị em sinh đôi nổi tiếng trong showbiz Việt. Không chỉ có sự tương đồng về ngoại hình mà sự nghiệp, cuộc sống của hai chị em này cũng có những điểm chung như đều xuất thân từ Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, nổi tiếng nhờ các cuộc thi nhan sắc trong nước...

Theo nhận xét của nhiều khán giả, chị em Nam Anh - Nam Em sở hữu nhan sắc thuộc top nổi bật của Vbiz, khả năng ca hát khá ổn. Nhưng thứ đọng lại trong khán giả nhiều hơn về hai chị em này không phải là tài năng, sự nghiệp mà lại là những lần "gây bão" dư luận vì những drama xuất phát từ chính phát ngôn của họ. Dường như, Nam Em và Nam Anh đang lãng phí nhan sắc và tài năng của bản thân...

Nam Em: Sự nghiệp đang lên thì làm một "cú trời giáng" với Trường Giang và chìm nổi tới bây giờ

Nam Em nổi lên từ lúc đăng quang cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2016 và có được vị trí nhất định trong giới beauty queen trong nước nhờ thành tích Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Thời điểm đó, Nam Em được săn đón như một ngôi sao nổi top đầu Vbiz, liên tục xuất hiện ở nhiều chương trình truyền hình ăn khách, đóng phim điện ảnh và cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc.

Thế nhưng chính cô lại là người khiến sự nghiệp của mình bị chặn đứng khi tung ra "câu chuyện tình" với danh hài Trường Giang trong lúc anh đang có người yêu là Nhã Phương vào năm 2018. Không chỉ nói những điều "không tưởng" trên sóng truyền hình mà Nam Em sau đó còn thực hiện loạt hành động bất thường mà theo cô tiết lộ là mình bị rối loạn nhân cách, bị trầm cảm sau ồn ào tình ái.

Kể từ đây, những danh hiệu, thành tích, hình ảnh đẹp đẽ mà Nam Em từng có đã bị xóa mờ. Cô biến mất khỏi các chương trình giải trí trên truyền hình, không được mời đóng phim, sự nghiệp sa sút nghiêm trọng.

Năm 2020, Nam Em trở lại showbiz, tham gia chương trình hẹn hò nhưng rồi cũng gây ồn ào vì chuyện tình ngắn ngủi với diễn viên Lãnh Thanh, vướng scandal làm "người thứ 3" của MC Quốc Bảo, cùng với đó là một loạt phát ngôn gây sốc khiến khán giả ngán ngẩm.

Năm 2022 dường như là một tia sáng hy vọng cho sự nghiệp của Nam Em khi cô chuyên tâm đi hát lại nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Những bản cover của Nam Em đạt hàng chục triệu view, lên top xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, sự trở lại của người đẹp này tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022 cũng nhận được ủng hộ lớn. Tuy chỉ lọt Top 10 nhưng hai giải thưởng phụ Người đẹp truyền thông và Người đẹp được yêu thích nhất đã cho thấy sự nổi bật của cái tên Nam Em.

Thế nhưng, ấn tượng đẹp cũng không duy trì được lâu vì sau đó Nam Em xảy ra ồn ào với Bạch Công Khanh và gần đây nhất là những thị phi khi cô công khai chồng sắp cưới. Với cả tá thị phi đó thì dù Nam Em có xinh đẹp cách mấy, tài năng cỡ nào, thứ đọng lại trong mắt khán giả bây giờ chỉ là một cô gái bất thường, trung tâm của các vụ drama.

Nam Anh: Sự nghiệp mờ nhạt, thị phi chỉ kém em gái đôi phần

So với cô em gái sinh đôi, Nam Anh có phần kém nổi tiếng hơn nhưng cũng được người hâm mộ giới beauty queen đánh giá là "best face" của các cuộc thi nhan sắc. Nam Anh từng chiến thắng cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, lọt Top 9 The Face Vietnam 2018, Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Top 10 Miss Universe Vietnam 2023.

Hoạt động trong showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, nhưng công tâm mà nói thì Nam Anh chưa có bất cứ sản phẩm nào gây được dấu ấn với khán giả hay thể hiện năng lực của bản thân. Nếu so sánh giữa Nam Anh và em gái Nam Em, ít ra Nam Em đã có được thành tích ấn tượng trong cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được khán giả công nhận khả năng ca hát, còn Nam Anh cũng sở hữu những thứ tương tự nhưng thành tựu lại chỉ là con số 0.

Có lẽ, tính đến thời điểm hiện tại, thứ viral nhất về Nam Anh trên mạng xã hội và truyền thông chính là câu nói "Tôi đau đớn, tôi gục ngã" và màn thuyết trình song ngữ trog chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nhưng theo hướng hài hước nhiều hơn là tích cực.

Thời điểm Nam Anh thi lại Miss Universe 2023 nhưng chỉ được vào Top 10, em gái cô lập tức đăng bài mỉa mai ban tổ chức thiếu minh bạch và chê bai tân hoa hậu không xứng đáng. Trong khi đó, chính Nam Anh cũng đăng đàn ẩn ý bị hãm hại khiến sức khỏe không đảm bảo trong quá trình tham gia cuộc thi khiến cộng đồng mạng phải xôn xao bàn luận.

Nam Anh cũng từng làm "rúng động" truyền thông khi thú nhận có tình yêu đơn phương dành cho siêu mẫu Thanh Hằng. Nam Anh chia sẻ rằng chính những cử chỉ quan tâm của Thanh Hằng tại một chương trình thực tế đã khiến cô rung động. Chia sẻ lúc đó của cô không chỉ đưa huấn luyện viên từng dìu dắt mình vào thế khó xử, mà còn khiến công chúng ngán ngẩm vì cô luôn gây chú ý bằng thị phi, còn sự nghiệp thì mờ nhạt. Trước đó, Nam Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân là người song tính, đã trải qua nhiều mối tình.