Chiều 15/1, tờ Osen đưa tin, 2 diễn viên Oh Dong Min - Noh Susanna vừa chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc với tin kết hôn đầy bất ngờ. Được biết, cặp sao sẽ tổ chức hôn lễ riêng tư vào ngày 25/5 năm nay, dự kiến chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.

Theo nguồn tin, 2 nghệ sĩ "phim giả tình thật" sau màn hợp tác ăn ý ở tác phẩm điện ảnh mang tên Our Body.

Tin tức kết hôn của Oh Dong Min - Noh Susanna khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng âu cũng là bởi cặp sao bằng tuổi chưa từng lộ tin hẹn hò, yêu đương trước đó. Nói cách khác, họ tức tốc tuyên bố kết hôn, về chung 1 nhà mà bỏ qua luôn công đoạn xác nhận chuyện hẹn hò trước truyền thông và công chúng.

Cặp đôi phim giả tình thật Oh Dong Min - Noh Susanna tức tốc về chung 1 nhà. Ảnh: Instagram nhân vật

Ngay trong ngày 15/1, Mystic Story - công ty quản lý của cả Oh Dong Min lẫn Noh Susanna cũng đã xác nhận thông tin 2 diễn viên sẽ chính thức tổ chức đám cưới trong tháng 5 tới.

Nam ca sĩ Yoon Jong Shin kiêm chủ tịch của Mystic Story cũng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới cặp đôi nghệ sĩ dưới trướng công ty mình: "Mystic Actors có tin đại hỷ! Đây là 1 tin cực kỳ vui! 2 diễn viên của công ty chúng tôi chuẩn bị về chung 1 nhà! Cả 2 người họ đều từng xuất hiện trong MV của tôi nữa chứ, nên điều này đã khiến tôi cảm thấy càng đặc biệt hơn nữa, haha. Xin được chúc mừng Dong Min và Susanna nhé".

Chủ tịch Yoon Jong Shin (hình trên) gửi lời chúc mừng chân thành tới cặp đôi vợ chồng sắp cưới Oh Dong Min - Noh Susanna. Ảnh: Koreaboo

Cả Oh Dong Min và Noh Susanna đều đã hoạt động lâu năm trong giới giải trí Hàn Quốc. Oh Dong Min sinh năm 1986, chính thức ra mắt showbiz xứ củ sâm khi vừa tròn 22 tuổi, từng góp mặt trong bộ phim truyền hình quốc dân Reply 1988. Gần đây, nam nghệ sĩ tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh qua các phim như Love In The Big City, Love Me,...

Trong khi đó, Noh Susanna ra mắt vào năm 2008 qua tác phẩm truyền hình mang tên Suicide Of The Quadruplets. Cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các tác phẩm như The Producers, My Sassy Girl,...