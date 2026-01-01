Sao nam Vbiz cực hot trong năm 2025 và bạn gái bí mật đã đăng ký kết hôn, hỷ sự đang đến rất gần?

Showbiz Việt dạo này cứ như đang bước vào mùa cao điểm của những tin vui được giấu kỹ. Năm chưa khép lại mà chuyện trăm năm đã râm ran khắp nơi, người úp mở chốt đơn trước khi 2025 kết thúc, người lại âm thầm để dành hỷ sự cho 2026 cho thật trọn vẹn. Giữa lúc cư dân mạng còn mải mê điểm danh những cái tên được cho là sắp cưới, thì bất ngờ xuất hiện một nghi vấn đủ khiến dân tình đứng ngồi không yên là một sao nam đình đám và bạn gái giấu kín bưng đã bước sang cột mốc mới, và một đám cưới Vbiz có vẻ đang đến gần hơn bao giờ hết.

Nhân vật chú rể tương lai tạm gọi là anh C (nhân vật được đổi tên). Anh C không phải kiểu nghệ sĩ hay được nhắc tới vì đời tư. Ngược lại, đây là gương mặt quen thuộc với công chúng nhờ vẻ ngoài hiền lành và chăm chỉ làm nghề, vươn lên từ khó khăn. C đảm nhận đủ vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất... cứ mỗi mùa Tết đến Xuân về là netizen lại nhớ đến âm nhạc của anh C. Những năm gần đây, anh còn xuất hiện trong các show thực tế quy tụ nhiều sao nam hot, và lần nào tham gia cũng nhận về những lời khen như hiền lành, dễ thương, rất có duyên. Chính kiểu tính cách đó khiến anh C trở thành gương mặt an toàn trong mắt khán giả. Không cần gồng, không cần cố gây cười, anh vẫn tạo cảm giác dễ chịu mỗi khi xuất hiện.

Ảnh minh hoạ, tạo bởi A.I

Cũng vì vậy mà suốt thời gian dài, chuyện tình cảm của anh C rất được chú ý. Theo thông tin đang rầm rộ kháo nhau, anh C thực ra đã có bạn gái nhiều năm. Nửa kia là người ngoài ngành, không hoạt động nghệ thuật, sống kín tiếng. Mối quan hệ này không phải bí mật với bạn bè thân thiết hay những người làm việc gần gũi, chỉ là chưa bao giờ được chính chủ mang ra công khai với công chúng. Anh C vốn quen giữ ranh giới rõ ràng giữa đời sống riêng và công việc, nên chuyện yêu đương cũng lặng lẽ như cách anh làm nghề.

Điều khiến câu chuyện bỗng hot là theo nhiều nguồn tin, cả hai đã âm thầm hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, đang tính toán cho hỷ sự trong thời gian tới. Phản ứng của khán giả trước nghi vấn này khá đồng đều, tò mò nhưng không sốc. Với nhiều người, nếu anh C thật sự chuẩn bị bước vào một chương mới của cuộc đời, đó chỉ là một mảnh ghép hợp lý trong hành trình trưởng thành của một nghệ sĩ hiền lành, làm nghề bền bỉ và đang ở giai đoạn chín.

Và nếu một ngày nào đó, khi mọi thứ đủ đầy và trọn vẹn, có lẽ anh C chính thức báo hỷ và cư dân mạng lại lên đồ ăn cưới online. Nghĩ đến đã thấy hào hứng và nôn nao quá đi.