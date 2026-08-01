Cặp Anh Trai Chông Gai - Chị Đẹp chia tay sau 6 tháng lộ clip hẹn hò qua đêm, nhà gái vừa bị tóm gọn bên tình mới?

Ngày 1/8, tờ China Times đưa tin "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" Ngô Khắc Quần và "Tỷ Tỷ Đạp Gió" Vương Tâm Lăng đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Cả hai hiện vướng nghi vấn chia tay ầm ĩ MXH.

Nguyên nhân là Vương Tâm Lăng vừa bị bắt gặp sánh đôi cùng 1 người đàn ông đầu đinh, diện vest lịch lãm. Cô đưa đối phương đi ăn tối với vợ chồng "ca thần" Tiêu Kính Đằng và nữ ca sĩ A Lin. Đáng chú ý, không phải 1 mà người đàn ông này còn hộ tống Vương Tâm Lăng tham gia 2 cuộc hẹn khác với hội bạn thân trong cùng ngày tại quê nhà Đài Loan (Trung Quốc).

Vương Tâm Lăng - Ngô Khắc Quần vướng nghi vấn chia tay. Ảnh: Sina.

Chị Đẹp này vừa bị bắt gặp đưa 1 người đàn ông lạ mặt đi gặp gỡ, tụ tập với dàn sao và hội bạn thân ở Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: 163.

Việc Vương Tâm Lăng kè kè bên trai lạ gây bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên Tình Cờ đã lặng lẽ đường ai nấy đi với Ngô Khắc Quần, và bước vào mối quan hệ tình cảm mới.

Trước đó, vào tháng 2, Ngô Khắc Quần - Vương Tâm Lăng đã bị cánh săn ảnh tung clip đi ăn tối với bạn bè. Sau đó, Anh Trai họ Ngô lên xe về thẳng biệt thự riêng của Vương Tâm Lăng qua đêm. Theo nguồn tin trong giới, Ngô Khắc Quần sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Vương Tâm Lăng định cư ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, mỗi khi nữ ca sĩ có lịch trình ở Trung Quốc đại lục, dù bận rộn đến thế nào, Ngô Khắc Quần cũng dành thời gian tháp tùng Vương Tâm Lăng. Họ còn được trông thấy cùng sang Ý du lịch và bị soi dùng đồ đôi.

Khi truyền thông liên hệ với 2 nhân vật chính, người đại diện tỏ ra lấp lửng, không phủ nhận cũng không thừa nhận chuyện hẹn hò của Anh Trai và Chị Đẹp Cbiz này. Phía Vương Tâm Lăng cho biết: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi không có bình luận gì". Trong khi quản lý Ngô Khắc Quần cũng có phản hồi tương tự đàng gái: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi xin không bình luận về chuyện riêng tư của nghệ sĩ".

Cánh săn ảnh "tóm gọn" Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng hẹn hò vào tháng 2 năm nay. Nguồn: Weibo.

Hai nghệ sĩ cùng nhau đi ăn tối với bạn bè và trở về nhà riêng của Vương Tâm Lăng. Ảnh: Sina.

Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi bên nhau. Ảnh: Sohu.

Anh Trai - Chị Đẹp bị soi sử dụng dây chuyền, móc khóa treo túi đôi. ẢNh: Sina.

"Giáo chủ ngọt ngào" được giới CEO bạc tỷ khắp Trung Quốc hậu thuẫn, nhưng lận đận tình duyên

Vương Tâm Lăng sinh năm 1982, là nữ thần thanh xuân huyền thoại của Cbiz. Cô sở hữu nhiều bản hit quốc dân như Love You, Honey, Cyndi Loves You, When You’re Lonely You’ll Think Of Me, Rainbow Smile … Song song với âm nhạc, Vương Tâm Lăng còn lấn sân đóng phim và là nữ chính quen mặt của phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) như Tình Cờ, Đào Hoa Tiểu Muội, Mỹ Lạc Cố Lên!, Love Keeps Going, Heaven's Wedding Gown...

Cô là một trong "Tứ đại giáo chủ" của ngành giải trí Đài Loan, cùng Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm, Trương Thiều Hàm. Người đẹp này còn định hình hẳn một trường phái “sweet pop” gắn liền với tên tuổi của mình và được mệnh danh là "giáo chủ ngọt ngào".

Vương Tâm Lăng là 1 trong "Tứ đại giáo chủ" của ngành giải trí Đài Loan, cùng Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm, Trương Thiều Hàm. Ảnh: Weibo.

Tháng 5/2022, cái tên Vương Tâm Lăng phủ sóng truyền thông Trung Quốc sau màn trình diễn ca khúc kinh điển Yêu Anh trong show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Tiết mục khơi gợi ký ức thanh xuân cho nhiều người hâm mộ trung niên, đặc biệt nam giới đã trở thành hiện tượng mạng, tạo cơn sốt khắp các nền tảng MXH với vô vàn clip cover hay reaction. Theo tờ Sohu, cát-xê của ngôi sao xứ Đài tăng gấp 3 lần sau khi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc, từ 1 triệu NDT/quý (3,8 tỷ đồng) tăng lên 3 triệu NDT/quý (11,5 tỷ đồng).

Cô cũng là mỹ nhân có fandom giàu nhất showbiz với hội fan boy toàn CEO công nghệ, chủ tịch ngân hàng, đại gia bất động sản... Họ sẵn sàng chi tiền tỷ để đu idol và bảo vệ mỹ nhân họ Vương bằng mọi giá. Theo các nguồn tin, trong thời điểm về đích nước rút của show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3, một số cổ đông và nhà đầu tư liên quan đến Mango TV là fan lâu năm của Vương Tâm Lăng đã gây áp lực tài chính, dọa rút vốn đầu tư nếu NSX dám loại nữ thần của họ.

Nữ ca sĩ là một trong những nữ thần thanh xuân huyền thoại trong lòng biết bao thế hệ. Cô sở hữu fandom giàu nhất showbiz với toàn tổng tài, CEO tập đoàn. Ảnh: Sina.

Về đời tư, Vương Tâm Lăng từng bị 2 người bạn trai là Phạm Thực Vỹ và Diêu Nguyên Hạo tung ảnh nóng hậu chia tay. Vụ việc khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nặng nề, phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật thời gian dài. Năm 2017, nữ diễn viên hẹn hò doanh nhân công nghệ Lam Uý Văn. Sau 4 năm bên nhau, họ đường ai nấy đi vì gia đình Lam Úy Văn phản đối gay gắt, không chấp nhận Vương Tâm Lăng vì cô có tình trường tai tiếng.

Vương Tâm Lăng từng 2 lần lao đao vì bị bạn trai cũ tung ảnh nóng trả đũa hậu chia tay. Ảnh: Sina.

Ảnh: 163, Sina