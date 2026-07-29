Tinh Hà Say Hi yên bình bao nhiêu, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khói lửa bấy nhiêu

Mùa hè 2026 đánh dấu màn trở lại của hai thương hiệu truyền hình thực tế âm nhạc dành cho dàn nam nghệ sĩ được quan tâm bậc nhất thị trường Việt: Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Chỉ sau 4 tập phát sóng đầu tiên, cả hai đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội, nhưng theo hai cách trái ngược.

Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 cùng nhau trở lại vào mùa hè năm 2026

Nếu Tinh Hà Say Hi ghi điểm bằng chuỗi tiết mục được đầu tư chỉn chu, bầu không khí tích cực cùng loạt ca khúc liên tục tạo hiệu ứng trên các nền tảng nghe nhạc, thì A nh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận xoay quanh thể thức thi đấu, cách biên tập và kết quả bình chọn. Một bên để âm nhạc dẫn dắt cảm xúc, bên còn lại khiến khán giả liên tục bị cuốn vào những diễn biến kịch tính bên ngoài sân khấu.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 toàn chông gai

Ngay từ thời điểm công bố đội hình 34 Anh Tài cùng thông điệp "Người đàn ông trên lưng ngựa", Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 đã cho thấy tham vọng tiếp nối tinh thần gai góc, đề cao bản lĩnh và khả năng vượt qua thử thách của người nghệ sĩ nam trưởng thành. Dàn cast năm nay quy tụ nhiều thế hệ với xuất phát điểm và cá tính rất khác nhau.

Dàn cast Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai quy tụ nhiều thế hệ với xuất phát điểm và cá tính rất khác nhau

Những gương mặt giàu kinh nghiệm như Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Thơm, Thỏ (Da LAB) đứng chung sân khấu với lớp nghệ sĩ trẻ như Hà An Huy, OSAD, Vương Anh Tú, 14 Casper, Mew Amazing, cùng nhiều tên tuổi hoạt động ở lĩnh vực giải trí như BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh hay Huỳnh Lập. Sự đa dạng ấy được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn kết hợp thú vị giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Sau 4 tập đầu tiên, những mâu thuẫn trong cuộc thi được bàn luận nhiều hơn cả các tiết mục.

Tuy nhiên, sau 4 tập đầu tiên, điều khiến khán giả bàn luận nhiều nhất lại không phải các tiết mục biểu diễn, mà là những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thi đấu. Cứ sau mỗi Công diễn, khán giả theo dõi Chông Gai lại lao vào 1 cuộc chiến mới. Tranh cãi bùng nổ MXH là chông gai với chính nghệ sĩ, ekip tổ chức lẫn những khán giả… tham chiến. Khán giả theo dõi không chỉ để chờ xem tiết mục sẽ được thể hiện ra sao, mà còn liên tục đặt câu hỏi: ai sẽ bất đồng quan điểm, ai sẽ là người chịu áp lực lớn nhất sau mỗi công diễn.

Từ Công diễn Hội ngộ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã vấp phải tranh cãi lớn với đội hình 5 Anh Tài mùa 1 trở lại

Từ Công diễn Hội ngộ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã vấp phải tranh cãi lớn với đội hình 5 Anh Tài mùa 1 trở lại - gồm Neko Lê, Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần và Thanh Duy. Trong đó, Neko Lê và Jun Phạm bị chê về kỹ năng và tư duy âm nhạc, Duy Khánh bị “soi” kỹ thái độ và các phản ứng trong show. Nhiều khán giả bất bình vì lợi thế dành cho nhóm Anh Tài mùa 1 - do sở hữu fandom mạnh tích lũy từ mùa trước, mà dễ dàng dành điểm cao ở tập 2. Tranh cãi căng thẳng đến mức CEO Vân Hạnh ra mặt, trả lời truyền thông và bật khóc nói về nỗ lực của cả ekip.

Kết quả vòng Công diễn 1 với việc Vương Anh Tú

và 14 Casper bị loại làm bùng lên làn sóng tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội

Sau tập 2, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phải hoãn chiếu 1 tuần. Sau đó, Công diễn 1 tiếp tục diễn ra với các điểm sáng mới. Tuy nhiên, sau tập 4 vừa chiếu ngày 25/7, “khói lửa” một lần nữa nổi lên vì kết quả loại trừ.

Kết quả Công diễn 1 chứng kiến nhiều gương mặt được đánh giá cao phải dừng cuộc chơi, trong đó có Vương Anh Tú và 14 Casper. Quyết định này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi những nghệ sĩ được đánh giá có khả năng sáng tác, sản xuất hoặc tạo màu sắc riêng lại phải chia tay chương trình từ rất sớm. Các đoạn video ghi lại phản ứng của đồng đội, những khoảnh khắc nghẹn ngào sau khi công bố kết quả cũng nhanh chóng lan truyền và thu hút lượng tương tác lớn.

Trên nhiều diễn đàn, không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu các tiêu chí đánh giá đã thực sự phản ánh đầy đủ chất lượng chuyên môn của từng tiết mục hay chưa

Song song với đó là những tranh luận về cơ chế bình chọn của hội đồng khán giả tại trường quay. Trên nhiều diễn đàn, không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu các tiêu chí đánh giá đã thực sự phản ánh đầy đủ chất lượng chuyên môn của từng tiết mục hay chưa. Một bộ phận khán giả cho rằng khả năng sáng tác, đóng góp vào quá trình sản xuất hay vai trò của từng nghệ sĩ trong đội chưa được thể hiện rõ trong cách tính điểm.

Bên cạnh câu chuyện kết quả, cách biên tập của chương trình cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Một số người xem cho rằng nhiều phân đoạn được cắt dựng theo hướng nhấn mạnh cảm xúc tiêu cực. Trong đó, phân đoạn bị chỉ trích nhiều nhất là yêu cầu các Anh Tài điểm thấp trong đội đứng lên và quay tập trung vào phân cảnh khóc lóc của Quách Văn Thơm.

Phân cảnh khóc lóc của Quách Văn Thơm tạo nên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội

Dù những tranh luận này đúng hay sai, không thể phủ nhận chúng đã tạo ra hiệu ứng truyền thông rất lớn. Sau mỗi tập phát sóng, lượng thảo luận xoay quanh chương trình luôn duy trì ở mức cực kỳ cao, giúp Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 trở thành một trong những từ khóa nổi bật trên mạng xã hội. Thế nhưng, đi cùng với sức nóng ấy là một thực tế đáng chú ý: phần lớn cuộc trò chuyện của khán giả lại xoay quanh các tình huống ngoài sân khấu nhiều hơn chính những tiết mục âm nhạc.

Xa - nhóm Đông Hùng, K.O, 14 Casper đang là tiết mục nhận được sự yêu thích nhiều nhất sau Công diễn 1

Một số tiết mục âm nhạc của Chông Gai mùa 2 như Nhức Tiềm Thức - Hà An Huy; Xa - nhóm Đông Hùng, K.O, 14 Casper; Move On - nhóm Hoàng Tôn, OSAD, Thái Lê Mi nh Hiếu hay Let Me Go - nhóm Thơm, Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Vương Anh Tú, Cheng,... nhận được phản hồi tích cực và nhanh chóng leo các BXH âm nhạc. Song, về mức độ tập trung của khán giả, drama nối dài suốt 4 tập mùa 2 của show Chông Gai vẫn áp đảo hơn âm nhạc.

Tinh Hà Say Hi ít tranh cãi, nhiều nhạc hay

Tinh Hà Say Hi viết tiếp câu chuyện của “vũ trụ Anh Trai - Em Xinh Say Hi” bằng 1 hướng đi mới, nâng cấp hơn về chất lượng và sân khấu. Sau 4 tập phát sóng, chương trình không hoàn toàn vắng bóng những áp lực cạnh tranh hay tranh cãi. Nhưng nhìn chung, phản ứng mạng xã hội về Tinh Hà Say Hi khá yên bình.

Sau 4 tập phát sóng, phản ứng mạng xã hội về Tinh Hà Say Hi khá yên bình

Thời lượng được dành nhiều hơn cho quá trình sáng tạo, tập luyện, thu âm, dàn dựng sân khấu và hoàn thiện từng tiết mục. Khán giả theo dõi Tinh Hà Say Hi chủ yếu nói về âm nhạc, dàn dựng sân khấu và bất ngờ trước các nhân tố mới. Những tranh cãi nổi cộm gần đây liên quan đến ca khúc chủ đề Together We Shine và giá sách ảnh của các Anh Trai. Song, ồn ào chỉ ở trong vòng fan chương trình, không đến nỗi bùng nổ thành làn sóng khiến cả showbiz nổi bão.

Ngoài những Anh Trai mùa 1 - 2 đã có sẵn lượng người hâm mộ đông đảo

Tinh Hà Say Hi còn mang đến các gương mặt hoàn toàn mới như HYO, Thể Thiên, KIMLONG....

Tinh Hà Say Hi tiếp tục khai thác thế mạnh khi quy tụ 24 nghệ sĩ trẻ, đa dạng màu sắc âm nhạc. Ngoài những Anh Trai mùa 1 - 2 đã có sẵn lượng người hâm mộ đông đảo như Quang Hùng MasterD, Dương Domic, HURRYKNG, WEAN, Pháp Kiều, CONGB, buitruonglinh,... Tinh Hà Say Hi còn mang đến các gương mặt hoàn toàn mới như HYO, Thể Thiên, KIMLONG và cả idol nước ngoài IVAN. Đặc biệt, việc Wren Evans - ngôi sao Gen Z được đánh giá tài năng nhất nhì làng nhạc đang lao đao vì scandal đồng ý góp mặt, chính là cú nổ của mùa này.

Nếu phải chỉ ra điểm mạnh lớn nhất của Tinh Hà Say Hi sau 4 tập đầu tiên, đó có lẽ là khả năng tạo ra nhạc hay. Ở Tinh Hà Say Hi , mỗi Live Stage đều hướng đến mục tiêu tạo ra những ca khúc có thể bước ra khỏi khuôn khổ gameshow. Dàn nghệ sĩ tham gia thi năm nay có nhiều người tự sáng tác, sản xuất, do đó phần âm nhạc càng được đảm bảo hơn.

Tinh Hà Say Hi còn xây dựng được ngôn ngữ hình ảnh với thiết kế sân khấu, hệ thống ánh sáng cho đến màu sắc tổng thể đều hướng tới cảm giác trẻ trung, hiện đại và giàu tính điện ảnh

Không chỉ tạo dấu ấn ở phần nghe, Tinh Hà Say Hi còn xây dựng được ngôn ngữ hình ảnh thống nhất. Từ thiết kế sân khấu, hệ thống ánh sáng cho đến màu sắc tổng thể đều hướng tới cảm giác trẻ trung, hiện đại và giàu tính điện ảnh. Các phân đoạn ghi hình MV, hậu trường sáng tạo hay quá trình luyện tập được xử lý bằng nhịp dựng vừa phải, giúp khán giả có thời gian theo dõi quá trình phát triển của từng tiết mục.

Quan trọng hơn, bầu không khí chung của chương trình tạo cảm giác dễ chịu. Những khoảnh khắc các nghệ sĩ hỗ trợ nhau hoàn thiện phần biểu diễn, góp ý về chuyên môn hay chia sẻ kinh nghiệm xuất hiện với tần suất nhiều hơn các tình huống căng thẳng. Điều này khiến không ít khán giả gọi Tinh Hà Say Hi là một chương trình mang màu sắc "healing" - nơi người xem tìm đến để thưởng thức âm nhạc và tận hưởng một không gian giải trí nhẹ nhàng.

Sau hai Live Stage đầu tiên, Tinh Hà Say Hi vẫn chưa có nghệ sĩ nào phải nói lời chia tay

Dĩ nhiên, việc chưa xuất hiện những vòng loại trực tiếp cũng góp phần tạo nên cảm giác ấy. Khi áp lực cạnh tranh chưa được đẩy lên cao nhất, mối quan hệ giữa các nghệ sĩ vẫn giữ được sự cởi mở và tích cực. Tuy nhiên, chính điều này cũng đặt ra câu hỏi cho những chặng đường tiếp theo của chương trình: liệu bầu không khí "êm đềm" hiện tại có còn được duy trì khi các vòng loại chính thức bắt đầu?

Sau hai Live Stage đầu tiên, chương trình vẫn chưa có nghệ sĩ nào phải nói lời chia tay. Quyết định này giúp nhịp phát triển của chương trình chậm rãi hơn, đồng thời tạo ra khoảng thời gian đủ dài để người xem làm quen với từng cá tính âm nhạc trước khi bước vào các vòng cạnh tranh quyết liệt. Không phải đối mặt với áp lực bị loại ngay từ những tập mở màn, các nghệ sĩ cũng có nhiều không gian để thử nghiệm những ý tưởng mới.

Chương trình tạo thiện cảm khi tập trung vào quá trình làm nhạc, từ bản phối, vocal đến concept sân khấu

Thay vì tập trung vào bài toán sinh tồn, các đội dành phần lớn thời gian để trao đổi về cấu trúc ca khúc, cách xử lý vocal, lựa chọn màu sắc hòa âm hay xây dựng concept sân khấu. Những cuộc trò chuyện giữa các thành viên chủ yếu xoay quanh chuyên môn, tạo nên cảm giác gần gũi và nhẹ nhàng xuyên suốt các tập phát sóng. Điều đó cũng khiến khán giả có nhiều cơ hội quan sát quá trình một tiết mục được hình thành, thay vì chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng trên sân khấu.

Sau mỗi tập phát sóng, chủ đề được khán giả nhắc đến nhiều thường là bản phối nào hay nhất, ai có phần hát nổi bật, sân khấu nào được dàn dựng ấn tượng hoặc ca khúc nào có khả năng trở thành bản hit tiếp theo. Điều này giúp dòng chảy thảo luận của chương trình tập trung nhiều hơn vào yếu tố chuyên môn.

Tính đến 16h30 ngày 28/7, Tinh Hà Say Hi đang chiếm 6/10 vị trí dẫn đầu bảng Nhạc Thịnh hành YouTube Việt Nam

Thay vì tranh cãi, bất bình đòi quyền lợi cho “bias” của mình, cộng đồng người xem dành thời gian chia sẻ playlist, phân tích cấu trúc ca khúc, đánh giá phần sản xuất hay dự đoán những màn kết hợp mới ở các Live Stage kế tiếp.

Tính đến 16h30 ngày 28/7, Tinh Hà Say Hi đang chiếm 6/10 vị trí dẫn đầu bảng Nhạc Thịnh hành YouTube Việt Nam, theo dữ liệu từ YouTube Charts - hệ thống bảng xếp hạng chính thức của nền tảng. Tinh Hà Say Hi giữ trọn hai vị trí cao nhất với Mộng Duyên ở hạng 1 và Có Gì Đâu Mà Cay xếp ngay sau ở vị trí thứ 2. Cả hai đều là những tiết mục thuộc Live Stage 2 vừa lên sóng tối 25/7, cho thấy tốc độ lan tỏa mạnh mẽ chỉ sau ít ngày phát hành.

Tiết mục Mộng Duyên đang giữ vị trí #1 trên bảng Nhạc Thịnh hành YouTube Việt Nam, theo dữ liệu từ YouTube Charts

Không dừng lại ở hai vị trí dẫn đầu, Live Stage 2 còn có thêm hai tiết mục khác góp mặt trong top 10. Thế Giới Của Anh do Dương Domic, buitruonglinh, CONGB và WEAN trình diễn hiện xếp hạng 4, trong khi Mưa Vội Phóng của Wren Evans, Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ và HYO giữ vị trí thứ 7. Như vậy, chỉ riêng Live Stage 2 đã đóng góp 4 ca khúc trong top 10 bảng Nhạc Thịnh hành YouTube Việt Nam.

Tiết mục 50 Cuộc Gọi Nhỡ từ Live Stage 1 vẫn đang nhận được sự yêu thích lớn

Hai ca khúc từ Live Stage trước cũng tiếp tục duy trì sức hút. 50 Cuộc Gọi Nhỡ của CoolKid, Quang Hùng MasterD, Cody Nam Võ và Jaysonlei hiện đứng hạng 5, còn Im Đợi Người Anh Thương do Wren Evans, Captain Boy, IVAN và Thế Thiên thể hiện giữ vị trí thứ 9. Tính tổng thể, Tinh Hà Say Hi đang nắm giữ các thứ hạng 1, 2, 4, 5, 7 và 9, trở thành chương trình chiếm ưu thế tuyệt đối trên bảng xếp hạng.

Việc chiếm tới 6/10 vị trí trên bảng Nhạc Thịnh hành YouTube Việt Nam không chỉ là một thành tích về mặt con số. Nó phần nào phản ánh cách Tinh Hà Say Hi đang để âm nhạc tự tạo sức lan tỏa.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều biến số

Sau 4 tập đầu tiên, đây mới chỉ là những tín hiệu ban đầu của 2 show Anh Trai. Nhiều người vẫn đùa rằng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay bận “chiến nội bộ”, đến mức không còn cạnh tranh với “nhà bên” như mùa hè 2024.

Nếu hai năm trước, sự xuất hiện đồng thời của hai format "Anh Trai" khiến khán giả liên tục đặt chúng lên bàn cân ở mọi khía cạnh, thì mùa hè 2026, câu chuyện dường như đã thay đổi. Mỗi chương trình đang ngày càng thể hiện rõ bản sắc và chiến lược phát triển riêng.

Sau 4 tập, hai show Anh Trai dần tách khỏi thế đối đầu, trong đó Chông Gai gây chú ý bởi những va chạm và áp lực nội bộ

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục phát huy thế mạnh của một chương trình thực tế giàu tính cạnh tranh. Âm nhạc vẫn là phần lõi, nhưng hành trình tạo nên các tiết mục được kể bằng những va chạm, xung đột quan điểm, áp lực loại trừ và cảm xúc của các nghệ sĩ trong cuộc chơi. Khán giả theo dõi chương trình không chỉ để xem một sân khấu được hoàn thiện như thế nào, mà còn để chứng kiến cả quá trình hình thành phía sau, nơi những quyết định chuyên môn luôn đi kèm những lựa chọn đầy áp lực.

Tinh Hà Say Hi chọn tập trung vào quá trình làm nhạc, để ca khúc và sân khấu trở thành tâm điểm

Ngược lại, Tinh Hà Say Hi đang lựa chọn một cách kể chuyện khác. Chương trình giảm bớt sự hiện diện của những tình huống đối đầu, dành nhiều thời lượng hơn cho quá trình sáng tạo, sản xuất âm nhạc và hoàn thiện từng sân khấu. Thay vì đặt trọng tâm vào việc ai sẽ bị loại hay đội nào chiến thắng, chương trình hướng sự chú ý của khán giả tới chính các ca khúc, bản phối và những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ.

Và đương nhiên, đi cùng với sự trông đợi của khán giả là những bài toán mà 2 chương trình phải đối diện.

Với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , khi cuộc thi bước vào những công diễn tiếp theo, thử thách sẽ là làm thế nào để cân bằng giữa yếu tố thực tế và phần trình diễn âm nhạc. Những tranh luận giúp chương trình giữ được sức nóng, nhưng về lâu dài, chính các tiết mục mới là yếu tố quyết định giá trị của một gameshow âm nhạc. Nhà sản xuất Chông Gai sẽ rơi vào thế khó xử khi format chương trình liên tục tạo ra tranh cãi.

Chông Gai đứng trước bài toán cân bằng giữa sức nóng tranh cãi và giá trị của các sân khấu

Tinh Hà Say Hi đứng trước thử thách giữ màu sắc tích cực và phong độ tạo hit khi vòng loại trực tiếp bắt đầu

Trong khi đó, Tinh Hà Say Hi cũng sẽ đối diện với áp lực không nhỏ khi các vòng loại trực tiếp bắt đầu diễn ra. Việc duy trì bầu không khí tích cực sẽ trở nên khó khăn hơn khi cuộc chơi buộc phải có người dừng lại. Đồng thời, chương trình cũng cần tiếp tục duy trì phong độ tạo hit để giữ lợi thế trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội.

Sau bốn tập đầu tiên, chưa thể kết luận đâu sẽ là chương trình thành công hơn khi mùa giải vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy một thực tế rõ ràng: trong khi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai giữ sức nóng bằng những điểm nổ truyền thông, thì Tinh Hà Say Hi từng bước chuyển hóa sức hút của chương trình thành thành tích cụ thể trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi/ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai