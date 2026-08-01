Á hậu Du lịch Thế giới 2022 Lê Thị Hương Ly đồng hành cùng NTK Thoa Trần

Trong số đó, Á hậu Du lịch Thế giới 2022 Lê Thị Hương Ly là một trong những nàng hậu gắn bó cùng nữ nhà thiết kế qua nhiều bộ sưu tập mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.Không chỉ sở hữu nhan sắc thanh lịch, Á hậu Du lịch Thế giới 2022 Lê Thị Hương Ly còn được đánh giá cao bởi tri thức, sự tinh tế trong ứng xử, tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

NTK Thoa Trần

Chính những phẩm chất ấy đã giúp cô trở thành gương mặt được NTK Thoa Trần tin tưởng lựa chọn để đồng hành trong các dự án thời trang mang giá trị văn hóa, nơi mỗi thiết kế không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là cầu nối kể câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam.

Mới đây, trong bộ sưu tập "Hoa Hà Nội", lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của 12 mùa hoa Thủ đô, Á hậu Du lịch Thế giới 2022 Lê Thị Hương Ly tiếp tục đảm nhận vai trò Đại sứ kết nối quốc tế. Với hình ảnh thanh lịch, nền nã, cô góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa Hà Nội đến đông đảo công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế thông qua ngôn ngữ thời trang.

Á hậu Lê Thị Hương Ly

Qua từng bước trình diễn, nàng hậu truyền tải tinh thần của một Hà Nội ngàn năm văn hiến – thanh lịch, tinh tế và giàu chiều sâu văn hóa. Hình ảnh tà áo dài được khoác lên người Á hậu không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt mà còn góp phần khắc họa bản sắc của Thủ đô qua từng họa tiết, đường nét và câu chuyện được gửi gắm trong mỗi thiết kế.

Theo NTK Thoa Trần, sự đồng hành của Á hậu Du lịch Thế giới 2022 Lê Thị Hương Ly không chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa nhà thiết kế và người mẫu trình diễn, mà còn là sự gặp gỡ của những con người cùng chung khát vọng gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam bằng nghệ thuật thời trang.

Với nữ nhà thiết kế, mỗi người mẫu, đại sứ xuất hiện trong các bộ sưu tập đều là những "người kể chuyện", góp phần đưa di sản, văn hóa và vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Thông qua các dự án thời trang mang đậm dấu ấn bản sắc dân tộc, NTK Thoa Trần mong muốn thời trang không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ mà còn trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần đưa văn hóa Việt vươn xa trên trường quốc tế.