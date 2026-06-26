Mới đây, bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc đã chính thức tung ra first look poster và video, hé lộ bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng bên trong một nhà tù. Đáng nói, trong màn chào sân này, nhân vật gây bất ngờ nhất là Lương Thế Thành trong vai một tù nhân. Chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, tạo hình và khí chất của nam diễn viên đã đủ khiến khán giả ấn tượng mạnh mẽ.

First look video của Trại Giam Hạnh Phúc

First look Trại Giam Hạnh Phúc

Trong đoạn teaser vừa được công bố, Lương Thế Thành xuất hiện với thần thái sắc lạnh, anh bất ngờ ngoái đầu và nở một nụ cười đầy ẩn ý cũng đủ để gây bất ngờ và ám ảnh cho người xem. Không ít khán giả thừa nhận phải mất vài giây mới nhận ra đây chính là Lương Thế Thành - nam thần quen mặt của màn ảnh Việt.

Điều gây sốc nhất nằm ở tạo hình đầu trọc của anh. Không còn mái tóc được vuốt gọn gàng và phong thái lịch lãm thường thấy, Lương Thế Thành trong Trại Giam Hạnh Phúc mang đến cảm giác của một nhân vật máu mặt thực thụ trong thế giới ngục tù. Chiếc đầu cạo sát, vết sẹo kéo dài cùng nụ cười nửa miệng khiến nhân vật toát lên vẻ nguy hiểm, đáng sợ và khó đoán.

Có thể thấy, tạo hình lần này của Lương Thế Thành mang đến cảm giác hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm qua. Trước đây, anh thường xuất hiện với phong cách lịch lãm, chỉn chu với các vai diễn từ doanh nhân thành đạt, tổng tài cho đến những người đàn ông đào hoa trên màn ảnh. Mái tóc luôn được vuốt gọn gàng, tạo kiểu kỹ lưỡng để tôn lên vẻ ngoài phong độ vốn đã là thương hiệu của nam diễn viên.

Lương Thế Thành chuyên thủ vai tổng tài, soái ca có tạo hình chỉn chu đến từng sợi tóc

Cũng ít ai biết rằng nhiều năm qua, Lương Thế Thành chủ yếu sử dụng tóc giả thay vì tóc thật. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng thời mới vào nghề, việc thường xuyên dùng keo tạo kiểu với chất lượng chưa tốt như hiện nay khiến tóc bị hư tổn và rụng nhiều. Vì vậy, anh lựa chọn tóc giả để phục vụ công việc diễn xuất cũng như xuất hiện trước công chúng.

Tuy nhiên, việc sử dụng tóc giả đôi khi cũng khiến diện mạo của nam diễn viên trở nên kém tự nhiên. Trong một số lần xuất hiện, phần tóc của anh từng bị nhận xét khá "giả trân", tạo cảm giác tách biệt với tổng thể gương mặt hoặc để lộ dấu hiệu đội tóc giả khá rõ. Hoặc ngay khi xuất hiện với mái tóc thật, Lương Thế Thành cũng khó tránh khỏi tình trạng kém sắc hơn bình thường.

Mái tóc giả của nam diễn viên nhiều lần bị "giả trân"

Để tóc thật thì kém sắc hơn hẳn

Nam diễn viên thường đội mũ để "chữa cháy"

Bởi vậy, tạo hình đầu trọc lần này lại vô tình mang đến hiệu ứng ngược. Kết quả là Lương Thế Thành khiến khán giả bất ngờ vì quá hợp với hình tượng mới. Nhiều người nghĩ đây là một trong những tạo hình ngầu và điện ảnh nhất của anh từ trước tới nay, thậm chí còn đùa rằng mỹ nam họ Lương là trường hợp hiếm hoi của showbiz Việt khi cạo trọc lại đẹp hơn lúc để tóc.

Bình luận của netizen: - Vừa đẹp trai, diễn giỏi, thêm quả đầu quá hợp, ánh mắt thế kia thì không chê nổi rồi đó. Đã xem phim Vượt Ngục chưa, giống diễn viên đấy lắm - Ổng cười 1 cái mà sợ nha bây - Đúng nét điện ảnh luôn nhìn nó đã nó cuốn gì đâu, hợp đầu trọc đến lạ - Chời mẹ ơi cái visual chấn động gì đây??? - Cạo tóc cái ra nét đại ca ngầm liền luôn

Bên cạnh tạo hình của Lương Thế Thành, Trại Giam Hạnh Phúc còn gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Ma Ran Đô và nhiều gương mặt quen thuộc khác. Trong phim, Tuấn Trần vào vai thầy giáo Phúc - một người bị kết án tù vì tội giết người. Ma Ran Đô đảm nhận vai quản giáo Tú, còn nhân vật của Lương Thế Thành hiện vẫn được giữ kín danh tính.

Dù chưa có nhiều thông tin về vai diễn, teaser đã hé lộ đây nhiều khả năng là một nhân vật có vị thế đặc biệt trong trại giam, sở hữu quá khứ bí ẩn và sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình của thầy giáo Phúc sau song sắt.

Tuấn Trần vào vai thầy giáo Phúc

Ma Ran Đô đảm nhận vai quản giáo Tú

Được đạo diễn bởi Trung Lùn - người đứng sau hai phần phim Làm Giàu Với Ma , Trại Giam Hạnh Phúc được xem là một trong những dự án điện ảnh Việt hiếm hoi khai thác trực diện đời sống nhà tù trên màn ảnh rộng. Với bối cảnh ngột ngạt, nhiều bí mật chưa được hé lộ cùng dàn nhân vật đầy màu sắc, bộ phim đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ những hình ảnh đầu tiên.

Và nếu teaser vừa qua cho thấy điều gì, thì đó là việc Lương Thế Thành có thể sắp sở hữu một trong những tạo hình đáng nhớ nhất sự nghiệp của mình. Chỉ xuất hiện vài giây nhưng đủ khiến khán giả phải nhắc tên rần rần khắp cõi mạng.