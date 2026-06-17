Trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm vắng bóng, Thanh Hằng không chọn con đường an toàn. Trong "Mesdames Thanh Sắc", nữ siêu mẫu hóa thân thành Cầm Thanh, "đệ nhất vũ nữ" Sài Gòn thập niên 1960 bị cuốn vào mối tình tay ba đầy bi kịch với nhân vật Bá Dũng của Lương Thế Thành. Đây cũng là vai diễn mà cô thừa nhận đã dốc toàn bộ cảm xúc, kể cả khi đứng trước cảnh quay nhạy cảm táo bạo nhất sự nghiệp.

Tại buổi công chiếu tối 16/6 ở CGV Vạn Hạnh Mall (TP.HCM), Lương Thế Thành chia sẻ rằng dù từng có nhiều năm sát cánh cùng Hồng Ánh qua phim "Mùi ngò gai" và các vở diễn sân khấu IDECAF, việc lần đầu đứng chung khung hình với Thanh Hằng lại mang đến áp lực hoàn toàn khác.

"Tôi không biết Thanh Hằng sẽ cảm nhận nhân vật Bá Dũng như thế nào để cả hai có thể tạo được sự ăn ý tốt nhất", nam diễn viên nói. Giải pháp anh và Thanh Hằng tìm ra là dành gần như toàn bộ thời gian rảnh trên phim trường để trò chuyện, xây dựng sự gần gũi từ ngoài đời trước khi đưa cảm xúc vào nhân vật.

Sự đầu tư đó rõ ràng có trái ngọt. Khán giả tại buổi premiere phản ứng tích cực với chemistry giữa hai diễn viên, đặc biệt ở những phân đoạn tình cảm giữa Bá Dũng và Cầm Thanh, vốn là trục cảm xúc trung tâm của toàn bộ bộ phim.

Với Lương Thế Thành, Bá Dũng còn là cơ hội để anh bứt khỏi hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. "Nghe mọi người nói tôi đã thoát được cái bóng của Hoàng Dũng và trở thành Bá Dũng của Mesdames Thanh Sắc là tôi rất vui", anh chia sẻ.

Nếu cảnh nội tâm phức tạp là thử thách với Thanh Hằng thì điều khiến cô lo lắng hơn cả lại là phân đoạn nóng với Lương Thế Thành. Ê-kíp chỉ có khoảng 45 phút vào cuối ngày quay để hoàn thành toàn bộ cảnh này, trong không gian gần như chỉ có hai diễn viên và một máy quay.

"Tôi sợ nhất là làm cho bạn diễn cảm thấy tổn thương hoặc khó xử. Mình là phụ nữ nên càng nhạy cảm hơn với điều đó", Thanh Hằng chia sẻ tại buổi ra mắt.

Phía Lương Thế Thành cũng không kém phần hồi hộp. Dù đã có kinh nghiệm với những cảnh tương tự trên phim truyền hình, đây là lần đầu tiên anh thực hiện cảnh nóng trong một dự án điện ảnh. "Vào set quay chỉ có hai diễn viên và một máy quay. Không có quá nhiều người trong hiện trường nên áp lực tâm lý càng lớn hơn. Tôi không biết phải làm sao để hoàn thành cảnh quay tốt nhất", nam diễn viên thành thật nói.

Một trong những câu chuyện hậu trường được khán giả và truyền thông thích thú nhất tại đêm premiere là cách Thanh Hằng "đeo bám" Lương Thế Thành để xây dựng cảm xúc. Mỗi ngày trên phim trường, cô đều hỏi anh đúng một câu: "Tôi chưa thấy ông thương tôi lắm". Và câu hỏi đó lặp đi lặp lại cả mấy chục lần mỗi ngày, cho đến khoảng một tuần sau, Lương Thế Thành mới lên tiếng: "Bà thấy tôi thương bà chưa?"

Chính sự kiên trì dễ thương đó, theo Thanh Hằng, đã giúp cả hai xây dựng được sự kết nối cần thiết để khán giả tin vào tình yêu giữa Bá Dũng và Cầm Thanh trên màn ảnh.

Với Thanh Hằng, Cầm Thanh là nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp bậc nhất cô từng đảm nhận. Từ yêu thương, tổn thương, phản kháng đến tuyệt vọng, mỗi giai đoạn của nhân vật đòi hỏi một sắc thái cảm xúc riêng biệt.

"Tôi luôn cảm thấy áp lực vì thang cảm xúc của nhân vật quá lớn. Làm sao để mỗi giai đoạn đều có sắc thái riêng mà vẫn hợp lý là điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều", nữ diễn viên nói.

Sau suất chiếu đầu tiên, Thanh Hằng chia sẻ đây là vai diễn cô dành trọn cảm xúc nhất sau 7 năm không đóng phim. Còn khán giả tại CGV Vạn Hạnh Mall tối qua, nhiều người đã rời rạp với ấn tượng rõ nét về một Thanh Hằng khác hẳn hình dung quen thuộc.

"Mesdames Thanh Sắc" khởi chiếu đặc biệt từ ngày 18/6 và ra mắt toàn quốc dự kiến ngày 19/6/2026.