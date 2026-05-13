Mới đây, một đoạn clip hậu trường của bộ phim truyền hình đang gây chú ý "Bóng ma hạnh phúc" đã vô tình làm dấy lên những tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào nam diễn viên Lương Thế Thành với một vật dụng "lạ" trên tay, khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về việc anh sử dụng thuốc lá điện tử ngay tại nơi làm việc.Trong đoạn video ghi lại cảnh các diễn viên nghỉ ngơi giữa các phân đoạn, Lương Thế Thành xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao quen thuộc.

Lương Thế Thành tại hậu trường phim Bóng Ma Hạnh Phúc. Nguồn: DvienLePhuong

Tuy nhiên, cử chỉ đưa một vật nhỏ lên miệng và hành động giống như đang hút đã nhanh chóng bị các "thánh soi" phát hiện. Ngay lập tức, nhiều bình luận cho rằng nam diễn viên đang sử dụng vape hoặc pod (các loại thuốc lá điện tử phổ biến hiện nay). Cần lưu ý rằng, theo Nghị định mới nhất năm 2026, thuốc lá điện tử đã chính thức bị cấm sử dụng và lưu hành tại Việt Nam với mức phạt lên tới 5 triệu đồng.

Giữa làn sóng chỉ trích, cũng có không ít ý kiến đứng ra "giải vây" cho nam diễn viên, dựa vào hình ảnh cận cảnh được các fan chia sẻ trong phần bình luận, nhiều người khẳng định đây không phải là vape hay pod. Theo đó, vật dụng Lương Thế Thành cầm giống với loại đầu lọc thuốc lá rời (như của hãng Zobo).

Đây là thiết bị dùng để cắm điếu thuốc lá truyền thống vào nhằm giảm bớt nhựa thuốc (tar) và độc hại, không phải thiết bị đốt tinh dầu điện tử.

Một số tài khoản bình luận: "Cái đó là thuốc lá bình thường cắm vào đầu lọc mà thôi, nhìn kỹ sẽ thấy" , hay "Có lẽ là loại tẩu lọc dành cho người đang muốn giảm tác hại của thuốc lá" .

Dù thực hư món đồ trên tay Lương Thế Thành là thuốc lá điện tử hay thuốc lá truyền thống có đầu lọc, việc sử dụng các sản phẩm này tại hậu trường nơi có sự hiện diện của nhiều đồng nghiệp, nhân viên đoàn phim và đặc biệt là trẻ em vẫn nhận về những phản ứng không mấy tích cực. Là một nghệ sĩ có hình ảnh sạch và cuộc sống hôn nhân viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ, việc Lương Thế Thành xuất hiện với khói thuốc ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình tượng "ông bố quốc dân".

Hiện tại, phía diễn viên Lương Thế Thành vẫn chưa có phản hồi chính thức về những nghi vấn này. Tuy nhiên, đây cũng là một bài học nhỏ cho các nghệ sĩ trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân, đặc biệt là ở những không gian chung để tránh những hiểu lầm không đáng có.