Mới đây, một đoạn video do du khách ghi lại tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, tại một khu vực trên vịnh, rất đông du khách cùng lúc tham gia các hoạt động dưới nước như chèo SUP, chèo kayak, bơi và vui chơi quanh tàu du lịch.

Thay vì khung cảnh vắng vẻ, tĩnh lặng với mặt nước phẳng lặng giữa những dãy núi đá vôi, khu vực này hiện lên khá sôi động. Nhiều chiếc SUP, kayak xuất hiện san sát; xung quanh là các nhóm du khách đang bơi, chụp ảnh, trò chuyện. Cảnh tượng này khiến không ít người xem bất ngờ, thậm chí có người bình luận rằng “không tin vào mắt mình” vì khác xa hình dung ban đầu về một vùng vịnh yên bình.

Đoạn video được du khách chia sẻ trên mạng xã hội

Tuy nhiên, nếu nhìn vào sức hút của Cát Bà trong mùa hè, cảnh tượng này không hẳn quá khó hiểu. Thời điểm hiện tại, vịnh Lan Hạ và Cát Bà đang bước vào cao điểm du lịch biển. Báo Hải Phòng cũng ghi nhận mùa hè 2026, tuyến kết nối vịnh Hạ Long - Lan Hạ mở ra không gian du lịch liên vùng mới, thu hút mạnh khách quốc tế đến Cát Bà.

Vì sao chèo SUP, kayak ở vịnh Lan Hạ hút khách?

Theo Cổng thông tin du lịch Cát Bà, vịnh Lan Hạ có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, nhiều bãi tắm tự nhiên, làn nước trong xanh và nhiều khu vực mặt nước tương đối êm. Đây là điều kiện phù hợp để du khách tham gia các hoạt động như đi tàu, chèo kayak, tắm biển hoặc khám phá các hang nước.

Đặc biệt, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới vào tháng 9/2023. Theo Cục Di sản văn hóa, khu vực này nổi bật với cảnh quan đảo đá vôi, thảm thực vật che phủ, hang động, hồ nước mặn và những vách đá dựng đứng trên biển.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Ảnh MiA

Cũng bởi vậy, với nhiều du khách, Lan Hạ không chỉ là nơi để ngồi trên tàu ngắm cảnh. Họ muốn được trực tiếp “chạm” vào không gian vịnh: tự chèo thuyền giữa làn nước xanh, len qua các vách đá, dừng lại ở một bãi tắm nhỏ để bơi hoặc chụp ảnh. Với nhóm du khách trẻ, SUP và kayak còn là hoạt động dễ tạo ra những bức ảnh đẹp để chia sẻ trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, vào cuối tuần, dịp nghỉ lễ hoặc các khung giờ nhiều tour cùng hoạt động, một số điểm chèo và bơi phổ biến trên vịnh có thể tập trung đông du khách. Cảnh tượng trong video có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng phần nào phản ánh sức hút ngày càng lớn của các trải nghiệm mặt nước tại Cát Bà.

Du khách có thể trải nghiệm bằng cách nào?

Cách phổ biến nhất để trải nghiệm chèo SUP, kayak hoặc bơi trên vịnh Lan Hạ là đi tour tàu, du thuyền xuất phát từ Cát Bà. Du khách thường khởi hành từ thị trấn Cát Bà hoặc Bến Bèo, lên tàu tham quan vịnh, ăn trưa trên tàu, sau đó chèo kayak/SUP và tắm biển tại các điểm được bố trí trong lịch trình.

Ảnh Du lịch Cát Bà

Với khách đi ngắn ngày, tour 5 tiếng hoặc tour 1 ngày là lựa chọn thuận tiện. Một số hành trình thường kết hợp ngắm vịnh, chụp ảnh, chèo thuyền, bơi, tắm biển. Những người muốn trải nghiệm chậm hơn có thể chọn tour ngủ đêm trên du thuyền để tận hưởng vịnh vào lúc hoàng hôn hoặc sáng sớm, khi không gian thường yên tĩnh hơn.

Ngoài ra, hành trình kết hợp vịnh Lan Hạ - làng Việt Hải cũng được nhiều người lựa chọn. Du khách có thể đi tàu trên vịnh, chèo kayak, tắm biển, sau đó đạp xe hoặc đi xe điện vào làng Việt Hải. Một số điểm thường xuất hiện trong các lịch trình tham quan gồm Hang Sáng - Hang Tối, Vạn Bội, Đảo Khỉ/Cát Dứa, Ba Trái Đào hoặc các bãi tắm nhỏ trên vịnh. Tuy nhiên, điểm dừng cụ thể có thể thay đổi theo thời tiết, thủy triều và điều kiện an toàn trong ngày.

Muốn tìm một Lan Hạ yên tĩnh hơn, du khách nên lưu ý gì?

Từ đoạn video gây chú ý, có một điều du khách nên chuẩn bị trước khi tới vịnh Lan Hạ: không phải lúc nào nơi đây cũng vắng vẻ như ảnh quảng bá. Nhiều bức ảnh đẹp thường được chụp vào sáng sớm, hoàng hôn, ngày thường hoặc ở những góc ít người. Trải nghiệm thực tế vào mùa cao điểm có thể sôi động hơn nhiều.

Nếu muốn tận hưởng một Lan Hạ yên tĩnh hơn, du khách nên cân nhắc đi ngày thường, tránh cuối tuần và các dịp nghỉ lễ. Trước khi đặt tour, nên hỏi rõ đơn vị tổ chức về lịch trình, thời gian chèo/bơi, điểm dừng, số lượng khách trên tàu và loại hình tour. Tour nhóm nhỏ hoặc tour ngủ đêm thường phù hợp hơn với người muốn không gian riêng tư, ít vội.

Ảnh Klook

Với các hoạt động dưới nước, an toàn vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Du khách cần mặc áo phao khi chèo SUP/kayak, không tự ý chèo xa tàu, không bơi ở khu vực có luồng tàu qua lại, không xuống nước khi trời mưa lớn, gió mạnh hoặc hướng dẫn viên thông báo không an toàn. Gia đình có trẻ nhỏ hoặc người không biết bơi cần giám sát liên tục.