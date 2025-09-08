Cảnh tượng hỗn loạn trong một lớp học mầm non khiến ai cũng xanh mặt: Thương các cô giáo quá!

Ngày đầu tiên đi học từ lâu đã trở thành “ác mộng” không chỉ của học trò nhỏ mà còn cả với giáo viên mầm non. Khung cảnh quen thuộc khi trẻ con thì gào khóc, quấn lấy bố mẹ không rời, còn thầy cô thì quay cuồng dỗ dành khến ai xem xong cũng dở khóc dở cười.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn clip ghi lại ngày đầu tiên đi học của các bé ở một trường mầm non. Chỉ trong vài giờ, video đã “gây bão” với hàng triệu lượt xem. Trong clip, khung cảnh lớp học biến thành một “đại nhạc hội” khi hàng loạt học sinh đồng loạt khóc thét, có bé lăn ra sàn ăn vạ, có bé gào đến mức đỏ cả mặt. Một số bé thì bám chặt lấy cửa lớp, tay không ngừng với theo cha mẹ.

Buổi đầu tiên đi học mà như vỡ trận.

Trước phản ứng của học trò, các cô giáo phải xoay như chong chóng, người thì bế bé này lên, người thì vỗ về bé khác, có cô còn ngồi hẳn xuống sàn ôm trọn các học trò nhỏ vào lòng. Bất chấp tiếng khóc át cả lớp, các cô vẫn nhẹ nhàng, ân cần, thi thoảng còn bật cười trước những chiêu trò “ăn vạ” siêu đáng yêu của lũ trẻ.

Sau khi đoạn clip lan truyền, netizen không khỏi bày tỏ sự đồng cảm, vừa thương các bé, vừa thấu hiểu nỗi vất vả của giáo viên mầm non. Nhiều cư dân mạng còn chia sẻ lại trải nghiệm cá nhân khi lần đầu đi học, có người kể từng khóc suốt cả tuần, có người thậm chí “giả ốm” để không phải đến lớp.

Một số bình luận nổi bật của dân tình:

- Thật sự nể phục giáo viên mầm non, kiên nhẫn dỗ cả chục đứa khóc mà mặt vẫn tươi cười.

- Xem mà nhớ lại hồi đưa con đi học, cả tuần đầu ngày nào cũng khóc lóc như tận thế, phụ huynh nhìn mà xót xa.

- Các bé thì đáng thương nhưng cảnh tượng này đáng yêu quá, đúng kiểu chỉ có mầm non mới có.

- Ngày đầu tiên đi học chắc chắn là thử thách lớn nhất cho cả con và bố mẹ, nhìn mấy cô giáo mà thấy họ như… siêu nhân.

- Tôi cũng từng là giáo viên mầm non, đúng là ký ức không bao giờ quên được, vừa buồn cười vừa thương lũ trẻ.

- Đây là lý do vì sao lương giáo viên mầm non nên được trả cao hơn, công việc quá áp lực.

Ngày đầu đi học luôn là "cuộc chiến" với cả phụ huynh và giáo viên.

Ngày đầu tiên đến lớp luôn là một dấu mốc quan trọng đối với trẻ nhỏ và gia đình. Dù đầy nước mắt và tiếng khóc, đó vẫn là khoảnh khắc đáng nhớ, đánh dấu hành trình con rời vòng tay bố mẹ để bước vào một thế giới mới. Và phía sau những khung hình ồn ào ấy, sự kiên nhẫn, tận tâm của các cô giáo mầm non càng khiến cộng đồng thêm phần trân trọng.