Gia Lai: Gió giật mạnh phá tan nhiều công trình, trần chung cư cũng đổ sập

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại Gia Lai, sức gió giật mạnh khiến hàng loạt cây cối đổ rạp và tạo nên cảnh đổ vỡ tan hoang ở các tòa nhà chung cư, khách sạn. Mái tôn bị thổi bay, ghế đá bị gió lật tung trên đường, thậm chí ô tô của người dân đã được che chắn, chằng chéo cẩn thận nhưng vẫn bị bão số 13 lật đổ, làm vỡ kính. Hàng loạt cửa cuốn, trần nhà của các chung cư xã hội bị gió giật bung, đổ sập.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường.

Khách sạn, nhà trọ tan hoang.

Ô tô của người dân được che chắn, chằng chéo cẩn thận nhưng vẫn bị bão số 13 lật đổ, vỡ kính.

Nhiều nhà dân bị gió thổi bay mái.

Dãy nhà trọ bị thiệt hại nặng, xe cộ hư hỏng.

Trần nhà chung cư bị gió thổi tung.

Một nhà hàng đổ sập, tan hoang.Clip: Cơn bão phá tan nhà một người dân tại Gia Lai

Ghi nhận của PV Báo SGGP, tại khu vực dân cư ven đường An Dương Vương (Quy Nhơn, Gia Lai) nhiều ngôi nhà, hàng quán, công trình bị gió bão đánh sập, tốc mái. tại đường Lương Đắc Bằng, nhiều nhà cửa, hàng quán bị gió bão tàn phá, có 2 hàng quán bị đánh sập hoàn toàn.

Một nhà hàng bị bão cuốn sập ở phường Quy Nhơn Nam

Anh Nguyễn Ngọc Vy (35 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, hàng quán của anh đã bị gió bão cuốn tan hoang. “Khoảng 17 giờ chiều, tôi đang ở trong quán để chằng chống bảo vệ tài sản. Lúc đó, gió quá mạnh giật văng mọi thứ, trụ nhà bị bốc lên cao. Tôi chỉ kịp bỏ chạy ra ngoài thì cả quán đổ sập. Sau khi trở lại thì quán bay hết tất cả, chỉ còn trơ lại một số khung sắt đổ gãy. Tài sản gần 1 tỷ đồng đầu tư, giờ coi như trắng tay”, anh Vy buồn bã nói.

Nhà hàng bị cuốn văng, tan hoang ở đường Lương Đắc Bằng, phường Quy Nhơn Nam

Cảnh tan hoang sau khi bão số 13 vào đất liền

Tương tự, chị Lê Như Thanh Thúy (phường Quy Nhơn Nam) lo lắng nói: “Lần đầu tiên tôi thấy một cơn bão sức gió mạnh như vậy. Nhà hàng của tôi bị gió bão cuốn phá hư hại nặng, nhiều người dân khác cũng bị thiệt hại rất lớn. Nếu sức gió này tiếp tục kéo dài thì tan hoang hết”.