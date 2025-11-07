Fanpage aFamily

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua

Phạm Trang(t/h),
Cảnh tượng sau khi cơn bão số 13 quần thảo khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Gia Lai: Gió giật mạnh phá tan nhiều công trình, trần chung cư cũng đổ sập

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại Gia Lai, sức gió giật mạnh khiến hàng loạt cây cối đổ rạp và tạo nên cảnh đổ vỡ tan hoang ở các tòa nhà chung cư, khách sạn. Mái tôn bị thổi bay, ghế đá bị gió lật tung trên đường, thậm chí ô tô của người dân đã được che chắn, chằng chéo cẩn thận nhưng vẫn bị bão số 13 lật đổ, làm vỡ kính. Hàng loạt cửa cuốn, trần nhà của các chung cư xã hội bị gió giật bung, đổ sập.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 1.

Khách sạn, nhà trọ tan hoang.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 2.

Ô tô của người dân được che chắn, chằng chéo cẩn thận nhưng vẫn bị bão số 13 lật đổ, vỡ kính.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 3.

Nhiều nhà dân bị gió thổi bay mái.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 4.

Dãy nhà trọ bị thiệt hại nặng, xe cộ hư hỏng.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 5.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 6.

Trần nhà chung cư bị gió thổi tung.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 7.

Một nhà hàng đổ sập, tan hoang.Clip: Cơn bão phá tan nhà một người dân tại Gia Lai

Ghi nhận của PV Báo SGGP, tại khu vực dân cư ven đường An Dương Vương (Quy Nhơn, Gia Lai) nhiều ngôi nhà, hàng quán, công trình bị gió bão đánh sập, tốc mái. tại đường Lương Đắc Bằng, nhiều nhà cửa, hàng quán bị gió bão tàn phá, có 2 hàng quán bị đánh sập hoàn toàn.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 8.

Một nhà hàng bị bão cuốn sập ở phường Quy Nhơn Nam

Anh Nguyễn Ngọc Vy (35 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, hàng quán của anh đã bị gió bão cuốn tan hoang. “Khoảng 17 giờ chiều, tôi đang ở trong quán để chằng chống bảo vệ tài sản. Lúc đó, gió quá mạnh giật văng mọi thứ, trụ nhà bị bốc lên cao. Tôi chỉ kịp bỏ chạy ra ngoài thì cả quán đổ sập. Sau khi trở lại thì quán bay hết tất cả, chỉ còn trơ lại một số khung sắt đổ gãy. Tài sản gần 1 tỷ đồng đầu tư, giờ coi như trắng tay”, anh Vy buồn bã nói.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 9.

Nhà hàng bị cuốn văng, tan hoang ở đường Lương Đắc Bằng, phường Quy Nhơn Nam

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 10.

Cảnh tan hoang sau khi bão số 13 vào đất liền

Tương tự, chị Lê Như Thanh Thúy (phường Quy Nhơn Nam) lo lắng nói: “Lần đầu tiên tôi thấy một cơn bão sức gió mạnh như vậy. Nhà hàng của tôi bị gió bão cuốn phá hư hại nặng, nhiều người dân khác cũng bị thiệt hại rất lớn. Nếu sức gió này tiếp tục kéo dài thì tan hoang hết”.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 11.

Cảnh tượng đau lòng khi bão số 13 đi qua - Ảnh 12.

Nhiều tuyến đường, cây cối, kiến trúc đổ gãyCây xanh đô thị Quy Nhơn bị gió cuốn ngãBáo Vietnamnet cũng ghi nhận Bệnh viện Da Liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) tơi tả trong mưa bão. Ngay từ trước thời điểm đổ bộ đất liền, bão số 13 cũng đã gây ra gió lớn khiến nhiều công trình, nhà cửa tốc mái, cây cũng bật gốc. Đắk Lắk: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơiTừ chiều tối 11/6, bão số 13 đã gây mưa to, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian mưa bão, lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu người dân chịu thiệt hại do thiên tai. Ghi nhận của phóng viên tại các địa phương ven biển như: xã Xuân Lộc, Xuân Thọ phường Sông Cầu, Xuân Đài... đều chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra.Chia sẻ với VTC News, ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Phước Lý, cho biết nhiều khu vực đang bị ngập nặng, cây cối ngã đổ hàng loạt.“Mưa gió quá lớn, chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn người dân tìm chỗ trú an toàn như gầm bàn, gác xép, nhà vệ sinh… Khi thời tiết bớt nguy hiểm, lực lượng ứng cứu sẽ lập tức lên đường”, ông Thao nói. Nước ngập nhà dân do ảnh hưởng bão số 13Trên các diễn đàn mạng xã hội, người dân ở khu vực thị xã Sông Cầu cũ liên tục đăng bài cầu cứu vì nước dâng nhanh, nhà bị tốc mái, sập hoặc ngập sâu.Anh Trần Minh Thắng (thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ) cho biết đến 20h, nước đã ngập nửa căn nhà cấp bốn của gia đình. “Nhà tôi có nhiều người cao tuổi, không thể thoát ra ngoài. Tôi chỉ biết lên mạng kêu cứu, mong có ai đó gần đây đến giúp,” anh Thắng nói. Nước ngập cao gần như hết tầng 1 tại Phú Mỡ (Đắk Lắk) (Ảnh: Tuy Hoà Young) Nhiều hộ dân tại xã Xuân Thọ cũng trong tình cảnh tương tự, bị cô lập giữa mưa bão. Chính quyền địa phương cho biết lực lượng cứu hộ luôn túc trực, sẵn sàng ứng cứu ngay khi thời tiết cho phép.Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 6/11, một lãnh đạo Đảng ủy xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, do ảnh hưởng của bão số 13, khoảng 20h cùng ngày một căn nhà trên địa bàn xã bị sập, khiến một người tử vong. Cây cối đổ ngổn ngang tại phường Tuy Hoà (Đắk Lắk) (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk) Được biết, bão số 13 có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa), khi vào gần bờ vẫn duy trì gió bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17, trên đất liền từ trưa tăng lên cấp 10-12, giật cấp 14-15, đất liền phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15-16. Bão gây sóng biển ven bờ cao từ 3-8m, kết hợp nước biển dâng và triều cường lớn, rất nguy hiểm đối với các tàu thuyền trên biển và ở nơi neo đậu, đặc biệt là lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư vùng trũng thấp, các công trình và hoạt động ven biển.Hoàn lưu bão có thể gây mưa rất lớn tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm, các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị, nhất là tại những nơi đã bị mưa lớn kéo dài vừa qua.Phạm Trang (t/h)Nước ngập cao gần như hết tầng 1 tại Phú Mỡ (Đắk Lắk) (Ảnh: Tuy Hoà Young)Cây cối đổ ngổn ngang tại phường Tuy Hoà (Đắk Lắk) (Ảnh: Truyền hình Đắk Lắk)

