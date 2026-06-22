Để chuẩn bị cho mùa du lịch hè năm nay, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn cho du khách. Trên dọc bãi biển, 15 điểm tắm tráng được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Công tác vệ sinh môi trường được tăng cường với xe cào chuyên dụng thường xuyên thu gom rác thải, đá và các vật cản trên bãi biển, giữ gìn không gian sạch đẹp, an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ được bố trí thường trực dọc bãi biển, sẵn sàng hỗ trợ và ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố.