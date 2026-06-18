Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ngày 17-6 đã ký ban hành quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc đổi tên Khu du lịch biển Quất Lâm, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, đổi tên Khu du lịch Quất Lâm (thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước hợp nhất) thành Khu du lịch Giao Ninh (thuộc xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quyết định, UBND tỉnh Ninh Bình giao UBND xã Giao Ninh có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển Khu du lịch Giao Ninh theo đúng quy định.

Đồng thời, phải đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối cho du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Để việc khai thác đạt hiệu quả cao và bền vững, UBND tỉnh Ninh Bình cũng giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành gồm: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, cùng Công an tỉnh Ninh Bình theo chức năng và nhiệm vụ được giao, các đơn vị này có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra UBND xã Giao Ninh cùng các đơn vị có liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Khu du lịch Quất Lâm trước đây thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cũ, là điểm nghỉ mát nổi tiếng với bãi cát dài, thoải mịn, không gian thoáng đãng, yên bình. Đây là một trong những bãi biển sầm uất đầu tiên được đưa vào khai thác du lịch tại Nam Định từ năm 1999.

Trong giai đoạn trước, Quất Lâm từng được ví như một "thủ phủ" du lịch giải trí bình dân của miền Bắc với các ki-ốt dọc bờ kè đê biển hoạt động nhộn nhịp. Nhằm xóa bỏ những hình ảnh phức tạp cũ, chính quyền địa phương đã thực hiện chiến dịch giải tỏa toàn bộ các ki-ốt ven biển, làm lại hệ thống kè đê biển kiên cố, khang trang và trồng cây xanh dọc bờ biển.

Hiện tại, khu du lịch đang được hướng tới định vị lại thương hiệu, tập trung vào trải nghiệm văn hóa địa phương, nghỉ dưỡng sinh thái lành mạnh và thu hút du khách quốc tế.