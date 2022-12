Cảnh sát vây bắt hơn 100 thanh, thiếu niên đi xe máy lạng lách, đánh võng

Ngày 23-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa triển khai vây bắt nhiều nhóm thanh, thiếu niên hư hỏng điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.



Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa ra quân dẹp các nhóm đi xe lạng lách, đánh võng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, vào chiều tối ngày 18 và 20-12, lực lượng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Hoằng Hóa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an các xã từ thị trấn Bút Sơn xuống khu du lịch biển Hải Tiến đồng loạt ra quân vây bắt, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Lực lượng công đã lập biên bản phạt tiền hơn 200 triệu đồng, bắt, xử lý, răn đe 9 thanh, thiếu niên thuộc 2 nhóm "Bút Sơn" và "Hoằng Trường". Đây là những nhóm thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, điều khiển phương tiện không gắn biển số lưu thông trên các tuyến đường chính, có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Chỉ trong 2 ngày ra quân, đã có hơn 100 trường hợp bị lập biên bản, xử lý. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đặc biệt, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn thị trấn Bút Sơn, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ N.V.Đ. (SN 2004, ngụ xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa) đang tàng trữ 1 túi nilon chứa các sợi màu vàng nâu (nghi là cỏ Mỹ).

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.