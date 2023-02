Cảnh sát túc trực hướng dẫn người dân trên quốc lộ 6 vì sương mù dày đặc

Theo báo cáo nhanh từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình, từ Km115 đến Km152, trên quốc lộ 6 qua địa phận huyện Tân Lạc và Mai Châu (tỉnh Hòa Bình), do điều kiện tiết xấu, trời mưa, sương mù dày đặc dẫn đến đường trơn trượt, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Video lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình hướng dẫn người dân trên quốc lộ 6

Để đảm an toàn giao thông tại khu vực này, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đã cử cán bộ chiến sĩ xuống hướng dẫn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thượng tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết: "Do điều kiện thời tiết xấu, trời mưa, sương mù dày đặc, đường trơn trượt, các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đã căng mình chỉ huy giao thông trên quốc lộ 6 để hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại".

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) khuyến cáo, người dân di chuyển qua khu vực này cần đặc biệt chú ý.

Các trường hợp phương tiện như xe ô tô chở khách, đặc biệt đối với các phương tiện từ các tỉnh đi thăm quan, du lịch, không quen đường, trời mưa gió, sương mù dày đặc... rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy tai nạn giao thông là rất cao.

Lực lượng CSGT dừng các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo như Dốc Kun cả hai chiều đường để cảnh báo cho lái xe biết đoạn đường phía trước sương mù bao phủ, nhất là những xe chưa quen tuyến, lái xe mới…

"Người dân di chuyển qua khu vực này cần đặc biệt lưu ý các khung giờ về đêm, gần sáng, điều khiển phương tiện phải duy trì bám đường. Tập trung quan sát, đi chậm, đúng làn đường, không để rủi ro xảy ra tai nạn giao thông", Thượng tá Phạm Quang Huy khuyến cáo./.