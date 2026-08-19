Cảnh sát truy tìm kẻ đeo mặt nạ Halloween kinh dị đuổi theo quấy rối phụ nữ giữa đường

Cảnh sát Philadelphia (Mỹ) đã kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để tìm kiếm một người đội mặt nạ kinh dị kiểu Chucky theo phong cách Halloween, ám chỉ đến con búp bê sát nhân từ loạt phim kinh dị Cuộc chơi của trẻ con. Nhân vật bí ẩn này đã bám đuôi, đưa ra các bình luận đe dọa khi theo sau một phụ nữ gần Tòa thị chính vào tuần trước.

Sự việc kỳ lạ diễn ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng thứ Tư (12/8), khi một phụ nữ 40 tuổi đang chạy bộ mặc đồ thể thao bị một thủ phạm đeo mặt nạ đuổi theo gần số 1500 đại lộ John F. Kennedy.

Người đeo mặt nạ đã cầm điện thoại trước mặt người phụ nữ và liên tục hỏi rằng: "Bạn đã sẵn sàng chết chưa?", cảnh sát thông tin với đài NBC.

Vài phút trước đó, người đeo mặt nạ đã bị phát hiện quấy rối người đi bộ gần các phố 15 và Chestnut và bị từ chối phục vụ tại một cửa hàng Dunkin'. Kẻ này mang một chiếc ba lô kẻ sọc xanh đặc trưng, được nhìn thấy lần cuối khi lẩn trốn vào Ga Suburban của hệ thống SEPTA.

Cảnh sát tin rằng người đeo mặt nạ là một nam giới cao khoảng 1 mét 73 và từ 16 đến 20 tuổi, mặc mặt nạ Halloween kiểu búp bê trẻ em màu trắng với tóc đen, và mang ba lô kẻ sọc đen/xanh.

Các nhà điều tra đã công bố đoạn phim và hình ảnh về người đeo mặt nạ đang khiến công chúng sợ hãi này.

Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện tính đến nay.

Cảnh sát đã cảnh báo trong tuyên bố rằng nếu người dân nhìn thấy nghi phạm này, đừng tiếp cận mà hãy liên hệ ngay với cảnh sát.

Mặc dù không ai bị thương nặng trong sự cố này, nhưng nó có một số điểm tương đồng với tình huống đáng sợ gần St. Louis cách đây hai tuần, trong đó một thiếu niên 15 tuổi bị cáo buộc đâm chết một cụ ông 78 tuổi trong khi mặc trang phục hề đáng sợ.

Nguồn: CNN, NBC News