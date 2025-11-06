Ngày 6/11, tờ Sohu đưa tin chủ đề "Ngô Diệc Phàm xuất hiện tại của concert của Travis Scott" gây bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn tại Trung Quốc. Thông tin này xuất hiện sau khi video quay lại hình ảnh Ngô Diệc Phàm chiếu trên màn hình LED tại concert của Travis Scott, được lan truyền khắp mạng xã hội. Điều này khiến không ít người hoang mang, đặt câu hỏi phải chăng Ngô Diệc Phàm đã ra tù và còn đến tái ngộ với rapper Travis Scott - người anh từng hợp tác trong sản phẩm Deserve vào năm 2017.

Thế nhưng, sự thật là Ngô Diệc Phàm không hề được ra tù. 1 khán giả đã mặc áo phông có in hình Ngô Diệc Phàm đến concert của Travis Scott và vô tình bị máy quay sự kiện bắt trúng. Sau đó, cư dân mạng đã nhân cơ hội tạo ra content về màn "đoàn tụ" của Ngô Diệc Phàm và Travis Scott trong dịp rapper này đến Trung Quốc biểu diễn. Do hashtag trên mạng xã hội không ghi rõ nên đã đánh lừa nhiều người và dẫn đến hiểu lầm Ngô Diệc Phàm đã được trả tự do.

Dân tình xứ Trung không khỏi xôn xao khi trên mạng xã hội Weibo bỗng lan truyền thông tin Ngô Diệc Phàm xuất hiện tại concert của Travis Scott. Điều này làm dấy lên tin đồn Ngô Diệc Phàm đã ra tù

Tuy nhiên, sự thật là Ngô Diệc Phàm vẫn đang thi hành án trong tù. 1 người hâm mộ đã mặc áo có in hình Ngô Diệc Phàm đến sự kiện của rapper người Mỹ và bị máy quay bắt trọn rồi chiếu lên màn hình LED

Năm 2021, Ngô Diệc Phàm vướng bê bối tình dục rúng động showbiz Trung Quốc. Anh là "đỉnh lưu" đầu tiên của giới giải trí Hoa ngữ đi tù. Cựu ca sĩ bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức "dâm loạn tập thể", có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác.

Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xét xử kín với lý do bảo vệ danh tính nạn nhân vị thành niên. Ngô Diệc Phàm sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm sau khi mãn hạn tù. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ. Đáng chú ý, mọi tình tiết trong vụ án của Ngô Diệc Phàm, kể cả hình ảnh sau khi đi tù của anh đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, truyền thông Trung Quốc cho biết thời hạn ngồi tù của Ngô Diệc Phàm đã tăng lên không ít sau khi anh và mẹ bị kết tội gian lận trốn thuế, với số tiền lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng).

Hot girl Đô Mỹ Trúc - tình cũ của Ngô Diệc Phàm - là người phanh phui bê bối, đưa cựu đỉnh lưu vào tù

Ngô Diệc Phàm không được giảm án, thậm chí thời hạn ngồi tù còn bị tăng lên vì có hành vi trốn thuế

Nguồn: Weibo, Sohu, KoreaBoo



