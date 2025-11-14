Công bố hồ sơ tội ác lừa đảo, tra tấn man rợ, buôn người xuyên biên giới của em chồng Triệu Vy

Ngày 14/11, dư luận Trung Quốc rúng động với thông tin "trùm tội phạm" Xa Khải Luân - được biết đến là em họ xa của chồng cũ Triệu Vy - tỷ phú Huỳnh Hữu Long, đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sau nhiều năm lẩn trốn. Y đã được dẫn độ về Trung Quốc điều tra và chịu xét xử vào ngày 12/11. Xa Khải Luân bị cáo buộc cầm đầu đường dây cờ bạc, lừa đảo viễn thông, buôn người và nội tạng người xuyên quốc gia ở Myanmar. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã công bố hồ sơ phạm tội vô nhân đạo của Xa Khải Luân trên truyền thông.

Cơ quan chức năng Trung Quốc công bố hình ảnh dẫn độ Xa Luân Khải về nước

Cách đây không y đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ

Theo cơ quan điều tra Trung Quốc, Xa Khải Luân tên thật là Xa Trí Giang, sinh năm 1982, tại thôn nghèo Thiệu Đông, Hồ Nam (Trung Quốc). Nhà của y cách nhà anh họ xa Huỳnh Hữu Long 500 mét. Xa Trí Giang nghỉ học khi lên cấp 2. Năm 14 tuổi, Xa Trí Giang bỏ học, rời quê đến Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) làm thuê kiếm sống. Trong 1 năm, Xa Trí Giang làm 20 công việc khác nhau từ học việc ở tiệm cắt tóc, bưng bê rửa bát trong nhà hàng đến rửa xe.

Năm 2000, dưới sự lôi kéo của bạn bè, Xa Trí Giang đến Philippines và các nước Đông Nam Á khác nhau để gia nhập băng nhóm đánh bạc lừa đảo. Sau đó, vì muốn đổi đời nhanh chóng, y đã dốc hết tiền tiết kiệm 40.000 NDT (147 triệu đồng) để mua máy tính và thuê 1 căn phòng nhỏ để thực hiện hành vi lừa đảo sổ xố và cờ bạc trực tuyến. Năm 2012, cảnh sát Trung Quốc triệt phá đường dây đánh bạc lừa đảo và ra lệnh truy nã Xa Trí Giang. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thể bắt được Xa Trí Giang để đưa về nước xét xử, do y bỏ trốn sang Philippines.

Xa Khải Luân (hay còn là Xa Trí Giang) - người được cho là em họ của tỷ phú Huỳnh Hữu Long. Nhờ làm giàu bất chính, y sở hữu khối tài sản nghìn tỷ

Đến năm 2013, Xa Trí Giang thành lập Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương có trụ sở chính tại Bangkok (Thái Lan), với 3.500 nhân viên. Bề ngoài là 1 doanh nghiệp đầu tư đa lĩnh vực, nhưng hoạt động thực sự của công ty này là lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia. Nhờ hoạt động làm ăn phi pháp này, Xa Trí Giang tích lũy được khối tài sản ròng lên đến 3 tỷ NDT (hơn 11.082 tỷ đồng) chỉ sau 1 thời gian ngắn.

Năm 2017, Xa Trí Giang trốn qua Campuchia. Y nhập tịch Campuchia và đổi tên thành Xa Khải Luân để tránh sự truy vết của cảnh sát. Dưới thân phận mới Xa Khải Luân, hắn mua đất, xây nhà, thuê văn phòng để mở công xưởng lừa đảo ở KK Park - công viên lừa đảo viễn thông khét tiếng ở Myawaddy, Myanmar. Chỉ trong 8 năm, Xa Khải Luân đã biến KK Park trở thành đại bản doanh phạm tội xuyên quốc gia khổng lồ. Theo cơ quan điều tra, Xa Khải Luân thậm chí còn chẳng sợ hãi bị phát hiện là tội phạm truy nã mà tham gia vào Phòng Thương mại Hoa kiều ở nước ngoài, và ngồi vào ghế phó chủ tịch.

Xa Khải Luân đội lốt doanh nhân, đổi tên, đổi quốc tịch và di chuyển qua nhiều nước khác nhau để tránh sự truy bắt của cảnh sát và thực hiện hành vi lừa đảo, buôn người

Ở Myanmar, Xa Khải Luân và lực lượng vũ trang địa phương ăn chia với nhau theo tỷ lệ 6-4. Y thực hiện hành vi lừa đảo cờ bạc rồi mồi chài khách hàng bán người để gán nợ, với giá từ 20.000 NDT đến 300.000 NDT (từ 70 triệu đồng cho đến 1 tỷ đồng). Trước khi sa lưới cảnh sát, Xa Khải Luân lừa đảo hơn 330.000 người, thu lợi bất chính 2,77 nghìn tỷ NDT (hơn 10.240 tỷ đồng). Không chỉ vậy, địa bàn KK Park của y còn chứa chấp 248 tổ chức lừa đảo viễn thông khác.

Theo 1 nạn nhân đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc), anh đã bị đánh đập dã man, chặt 3 ngón tay vì bỏ trốn. Trong khi 1 người bạn khác của anh bị đánh đến gãy xương, nhốt trong lồng sắt rồi ngâm nước cả ngày lẫn đêm vì có hành vi chống đối. Tờ 163 cho biết những "nô lệ thời hiện đại" trong công xưởng lừa đảo ở Myawaddy phải làm việc 20 tiếng, chỉ được đi vệ sinh 5 lần/ngày. Nếu không đạt KPI trong ngày, họ sẽ bị bỏ đói, hoặc bán đến nơi khác. Do đó, hầu hết các nạn nhân được chuộc ra, hoặc may mắn trốn thoát hay được giải cứu đều có biểu hiện bất ổn tâm lý, thậm chí rối loạn tâm thần.

Các nạn nhân bị tổ chức tội phạm của Xa Khải Luân bắt cóc chịu sự tra tấn, đánh đánh đập dã man

Không chỉ lừa đảo, buôn người, Xa Khải Luân còn buôn bán nội tạng người trái phép. Tháng 5/2021, Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với Xa Khải Luân. Đầu năm 2022, Xa Luân Khải bị cảnh sát Trung Quốc, Myanmar, Campuchia và các nước khác liệt vào danh sách mục tiêu điều tra, truy bắt. Vào tháng 9 năm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố nhiều biện pháp trừng phạt đối với tổ chức lừa đảo KK Park ở Myanmar và Xa Khải Luân. Tuy nhiên, phải đến thời gian gần đây, cảnh sát Thái Lan mới lần ra tung tích của Xa Khải Luân và bắt giữ y.

Cơ quan chức năng Thái Lan và Trung Quốc đánh giá Xa Khải Luân phạm phải những tội ác tày trời dưới các mác doanh nhân, nhà từ thiện. Hành vi phạm tội của hắn khiến vô số gia đình bị lừa sạch tiền, mang nợ chồng chất, thậm chí có người vì bế tắc mà tìm đến cái chết. Do đó, lực lượng chức năng Trung Quốc cam kết điều tra minh bạch và trừng phạt Xa Khải Luân thích đáng. Hiện, các tội ác của Xa Khải Luân vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xa Khải Luân bị Interpol và nhiều quốc gia khác nhau truy nã từ năm 2021

Nguồn: Sina, QQ