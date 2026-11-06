Cảnh sát bắt giữ, khám xét hàng loạt biệt thự của 1 cặp vợ chồng Hoa hậu - đại gia bất động sản vào sáng nay

Hoa hậu Thái Lan 2000 - Boom Panadda - đang là cái tên chiếm sóng mặt báo xứ chùa Vàng. Cách đây 1 tuần, cô gây dậy sóng dư luận khi mở họp báo khóc nức nở tuyên bố ly hôn, đồng thời tố cáo ông xã là đại gia bất động sản God Atip ngoại tình với con gái người giúp việc và chị em tốt của cô. Không chỉ vậy, Boom Panadda còn cho biết God Atip đã lấy trộm số tiền 7 triệu baht Thái (5,4 tỷ đồng) trong két sắt, cố ý giấu 2 con đi nhằm gây áp lực để cô đưa tiền trả nợ.

Đến 7h sáng 6/11, cảnh sát Thái Lan thông báo bắt giữ Boom Panadda với cáo buộc gian lận, rửa tiền và tội phạm máy tính. Hoa hậu Thái Lan đã bị tố cáo sử dụng nguồn tiền từ thiện của quỹ Good Deeds Foundation mà cô làm chủ tịch không đúng mục đích. Thay vì giúp đỡ cộng đồng, Boom Panadda đã lấy tiền của các nhà tài trợ đi xây dựng hàng loạt biệt thự có hồ bơi tại Phuket. Theo ghi nhận của truyền thông, lực lượng chức năng đã đọc lệnh bắt giữ Boom Panadda trước cổng căn biệt của cô tại khu vực Ram Inthra, đồng thời khám xét nhà riêng của cựu Hoa hậu ngay trong sáng nay. Boom Panadda tỏ ra bình tĩnh, nghiêm túc phối hợp với lực lượng chức năng.

Boom mở họp báo tuyên bố ly hôn đại gia God Atip, đồng thời tố đàng trai phản bội và trộm cắp tiền. Ảnh: Line Today

Cảnh sát đọc lệnh bắt giữa cựu Hoa hậu vào sáng nay (6/11). Ảnh: X.

Cô đưa lại vào nhà để chứng kiến cảnh sát khám xét nơi ở. Ảnh: X.

Sau khi quá trình khám xét hoàn tất, Boom Panadda được đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Ảnh: X.

Sau khi Boom Panadda bị bắt, Gott Athip - chồng người đẹp này - cũng đã cùng luật sư ra trình diện tại đồn cảnh sát thuộc Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế (ECD). Trước đó, Gott Athip đã bị truy nã theo lệnh bắt giữ với cáo buộc đồng phạm rửa tiền với Boom Panadda. Trước cổng đồn cảnh sát, phóng viên liên tục đặt câu hỏi Gott Athip đã ở đâu và vì sao đại gia này lại để Boom Panadda một mình đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ bê bối. Tuy nhiên, Gott Athip hoàn toàn giữ im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào trước truyền thông và nhanh chóng được đưa vào bên trong trụ sở cảnh sát.

Phía cảnh sát cho biết họ đã khám xét 4 địa điểm có liên quan đến đại gia Gott Athip. Tại biệt thự ngắm sao của chồng Boom Panadda, cơ quan chức năng phát hiện 2 chiếc xe sang gồm Mercedes-Benz màu trắng và một chiếc BMW màu đen đều không gắn biển số, nghi được mua từ tiền từ thiện của quỹ Good Deeds Foundation.

Chồng của Boom Panadda tự nguyện trình diện cảnh sát sau nhiều ngày lẩn trốn. Ảnh: The Reporters.

Cơ quan chức năng phát hiện 2 chiếc xe sang chưa gắn biển số tại 1 căn biệt thuộc sở hữu của chồng Boom Panadda. Ảnh: Thairath.

Boom Panadda sinh năm 1976, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan khi vừa tròn 24 tuổi. Nhờ danh hiệu có được, cô thuận lợi dấn thân vào showbiz và thành công ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Law-less, Ton Ruk Dok Ngiew,...Cựu Hoa hậu từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi kết hôn với Got Athip vào năm 2021. God Atip là đại gia bất động sản kiêm vận động viên thể hình nổi tiếng xứ chùa Vàng. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau 2 cậu con trai.

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Nguồn: Thairath, Today Lines