Cảnh nóng ngộp thở nhất cuộc đời mỹ nhân Gia Đình Là Số 1: Đẹp còn sexy hết cỡ, không tin nổi vào mắt mình

Gia Đình Là Số 1 là bộ phim gắn liền với nhiều thế hệ khán giả, đồng thời được xem là một trong những series sitcom kinh điển của truyền hình Hàn Quốc. Tác phẩm góp phần đưa tên tuổi nhiều diễn viên đến gần hơn với công chúng, trong đó có Shin Se Kyung.

Shin Se Kyung là một trong những người đã góp công vào thành công của Gia Đình Là Số 1 (mùa 2)

Trong phim, Shin Se Kyung đảm nhận vai cô giúp việc thông minh, xinh đẹp, dịu dàng và lễ phép. Sở hữu nhan sắc nổi bật, cô thậm chí còn được không ít khán giả xem là đệ nhất mỹ nhân của cả series.

Shin Se Kyung nổi tiếng với vẻ đẹp hút hồn và trẻ lâu khó tin

Ngoài đời, Shin Se Kyung cũng gắn liền với hình tượng dịu dàng, thanh lịch, nữ tính và có phần trầm lắng, thay vì phong cách sắc sảo hay nổi loạn. Được mệnh danh là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ của Hàn Quốc, cô thường xuyên gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp. Thế nhưng, ít ai nhắc đến việc nữ diễn viên còn sở hữu vóc dáng vô cùng quyến rũ.

Shin Se Kyung từng có một cảnh nóng vô cùng táo bạo trong phim điện ảnh Thần Bị: Tay Sát Gái

Minh chứng rõ ràng nhất cho vóc dáng tuyệt đỉnh của Shin Se Kyung chính là màn xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Thần Bịp: Tay Sát Gái (Tazza 2: The Hidden Card), ra mắt năm 2014. Ở tác phẩm này, nữ diễn viên đảm nhận vai Heo Mi Na và có một phân cảnh cực kỳ táo bạo.

Cụ thể, nhân vật của cô tham gia một ván bài và phải đối đầu với những tay cờ bạc nguy hiểm. Để ngăn chặn hành vi giấu bài gian lận, tất cả người chơi đều phải cởi quần áo và dù là phụ nữ, Heo Mi Na cũng không phải ngoại lệ.

Thời điểm đó, phân cảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi Shin Se Kyung khoe trọn nhan sắc tuyệt mỹ cùng thân hình nóng bỏng. Hình ảnh quyến rũ, khác biệt hoàn toàn với vẻ dịu dàng thường thấy của nữ diễn viên khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Sau Thần Bịp: Tay Sát Gái, Shin Se Kyung tiếp tục hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Cô Gái Nhìn Thấy Mùi Hương, Lục Long Tranh Bá, Cô Dâu Thủy Thần, Nhà Sử Học Tân Binh Goo Hae Ryung, Bước Chạy Đến Trái Tim và Niên Sử Ký Arthdal: Thanh Gươm Của Aramun.

HUMINT đánh dấu màn tái xuất phòng vé của Shin Se Kyung

Năm 2026, Shin Se Kyung tái xuất màn ảnh rộng với HUMINT, hợp tác cùng Jo In Sung, Park Jeong Min và Park Hae Joon. Đến năm 2027, mỹ nhân sinh năm 1990 dự kiến trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim hài lãng mạn Reobeu Baireoseu, đóng cặp cùng nam thần Jung Hae In.