Hoa hậu Thanh Thuỷ vướng tranh cãi vì 1 câu nói khiến Trấn Thành sượng trân trên sóng trực tiếp

Tối 2/10, Tinh Hà Say Hi bước vào đêm Chung kết với chiến thắng thuộc về Quán quân Quang Hùng MasterD. Bên cạnh các anh trai, nhiều khách mời là mỹ nam, người đẹp Vbiz cũng đến theo dõi những diễn biến của đêm trao giải này. Trong đó, phần tương tác của Hoa hậu Thanh Thuỷ và MC Trấn Thành gây chú ý. Bài đăng bàn tán về thái độ của Thanh Thuỷ khi nói chuyện với Trấn Thành cũng hút gần nửa triệu người xem, hàng nghìn bình luận trên MXH Threads.

Cụ thể, Hoa hậu Thanh Thuỷ xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm tại chương trình. Khi được Trấn Thành hỏi ấn tượng về ai thì Thanh Thuỷ nói: "Anh bảo em chọn một người thì cũng hơi thiệt thòi cho em". Sau đó, nam MC đề nghị Thanh Thuỷ chọn ra "best five" trong lòng mình. Tuy nhiên, câu trả lời của Hoa hậu Quốc tế lại gây tranh cãi, cho rằng EQ thấp, cô nói: "Em muốn chọn hết trừ một người, đó chính là anh trai top 100". Câu nói khiến Trấn Thành nhanh chóng nhận ra mình chính là người được cô để ngoài danh sách.

Nam MC thoáng sượng trân và hỏi ngược lại: "Ủa, sao em chừa anh ra vậy? Em nói em chọn hết chừa có mình anh top 100 ra thôi hả? Sao vậy?". Thanh Thuỷ khiến không khí thêm "sượng" hơn khi trả lời vỏn vẹn: "Em thích". Sau câu nói này của Thanh Thuỷ, Trấn Thành im lặng vài giây rồi quay lưng đi. Đoạn tương tác này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận.

Màn tương tác "sượng trân" của Thanh Thuỷ và Trấn Thành trên sóng Tinh Hà Say Hi

Điểm khiến màn tương tác này gây tranh cãi không nằm hoàn toàn ở việc Thanh Thủy chọn hay loại Trấn Thành khỏi “best five”, mà còn đến từ cách câu trả lời được đưa ra trong bối cảnh đang giao lưu trực tiếp. Câu nói “Em muốn chọn hết trừ một người”, sau đó chốt lại bằng “Em thích”, tạo cảm giác khá dứt khoát và không để lại nhiều khoảng trống để Trấn Thành tiếp tục "bắt miếng". Với một tình huống cần sự tung hứng qua lại, cách trả lời này vô tình khiến màn đối đáp bị ngắt nhịp, đặc biệt khi phản ứng của Trấn Thành sau đó cũng cho thấy anh mất vài giây để xử lý tình huống.

Một bộ phận khán giả cho rằng Hoa hậu Thanh Thủy có thể thẳng tính nhưng chưa thật sự khéo trong cách ứng xử trên sân khấu. Một số ý kiến còn bàn luận về biểu cảm, cử chỉ của nàng hậu khi trò chuyện với đàn anh, cho rằng tổng thể màn tương tác tạo cảm giác thiếu thiện cảm.

Thái độ của Thanh Thuỷ khi nói chuyện với đàn anh trên sóng trực tiếp khiến netizen tranh cãi

Trấn Thành im lặng, gượng gạo sau câu trả lời "Em thích" của Thanh Thuỷ

Ở chiều ngược lại, cũng có người cho rằng không nên quá nghiêm trọng hóa một màn trêu đùa trên sân khấu. Thanh Thủy có thể chủ động tạo tình huống bằng cách "chừa" Trấn Thành ra khỏi danh sách để tạo bất ngờ, còn câu “Em thích” đơn giản là cách cô tiếp tục giữ mạch hài hước thay vì đưa ra một lý do nghiêm túc. Đáng chú ý, Thanh Thủy và Trấn Thành vốn có mối quan hệ khá thân thiết trong thời gian gần đây. Chính vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng câu nói của nàng hậu có thể chỉ là màn trêu đùa giữa những người quen biết. Dù xuất phát từ mục đích nào, khoảnh khắc này vẫn đang là một trong những màn tương tác được bàn luận nhiều sau đêm Chung kết Tinh Hà Say Hi.

Netizen nhận xét trái chiều, người bức xúc, người thông cảm vì màn xử lý tình huống của Thanh Thuỷ

Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022, sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, nụ cười thân thiện. Thời gian qua, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện thời trang và xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, tri thức, hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Thanh Thuỷ vướng tin đồn hẹn hò với Trịnh Thăng Bình - bạn thân Trấn Thành. Thanh Thuỷ cũng đã gia nhập hội bạn thân của Trấn Thành - HarI Won.

Thanh Thuỷ là bạn gái tin đồn của Trịnh Thăng Bình - bạn thân Trấn Thành

Ảnh: FBNV