Cảnh đời thường hiếm thấy của mẹ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo bên các cháu: Bà khảo sát mặt bằng, cháu khảo sát bánh kẹo

Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí sau khi kết hôn, Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiện có cuộc sống khá kín tiếng và dành nhiều thời gian cho gia đình. Song nàng Hậu thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con, hé lộ những câu chuyện giản dị nhưng thú vị về tổ ấm của mình.

Vợ chồng Đặng Thu Thảo

Mới đây, “thần tiên tỷ tỷ” đăng tải những khoảnh khắc dễ thương của gia đình trong dịp cuối tuần. Đáng chú ý, doanh nhân Dương Thanh Thủy - mẹ chồng nàng Hậu, đưa hai cháu nội đi dạo trong một khu trung tâm thương mại. Thay vì kể chuyện đi chơi đơn thuần, nàng hậu hài hước chú thích: “Cuối tuần theo bà học việc. Bà khảo sát mặt bằng, cháu khảo sát bánh kẹo”.

Một bên là công việc kinh doanh, một bên là niềm vui ăn vặt của trẻ nhỏ. Cách Đặng Thu Thảo ví von khiến cuối tuần của gia đình trở nên thú vị hơn. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Đặng Thu Thảo nhắc đến mẹ chồng với mọi người.

Hai con của Đặng Thu Thảo đi theo sau bà nội

Được biết, doanh nhân Dương Thanh Thủy gắn liền với quá trình phát triển của Trung Thủy Group. Bà cũng là người sáng lập thương hiệu Miss Áo Dài, sau đó đầu tư vào các dự án bất động sản và trung tâm thương mại.

Theo thông tin giới thiệu từ website tập đoàn, Trung Thủy Group được thành lập vào năm 1985, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Bất động sản, Nông nghiệp công nghệ cao, Dịch vụ thương mại, Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch... Trong đó, bất động sản được xem là ngành mũi nhọn của công ty.

Dù là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, bà Dương Thanh Thủy khá kín tiếng trước truyền thông, hiếm khi chia sẻ hình ảnh đời thường. Bởi vậy, những khoảnh khắc của nữ doanh nhân bên các cháu nội thường thu hút sự chú ý của công chúng.

Trước đó, vào năm 2021, hình ảnh bà Dương Thanh Thủy nắm tay cháu nội từng được con trai - doanh nhân Nguyễn Trung Tín chia sẻ. Trong khung hình, nữ doanh nhân xuất hiện với phong cách giản dị, gần gũi.

Mẹ chồng Đặng Thu Thảo bên cạnh cháu nội

Về phía Đặng Thu Thảo, kể từ khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín vào năm 2017, nàng Hậu dần rút lui khỏi làng giải trí, ít khi xuất hiện tại các sự kiện. Cặp đôi hiện có ba người con: con gái đầu lòng Sophie sinh năm 2018, con trai Liam sinh năm 2020 và con gái út chào đời năm 2024.

Dù không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, Đặng Thu Thảo vẫn đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của các con. Mới nhất, nàng hậu gây chú ý khi chia sẻ tấm thiệp chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do bé Liam tự tay làm tặng mẹ. Cậu bé viết lời chúc: “Chúc mừng mẹ yêu Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Con yêu mẹ rất nhiều!”, kèm theo những nét vẽ nhiều màu sắc.

Cô còn hài hước tiết lộ con trai đến tận sau ngày 20/10 mới tặng quà cho mẹ vì… quên. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến người xem bật cười, nhất là khi nàng Hậu kể lại bằng giọng điệu vui vẻ.

Bức thư con trai Đặng Thu Thảo tặng mẹ dịp 20/10

(Ảnh: FBNV)